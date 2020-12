Le Collège électoral confirme la victoire de Biden

La Californie, le plus grand État du pays avec une liste de 55 électeurs démocrates, a placé Biden au-dessus du seuil du collège électoral pour remporter la présidence plus tard lundi.

Dans certains États que Trump a perdus, ses candidats électoraux se sont réunis lors de cérémonies non officielles qui, selon eux, étaient nécessaires pour préserver la capacité de Trump à poursuivre les contestations judiciaires contre les résultats des élections. Mais alors que les votes officiels étaient enregistrés lundi, la finalité de la victoire de Biden s’était installée – et Biden lui-même a fait des remarques destinées à tourner la page sur le tumulte mené par Trump ces dernières semaines.

« Dans cette bataille pour l’âme de l’Amérique, la démocratie a prévalu », dira Biden dans un discours aux heures de grande écoute, selon des propos diffusés par sa campagne. « Nous, le peuple, avons voté. La foi dans nos institutions a tenu. L’intégrité de nos élections reste intacte. Et donc, maintenant il est temps de tourner la page. Pour s’unir. Pour guérir. »

Contrairement à il y a quatre ans, lorsque cinq électeurs démocrates se sont séparés d’Hillary Clinton et deux de Trump, les électeurs sont restés fidèles au candidat de leur parti, Biden étant en bonne voie pour obtenir son effectif complet de 306 voix électorales, tandis que Trump en a obtenu 232, comme prévu.

Bien que les électeurs aient commencé la journée regarder avec méfiance les dernières manifestations par Trump ou ses alliés lundi, le seul soupçon de drame est apparu dans le Michigan, où la capitale de l’État a officiellement fermé les bureaux législatifs lundi, les forces de l’ordre citant des «menaces de violence crédibles» alors que les électeurs de Biden se préparaient à se rassembler dans l’après-midi. Un représentant de l’État du GOP, Gary Eisen, a déclaré à un intervieweur de radio lundi matin que le Parti républicain du Michigan prévoyait une sorte de « saluer Mary » pour annuler la victoire de Biden qui « ferait la une des journaux plus tard ». Il a refusé d’exclure explicitement la violence, un commentaire qui a conduit les dirigeants législatifs du GOP à le dépouiller de ses postes de comité.

« Nos sentiments, nos désirs et nos déceptions sont subordonnés à la santé de notre démocratie et à la volonté de la majorité », a déclaré le chef du GOP du Sénat du Michigan, Mike Shirkey, dans un communiqué.

Mais au Michigan, la cérémonie s’est déroulée sans interruption, et Le Detroit News a rapporté seule une petite foule de manifestants s’est rassemblée, alors même que le groupe d’électeurs potentiels de Trump a demandé à être laissé entrer dans le bâtiment.

Le Michigan a été le théâtre d’intenses vagues de protestation cette année contre les mesures anti-coronavirus strictes de l’État, mettant souvent en vedette des participants armés. Le gouverneur Gretchen Whitmer, un démocrate, a été la cible d’un complot d’enlèvement élaboré déjoué par les forces de l’ordre plus tôt cette année. Dans d’autres États, les lieux de réunion des électeurs n’ont pas été dévoilés au public pour maximiser la sécurité. Mais les choses se sont bien déroulées, à commencer par le Vermont, où Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont reçu leurs trois premiers votes électoraux.

« Ce n’est pas mon premier rodéo », a déclaré le secrétaire d’État du Vermont, Jim Condos, à l’issue de la cérémonie de 10 minutes.

Les électeurs du Nevada se sont réunis via Zoom, où les électeurs ont présenté des copies signées de leur vote officiel pour Biden à la caméra. Et en Géorgie, Stacey Abrams a présidé lors d’une réunion sans drame qui a unanimement soutenu Biden et Harris.

« J’espère que vous pouvez voir mon sourire derrière ce masque », a déclaré la présidente du Parti démocrate de Pennsylvanie, Nancy Mills, après qu’elle et les autres électeurs de l’État aient finalisé les bulletins de vote pour Biden.

Les électeurs de Trump en Floride se sont heurtés à un problème de dernière minute lorsque l’un d’eux, le président du Sénat Wilton Simpson, a indiqué qu’il avait été testé positif au Covid-19 la nuit précédente. Son retrait déclenchera probablement un processus de sélection d’un autre électeur de Trump pour compléter la liste.

Pour Trump, le vote du collège électoral marque probablement la fin de son vaste effort juridique pour rester au pouvoir. Alors que son équipe juridique et leurs alliés ont parlé de la poursuite de leur litige, ils ont également souligné le vote du collège électoral comme une étape cruciale et essentiellement irréversible. Lundi, la Cour suprême du Wisconsin a rejeté un autre procès de campagne Trump, décrivant une allégation d’inconduite comme « sans fondement à première vue » et d’autres comme simplement déposées trop tard pour être examinées.

Au cours du week-end, la campagne Trump a commencé à diffuser des publicités télévisées amplifiant ses prétentions fabriquées de fraude électorale, exhortant les électeurs à «arrêter le vol». Les deux annonces ont été immédiatement supprimées de YouTube pour avoir enfreint ses nouvelles politiques sur le contenu lié aux élections

Stephen Miller, l’un des principaux collaborateurs du président, a déclaré lundi sur Fox News qu ‘ »une liste alternative d’électeurs » dans les États du champ de bataille perdus par Trump votera toujours, « et nous allons envoyer ces résultats au Congrès ».

Miller a affirmé que cela garantira que « tous nos recours juridiques restent ouverts », même si les États en question ont nommé des électeurs pour Biden sur la base de leurs résultats électoraux certifiés. Miller a déclaré que les législatures des États ou le Congrès pourraient accepter les électeurs de Trump. Cependant, il n’y a probablement pas de voie valable pour que le Congrès considère la liste préférée de la campagne Trump.

Les républicains qui auraient été électeurs dans plusieurs États swing, si Trump les avait gagnés, se sont réunis dans plusieurs simulacres de cérémonies prétendant voter. Mais alors que certains se sont présentés comme de fidèles fantassins dans les efforts de Trump pour saper les résultats, d’autres ont quand même déclaré qu’ils le faisaient simplement comme une étape procédurale. Les lois et les règles envisageant le duel de listes d’électeurs se sont appuyées sur le fait que ces listes alternatives étaient approuvées par une législature d’État, un gouverneur ou une autre autorité électorale, et aucun responsable de l’État n’a officiellement soutenu les électeurs alternatifs de Trump.

« Nous avons pris ce vote de procédure pour préserver toute réclamation légale qui pourrait être présentée à l’avenir », a déclaré Bernie Comfort, le président de la campagne Trump en Pennsylvanie, dans un communiqué diffusé par l’État partie. « Ce n’était en aucun cas un effort pour usurper ou contester la volonté des électeurs de Pennsylvanie. »

La dernière étape qui reste après lundi est une réunion du 6 janvier du Congrès pour compter et certifier les votes électoraux. Les alliés de Trump à la Chambre promettent d’injecter un peu de drame dans ce processus en contestant la victoire de Biden au Congrès, mais cela équivaudra probablement à un flibustier, forçant un débat d’une journée qui retarde la certification de quelques heures.

La Constitution ne dit pas grand-chose sur la façon dont le processus devrait fonctionner, si ce n’est que les électeurs doivent se réunir le même jour dans tout le pays. Au contraire, chaque État établit son propre processus, souvent par la loi, pour régir la réunion des électeurs. La plupart se réuniront dans des maisons d’État à des moments définis dans ces lois.

Avant 2016, le processus de nomination des électeurs était souvent une réflexion après coup, même pour les campagnes présidentielles les plus minutieuses, aucun des deux partis ne prêtant beaucoup d’attention à qui a accroché les lieux de cérémonie. Mais après la victoire de Trump en 2016, un groupe d’électeurs démocrates a organisé une campagne nationale pour faire pression sur les républicains pour qu’ils rompent avec Trump et soutiennent un autre républicain à la présidence.

Cet effort a bien manqué, mais il a quand même abouti le plus grand nombre de votes électoraux «infidèles» dans l’histoire. Cinq électeurs démocrates ont résisté à Hillary Clinton et deux républicains ont rejeté Trump, privant de fait des millions d’électeurs qui avaient voté pour les principaux candidats de ces États et s’attendaient à ce que leurs électeurs les soutiennent.

De nombreux États ont des lois qui punissent ces soi-disant électeurs infidèles, souvent avec une révocation de leur poste ou une sorte d’amende. Plus tôt cette année, le La Cour suprême a confirmé à l’unanimité ces lois comme constitutionnelles – un autre rempart contre les efforts de Trump pour renverser une élection qu’il a perdue.

Les cérémonies du collège électoral de cette année se déroulent également au milieu d’une pandémie internationale, avec des centaines de milliers de personnes aux États-Unis malades du coronavirus et des milliers de morts chaque jour. Les lois des États exigent des réunions en personne pour voter au collège électoral, ce qui crée des défis logistiques et exige des niveaux supplémentaires de coordination pour s’assurer que les réunions elles-mêmes ne deviennent pas des points chauds de Covid-19.