Le déploiement rapide du vaccin place Israël en tête des autres

Planification préalable précise. Des systèmes d’information méticuleux. Communication médiatique claire. Ce sont là quelques-uns des facteurs qui, selon Israël, en ont fait le leader mondial dans le déploiement des vaccins Covid-19.

Avec 30 doses de vaccin déjà administrées à 100 personnes dans sa population et 400 000 personnes désormais entièrement vaccinées avec deux doses, Israël a bâti sur son démarrage rapide pour devenir le pays le plus susceptible d’atteindre l’immunité de la population dans les mois à venir.

Le succès du pays a attiré l’attention de pays du monde entier désireux d’apprendre de son expérience. Un briefing en ligne organisé la semaine dernière par le ministère israélien de la Santé a attiré un public de centaines de fonctionnaires et de journalistes de différents pays.

De là, il était clair qu’une grande partie de ce succès est due à une bonne organisation et à une coopération à l’ancienne entre les différentes agences, bien que la volonté du gouvernement de dépenser beaucoup pour les vaccins ait également aidé.

Selon le Dr Asher Salmon du département israélien de la Santé, la clé du succès précoce d’Israël a été une combinaison de planification préalable et de collaboration efficace entre le gouvernement et les agences de santé, ainsi que la flexibilité pour faire face aux événements au fur et à mesure qu’ils se produisent.

En Irlande, il y a eu une controverse sur l’administration de doses à des jeunes ou à d’autres personnes ne figurant pas sur la liste des priorités. Mais en Israël, des jeunes ont fait la queue dans les centres pour se faire vacciner à partir des doses restantes.

Conscients des facteurs psychologiques en jeu, les planificateurs ont décidé de rendre le vaccin accessible à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans dans un premier temps. Cela a été fait pour créer une demande visible de vaccins parmi la population, dit le Dr Salmon.

Il reconnaît qu’Israël a payé «un peu plus» que l’UE pour ses fournitures de vaccins. «Nous avons payé le meilleur prix possible. Je ne sais pas ce que les autres ont fait mais oui, je pense que nos conditions étaient moins favorables que les vôtres.

Pourtant, il fait valoir que le prix des vaccins Covid-19 est «ridiculement bas» par rapport aux «terribles dommages économiques» causés par les fermetures économiques liées au virus.

Israël a également été critiqué pour le manque relatif de vaccination de sa minorité arabe et les difficultés que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza rencontrent pour accéder aux fournitures.

Envois plus petits

Le Dr Salmon dit qu’Israël a intérêt à voir le vaccin mis à disposition dans l’Autorité palestinienne le plus rapidement possible. Avec 100 000 Palestiniens qui entrent et sortent du pays chaque jour, il serait impossible d’éliminer la maladie dans un pays sans la combattre dans l’autre, dit-il.

Le taux de participation a été plus faible parmi la minorité arabe. Le Dr Salmon professe l’incertitude quant aux raisons, mais suggère que cela pourrait être lié à la méfiance à l’égard des autorités.

L’une des premières leçons apprises était la nécessité de diviser les approvisionnements du vaccin Pfizer / BioNTech en envois plus petits. Les 975 unités de flacons reçues étaient trop lourdes pour de nombreux sites de vaccination, étant donné les lourdes exigences de stockage et de transport, et ont donc dû être reconditionnées dans des caisses plus petites.

Les outils informatiques et les centres d’appels ont été largement utilisés pour soutenir le travail des professionnels sur le terrain, en enregistrant les personnes, en répondant aux requêtes et en apaisant les inquiétudes.

Le nombre de doses restantes des calendriers d’administration est surveillé quotidiennement pour s’assurer que les déchets sont minimisés. Ces doses sont ensuite proposées à des groupes non prioritaires.

Chaque week-end, le plan de distribution global est «réinitialisé» en vue de la semaine suivante. Les livraisons ont lieu trois fois par semaine pour garantir que les fournitures n’expirent pas.

Le vaccin est administré dans 350 sites, allant des établissements de santé locaux aux grands stades sportifs. Le personnel a été formé par Zoom pour administrer le vaccin.

Le premier accord d’achat du pays a été conclu avec Moderna, tandis que l’accord avec Pfizer n’a été conclu qu’en novembre dernier, a déclaré le Dr Salmon. Mais dans les deux cas, Israël a commandé des quantités beaucoup plus importantes de nouveaux vaccins que d’autres pays, dont beaucoup attendaient que des alternatives moins chères soient mises en service.

Comme la plupart des pays, il y a eu des bosses en cours de route, mais avec le déploiement rapide des vaccins, Israël pourrait encore mettre fin à cette pandémie.