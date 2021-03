Le ministre d’État Patrick O’Donovan a appelé à des restrictions sur la vente d’alcool avant la Saint-Patrick pour éviter une répétition de «l’échec massif» du gouvernement à gérer les ventes hors licence avant Noël.

M. O’Donovan a déclaré: «Nous n’avons pas traité de la vente d’alcool avant Noël, nous en avons payé un prix très élevé.»

S’exprimant à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ, il a déclaré: «Bien avant Noël, j’ai suggéré que nous devions nous pencher sur le volume et la quantité d’alcool en vente et sur le délai dans lequel les licences étaient autorisées à vendre de l’alcool, c’était quelque chose. dont Nphet a discuté, mais c’est quelque chose qui a été jeté par la fenêtre.

«J’ai été critiqué, certains de mes propres collègues politiques m’ont critiqué comme quelque chose qui ne fonctionnerait pas et nous en avons payé le prix très cher.

Dans les semaines de chaque côté de Noël, les cas signalés de Covid-19 sont passés d’environ 300 par jour à plus de 8 000 le 8 janvier.

Lundi, les responsables de la santé publique ont mis en garde contre les personnes se rassemblant le jour de la Saint-Patrick pour socialiser ou se joindre à des manifestations qui pourraient enfreindre les règles de santé publique.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également déclaré qu’elle ne voulait pas voir les gens se rassembler pour boire de manière à risquer de transmettre le Covid-19.

Le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet, a déclaré que «ce n’est pas le moment de socialiser, c’est trop risqué», ajoutant que les chiffres quotidiens des cas étaient «statiques, voire en augmentation».

Mardi, le ministre a exhorté les gens à «noyer le trèfle» avec de l’eau et a déclaré que tout détenteur de permis qui vendrait «des pintes et des cocktails» pendant les manifestations «voudrait se faire examiner la tête».

«Tout titulaire de permis qui se respecte qui va se tenir à l’intérieur d’une table demain et distribuer des pintes voudrait que sa tête soit examinée. Vous n’avez pas besoin d’une licence pour avoir un peu de flic. »

M. O’Donovan, qui est ministre d’État au Bureau des travaux publics, a averti que lorsqu’il s’agissait de renouveler les licences, la gardaí pouvait s’y opposer et «dire au juge que ce type vendait des pintes et des cocktails au milieu d’une manifestation».

Le Fine Gael TD pour Limerick a déclaré que la Saint-Patrick était une journée pour le jardin, pour travailler à l’extérieur de la maison, pour «éviter l’alcool. Ce n’est pas un jour pour voir le virus s’infiltrer dans les maisons et décoller », a-t-il prévenu.

M. O’Donovan a déclaré qu’il essayait juste d’impressionner les gens «nous pouvons voir la ligne d’arrivée à venir – je demande simplement aux gens de s’y tenir, c’est vraiment difficile, nous le savons tous mais demain est un jour – laissez ça passe, laisse-le aller.

Les gens pourraient aller se promener avec un autre ménage, ne pas faire de pique-nique, ils ne devraient pas se retrouver «pour avoir une rondelle dans le parc où cela va se transformer en événement social. Pas les enfants qui jouent pendant que les parents sont assis sur un banc en train de prendre un café au lait. »

«Je pense que 12 mois après la fermeture des pubs, nous avons vu ce qui s’est passé avec la vente incontrôlée d’alcool – des photos de Limerick il y a deux semaines, ce n’est pas le seul endroit que nous avons vu, les funérailles un peu partout lâchent totalement non réglementées – nous avons vu les personnes décédées à la suite de leur présence à des funérailles. Dans les comtés du pays, il y a eu des scènes scandaleuses. J’espère que je ne suis pas dans votre émission la semaine prochaine en disant: regardez ce qui s’est passé le jour de la Saint-Patrick.

«De plus en plus de gens reçoivent le message que faire le clown a fait énormément de dégâts, malheureusement ce que nous avons vu à l’approche de Noël – ce sont les rassemblements autour des funérailles qui ont fait d’énormes dégâts, puis nous avons eu les bergers – les gardiens ont dû sortir, mettant en danger eux-mêmes et leurs familles, pour s’occuper de ces yahoos. C’est incroyable ce que certaines personnes ont fait au reste de la communauté au cours des 12 derniers mois au nom de s’amuser.