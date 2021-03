Les défaites régionales sèment le trouble national pour le parti de Merkel

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Un effondrement du soutien aux chrétiens-démocrates d’Angela Merkel lors de deux élections régionales dimanche a signalé qu’un scandale de corruption grandissant et des faux pas pendant la pandémie pourraient menacer la prise de pouvoir du parti lors des élections nationales de septembre.

Le parti de centre-droit a subi ses pires résultats à la fois dans le Bade-Wurtemberg, qui abrite une grande partie de l’industrie automobile du pays, ainsi qu’en Rhénanie-Palatinat, un petit État de l’ouest frontalier de la France où Helmut Kohl s’est fait un nom.

L’Union chrétienne-démocrate (CDU), souvent décrite comme la dernière Volkspartei, ou parti de la grande tente, a perdu environ 15% de son soutien par rapport aux élections précédentes de 2016 dans les deux États, un déclin historique que les dirigeants du parti n’ont fait aucun effort pour enduire de sucre.

« Il faut être honnête à ce sujet, la CDU a enregistré un résultat désastreux », a déclaré Susanne Eisenmann, la principale candidate de la CDU dans le Bade-Wurtemberg, à propos de sa perte.

Comme prévu, le grand gagnant de la soirée a été le Parti Vert, qui a conservé la première place dans le Bade-Wurtemberg, et a presque doublé son résultat en Rhénanie-Palatinat pour terminer troisième.

La médiocrité de la CDU pourrait signifier que le candidat préféré de Merkel pour lui succéder à la chancelière – le nouveau chef du parti Armin Laschet – n’aura même pas la chance de se présenter. Laschet, le premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, rivalise avec Markus Söder, chef du parti jumeau bavarois de la CDU, l’Union chrétienne-sociale (CSU), pour être le porte-étendard conservateur de la prochaine campagne. Avec Söder bien en tête dans les sondages en termes de favorabilité, Laschet avait besoin d’un gros coup de pouce dimanche qu’il n’a pas obtenu.

Peu importe qui finit par se présenter, les conservateurs, qui ont dirigé le gouvernement fédéral pendant 16 ans sous Merkel, sont confrontés à la plus grande menace pour leur domination depuis une génération. La gestion de la pandémie par le gouvernement, largement saluée dans les phases initiales de la crise, a été critiquée plus récemment dans un contexte de frustration face aux restrictions persistantes et à la lenteur des vaccinations.

Les chrétiens-démocrates ont longtemps été considérés en Allemagne comme le parti qui sait diriger les choses. Pourtant, pendant la pandémie, de moins en moins se sont déroulés comme prévu. D’une application de traçage parrainée par le gouvernement introduite l’année dernière qui n’a pas fonctionné à l’incapacité de fournir rapidement une aide d’urgence aux petites entreprises, les conservateurs ont échoué à plusieurs reprises. Plus récemment, le gouvernement dirigé par la CDU a eu du mal à tenir sa promesse d’offrir gratuitement des tests COVID-19 généralisés.

«Nous avons beaucoup à trier ici», a reconnu Michael Kretschmer, le premier ministre de la CDU de Saxe, dans une interview accordée à la télévision publique allemande après la publication des résultats des élections.

Aussi dommageable que ait été la gestion du COVID-19 par le gouvernement, le plus grand coup porté aux élections de dimanche semble provenir du scandale de corruption auquel il est confronté.

Au cours de la seule semaine écoulée, trois députés conservateurs ont démissionné de leur parti ou de leurs fonctions parlementaires sur fond d’accusations de corruption. Un quatrième, Axel Fischer, un député de la CDU du Bade-Wurtemberg, a vu son immunité parlementaire suspendue au cours d’une enquête criminelle visant à savoir s’il acceptait des pots-de-vin de l’Azerbaïdjan. Il nie tout acte répréhensible.

Aucun des quatre cas ne semble lié, mais deux d’entre eux impliquent des accusations selon lesquelles les députés ont accepté des commissions totalisant des centaines de milliers d’euros pour avoir aidé à obtenir des contrats gouvernementaux pour les fabricants de masques. L’un des hommes, le député de la CSU Georg Nüßlein, a été chef adjoint du groupe parlementaire des conservateurs jusqu’à sa démission la semaine dernière. Il fait l’objet d’une enquête pour évasion fiscale et autres délits, accusations qu’il nie.

Inutile de dire, qu’il soit criminel ou non, le fait que les députés conservateurs aient profité d’accords impliquant des équipements médicaux de protection pendant la pandémie ne plaît pas aux électeurs.

La question est de savoir si le parti parviendra à dépasser l’affaire avant le jour du scrutin. Cela ressemble actuellement à un défi de taille.

‘Réaction de panique’

Le scandale a mis en lumière ce que les critiques qualifient de corruption endémique dans un parti au pouvoir depuis trop longtemps. En réponse à cette critique, la direction parlementaire des conservateurs a présenté la semaine dernière une proposition de réforme en 10 points visant à imposer des restrictions sévères aux revenus secondaires des députés et a appelé tous les membres de leur faction à signer un engagement confirmant qu’ils n’avaient pas pris. tout argent provenant de transactions impliquant des masques chirurgicaux. Mais les mouvements n’ont guère apaisé les critiques.

«Cette réaction de panique après des années de blocage de toute tentative de parvenir à plus de transparence et d’introduire des sanctions sévères n’aura aucune crédibilité tant qu’ils n’auront pas pris des mesures pour mettre en œuvre des mesures sérieuses après les élections», Norbert Walter-Borjans, co-leader des sociaux-démocrates (SPD ), les partenaires juniors du gouvernement de Merkel, ont déclaré au journal Welt am Sonntag.

Les députés conservateurs ne sont pas les seuls politiciens allemands à compléter leurs salaires au Bundestag avec des revenus extérieurs, mais en tant que parti au pouvoir, la CDU est à la fois soumise à un examen plus minutieux et a plus à perdre. Il est inévitable que la question de la corruption politique domine la campagne à venir parallèlement à la réponse du gouvernement à la pandémie. Avec de nouvelles accusations de greffe qui font surface presque tous les jours, le problème ne montre aucun signe de disparition.

Si ce n’est pas le cas, les conservateurs pourraient bien avoir du mal à conserver le pouvoir. Ils sont toujours en tête des sondages nationaux avec une marge confortable – 14 points de pourcentage, selon le sondage des sondages de POLITICO – mais les élections régionales de dimanche ont illustré à quel point leur soutien peut être fragile.

Prenez le Bade-Wurtemberg, où la CDU sert actuellement de partenaire junior dans une coalition avec les Verts. La mauvaise performance de dimanche (la CDU a terminé deuxième avec environ 24 pour cent, bien derrière les Verts à environ 33 pour cent, selon les premiers résultats) a non seulement anéanti les espoirs du parti de reprendre son ancien bastion, mais a également soulevé des doutes sur le fait qu’il l’aurait aucun rôle dans le prochain gouvernement.

En effet, une poussée des libéraux démocrates libres (FDP), qui ont gagné plus de 10% selon les résultats préliminaires, ouvre la possibilité d’une coalition à trois dirigée par les Verts avec les sociaux-démocrates et le FDP.

Cette constellation existe déjà en Rhénanie-Palatinat, mais avec le SPD en charge. Les électeurs ont semblé approuver le maintien de cette coalition dimanche, ce qui signifie que la CDU serait à nouveau exclue.

Il y a quelques semaines à peine, cependant, la CDU était en tête dans certains sondages dans l’État, suggérant que l’affaire du masque avait un impact puissant sur les préférences des électeurs.

« C’est une situation indescriptible avec les masques, donc les résultats des élections ne devraient pas surprendre », a déclaré Kretschmer, le premier ministre de la CDU de Saxe.

Pour les observateurs chevronnés de la politique allemande, l’affaire rappelle le soi-disant Spendenaffäre, un scandale de financement de campagne qui a souillé les dernières années de la carrière politique de Kohl.

L’affaire a forcé la démission d’un certain nombre d’éminents conservateurs, y compris le dirigeant de la CDU d’alors, Wolfgang Schäuble, ouvrant la porte à un ancien scientifique relativement inconnu d’Allemagne de l’Est – Angela Merkel – pour prendre le relais.

Le scandale des masques n’est que la dernière complication des plans de succession de Merkel. Elle prévoyait initialement de céder les rênes à Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre allemande de la Défense. Mais Kramp-Karrenbauer, qui a succédé à Merkel à la tête du parti en 2018, a décidé de jeter l’éponge un peu plus d’un an après le début de son travail. Cela a ouvert la porte à une nouvelle course chaotique pour la direction du parti que Laschet a finalement remportée.

La grande inquiétude de Merkel n’est plus sa personnalité, mais elle essaie d’empêcher son parti d’être élu hors du pouvoir.

Si ses récents efforts pour influencer ce qui va suivre sont un guide, elle serait peut-être plus sage de ne pas intervenir.