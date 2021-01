Miriam Lord: Nous avons mis 2020 derrière nous, maintenant nous pouvons nous attendre à l’année à venir

Il est temps de retirer notre boule de cristal de l’arbre qui sera bientôt paillé et de prendre un aperçu de ce qui nous attend en 2021.

JANVIER – Il devient rapidement clair que les restrictions de niveau 5 n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu. La nouvelle souche plus contagieuse de Covid-19 a résisté aux efforts pour la supprimer.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, poursuit le Six One News et nous le donne directement. «Donc, une pandémie est comme un jeu de Buckaroo, non? Donc, tout va bien, tout va bien, et puis juste au moment où nous pensons que nous allons passer à travers le trou, nous essayons de suspendre la petite bêche sur la selle et soudain Bang! C’est ça. Buckaroo. Nous sommes donc cet âne maintenant, Catriona.

Après seulement deux semaines d’un verrouillage de quatre semaines, le Cabinet se réunit en session d’urgence. Après des heures de discussion, le gouvernement décide que la seule ligne de conduite qui reste à présent est un ordre de code rouge TTTB.

Taoiseach Micheál Martin publie le décret apocalyptique à la fin d’un discours télévisé à la nation. «Fondamentalement, nous avons tout essayé pour contenir le virus, mais il n’y a pas eu d’engagement significatif sur la question fondamentale», frémit-il, alors qu’un citoyen terrifié retenait son souffle.

Et puis les mots effrayants: «À partir de minuit ce soir, l’Irlande va PRENDRE AU LIT pendant un mois.

FÉVRIER – L’Irlande s’est peut-être mise au lit, mais il se passe encore beaucoup de choses: Vaccination Wars!

Il y a des scènes de colère dans le Dáil lorsque les frères Healy-Rae protestent contre la fermeture de leur bus Covid du Kerry à l’Irlande du Nord. Alors que les stocks de sérum étaient bas et que le programme de vaccination commençait très lentement, ils ont commencé à transporter des retraités dans le Nord pour leurs injections. Le Taoiseach les accuse d’opportunisme nu.

«Vous reprenez ça!» rugit Michael Healy-Rae. «Tout le monde dans ce bus est entièrement habillé, et vous le savez. Merci à nous – et non merci à eux ci-dessus à Dublin – ils seront toujours en vie aux prochaines élections.

Dans la région frontalière, l’activité de contrebande a souffert pendant la pandémie parce que moins de gens avaient besoin de diesel et d’autres choses parce qu’ils ne sortaient pas. Le leader républicain Syringe Murphy réutilise son entreprise et commence la contrebande du vaccin de Westminster, qui est abondant en Irlande du Nord, aux habitants du sud. Le vaccin blanchi est passé en contrebande dans des fûts de bière et ne contient que des traces mineures de diesel.

Mary Lou McDonald du Sinn Féin dit qu’elle n’a jamais rencontré Syringe Murphy, mais a entendu dire qu’il était un homme très gentil et un bon républicain.

De retour au Dáil Tánaiste, Leo Varadkar est mêlé à une autre controverse qui fuit. «Vacciner» fait la une des journaux après avoir été contraint d’admettre avoir divulgué les détails d’un dossier confidentiel avec les noms et adresses des personnes prévues pour la vaccination et la date à laquelle elles doivent recevoir le vaccin. À l’aide de ces informations classifiées, il écrit aux électeurs pour les informer à l’avance de la bonne nouvelle.

Au début, cela semble être une question de démission définitive pour le chef du Fine Gael. Simon Coveney entre pour la mise à mort. Ensuite, il apparaît que la majorité des TD étaient à la hauteur, envoyant des lettres de bonnes nouvelles pour battre le groupe. C’est comme une reprise de l’annonce locale annuelle des subventions d’immobilisations sportives qui seront bientôt annoncées.

Vaccigate meurt tranquillement et Coveney pleure doucement.

MARS – Micheál Martin est amèrement déçu lorsque la balade annuelle de la Saint-Patrick à Amerikay est annulée. Depuis qu’il était petit garçon à Turners Cross, il rêvait d’aller aux États-Unis pour rencontrer le président américain en tant que Taoiseach et leader du Fianna Fáil.

Mais Taoiseach Martin est déterminé à vivre ce rêve. Alors il met une nouvelle cravate verte coûteuse le 17 mars et avec un entourage complet à la remorque et un bol de shamrock dans le coffre de la voiture, il arrive en grande pompe au Washington Inn à Cork, puis se rend à la Maison Blanche. pub à Baldoyle. Il y a une petite cérémonie, mais ce n’est pas la même chose. Micheál rentre chez lui et se met au lit.

AVRIL – Quand gardaí dans Co Donegal monte un raid de fin de nuit sur un sheebeen plein à Carndonagh, ils trouvent Charlie McConologue caché dans le dos tenant une pinte de stout. Il leur dit qu’il n’était là que pour discuter de la politique agricole commune et des paiements uniques par exploitation avec le propriétaire lorsque la pinte est tombée accidentellement entre ses mains.

Après sa démission de son poste de ministre de l’Agriculture, le gouvernement décide de nommer un comité ministériel pour le département délabré et invite les DT à manifester leur intérêt. Personne ne s’applique. « Vous n’auriez pas plus tôt les bonnes bottes en caoutchouc et votre cul dans le siège passager du Merc quand vous deviez démissionner pour quelque chose », a déclaré un député d’arrière-ban du gouvernement.

Paschal Donohoe obtient le poste car il a déjà des tas d’emplois différents et un autre ne fera pas beaucoup de différence.

MAI – Le chef du parti travailliste, Alan Kelly, explose finalement pendant les questions des dirigeants. «C’est ce qu’il aurait voulu», soupiraient des collègues de circonscription ravis de Tipp.

Les sociaux-démocrates sont également ravis que Kelly ait lancé des idées sur une fusion.

«J’ai quitté le Parti travailliste pour m’éloigner d’Alan Kelly, et maintenant il est de retour et nous fait des yeux de vache», frissonne le co-dirigeant Róisín Shortall. «Je préfère manger mon appendice plutôt que de le laisser s’approcher d’un parti travailliste libéral de gauche tel que les sociaux-démocrates.

JUIN – Il y a de bonnes nouvelles pour Eoin O’Broin qui a été très en panne depuis qu’il a fait la découverte choquante l’année dernière que le Sinn Féin a une armée permanente farouchement engagée de militants des médias sociaux qui aiment jouer sale sur le Web. Il va avoir un autre choc terrible quand il découvre qu’il y a eu une campagne IRA aussi.

Heureusement, le gourmet préféré du Sinn Féin se réjouit considérablement lorsqu’il bat le roi des muffins et de la marmelade du Fine Gael Richard Bruton dans une finale serrée pour conserver son titre de Masterchef politique pendant une autre année. Les juges ont été époustouflés par son sashimi à la langouste et à l’oursin velouté sur un lit de lentilisme démocratique.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden se rend en Irlande lors de sa première visite d’État, laissant Kamala Harris, le vrai président, s’occuper du magasin. Biden exprime le souhait de jouer au golf ici, dans la lignée de ses deux prédécesseurs. Les responsables irlandais se demandent si nous avons un cours avec un hôtel de luxe attenant digne d’un président américain? Ils l’envoient à Doonbunion, qui est quelque part entre les comtés de Kerry et de Clare. Joe est content.

JUILLET – Alors que les retombées du Brexit provoquent des troubles sociaux au Royaume-Uni, Boris Johnson effraie avant d’être poussé. En guise de séparation, il révèle qu’il n’a pas démissionné de son poste de Premier ministre, mais qu’il abdique et opte pour l’exil. À cette fin, il a demandé la citoyenneté irlandaise et s’attend à ce qu’elle soit accordée d’un jour à l’autre grâce à la grand-mère irlandaise dont il était autrefois bien trop gêné de reconnaître les relations avec les paysans. Il change son nom pour Murphy et déménage à Boris à Ossory, où il salue les indigènes suspects avec un joyeux «top o ‘the mornin’ to ya! Appelez-moi Paddy! pendant qu’ils se dépêchent pour enfermer leurs filles.

AOÛT – Il y a un succès inattendu pour l’Irlande aux Jeux olympiques du Japon reportés lorsque Stephen Donnelly remporte le bronze au trampoline.

Exerçant ce qu’il a appelé plus tard «une surabondance de prudence», le ministre tombe cinq fois de l’appareil. Mais il cloue également des mouvements tarifaires élevés tels que le «Double McConkey avec Reverse Canavan», un «Half Rotating Taoiseach avec demi-tour prolongé», le difficile «Triple Rejected Memo» et le très technique «Mid-Atlantic Twang with Harris Tuck ».

En raison d’une épidémie de choc de coronavirus dans le village olympique, seuls trois des concurrents répertoriés sont autorisés à partir. «Je suis ravi de ma performance car le trampoline, comme conduire une voiture ou envoyer des enfants attraper Covid-19 à l’école, est une chose intrinsèquement risquée. J’espère m’accueillir comme un héros quand je rentrerai à la maison », dit-il triomphalement.

SEPTEMBRE – Lorsque le Dáil revient des vacances d’été, quelqu’un remarque qu’il y a eu trois démissions supplémentaires du Parti vert. Personne d’autre ne le fait.

Il y a indignation et confusion au Sinn Féin lorsque les efforts combinés du Fianna Fáil et du Fine Gael, après des mois de recherches minutieuses et une grosse dépense financière, produisent un vaccin pour le soi-disant Shinnerbot. Il s’agit d’injecter une succession de pièces positives dans la croupe des médias professionnels avec un suivi deux semaines plus tard dans le Sindo.

Commentant cette percée, le célèbre professeur de télé Luke McConkey-de Gascun explique: «Les fleurs délicates et sensibles dans FF et FG sont particulièrement sensibles à cette souche virulente d’attaque en ligne et ils ont tout essayé pour la battre. La combinaison d’une dose précoce de gentillesse suivie d’une dose complète d’Eoghan Harris écrivant une colonne louant le mouvement républicain et Mary Lou McDonald pour ses réalisations politiques incontestables étourdit et annule les robots. Malheureusement, les résultats peuvent ne pas être permanents car ce virus est résilient et peut se répliquer rapidement. »

OCTOBRE – Varadkar annonce qu’il quitte la politique intérieure pour prendre un gros travail féroce à la tête de l’empire européen. Un bain de sang s’ensuit à Fine Gael avec les deux Simons engagés dans un match à mort politique à travers les ondes et les branches régionales. Des soupçons d’incidents néfastes surgissent lorsque les grands du parti annoncent que le nouveau chef doit être choisi à la suite d’une série de courses de natation en mer et d’un dernier bake-off. Richard Bruton bat toutes les chances pour devenir chef du parti et taoiseach. Sa première action au pouvoir est de nommer le meilleur ami de sa circonscription au poste de ministre de la Justice, bien que Seamus Woulfe doive d’abord démissionner de la Cour suprême, prouvant que rien n’est impossible.

Un mois après le premier anniversaire de Golfgate, l’ancien commissaire européen Phil Hogan est nommé PDG de Fáilte Ireland. Il dit que sa priorité immédiate est de promouvoir les forfaits de golf pour le marché intérieur tout en travaillant sans relâche dans les coulisses pour faire limoger Varadkar de son gros travail féroce en Europe.

NOVEMBRE – Enda Kenny déclare qu’il est candidat à la présidence en 2025. En cas de succès, il placera deux pintes dans le fanlight d’Áras pour signifier que toute personne détenant deux pintes peut l’approcher et lui parler de tout ce qui lui passe par la tête pendant son mandat.

La pandémie est terminée et Dáil Éireann revient enfin à la normale – pas de distanciation sociale, pas de masques, pas de pauses assainissantes. Cependant, des feuilles de verre sont placées autour des Indépendants rugissants – les Healy-Raes, Richard O’Donovan, Mattie McGrath et al. Ils ne sont pas les plus satisfaits. Richard Boyd Barrett, qui est lui aussi enfermé. C’est pour des raisons de santé et de sécurité, leur dit-on. Rien à voir avec le virus, ces barrières sont appelées «boucliers de tambour». Les nouveaux écrans visent à protéger l’audition du personnel et des DT qui doivent travailler à proximité des dangereux députés à décibels élevés du Dáil.

DÉCEMBRE – Le président Higgins décide de prendre une feuille du livre de son homologue américain et déclare qu’il pardonnera à une dinde avant la ruée des fêtes de 2021. Ce n’est pas un succès car tous les DT refusent de soumettre leur nom pour examen. Pour tenter de sauver la situation, Michael D demande à RTÉ de l’aider, mais Montrose insiste sur le fait qu’il ne peut pas bricoler le calendrier de Noël à ce stade tardif.