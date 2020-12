Le candidat à la direction de la CDU attribue le total des chômeurs à l’afflux de migrants

Friedrich Merz, l’un des candidats à la tête de l’Union chrétienne-démocrate allemande, a déclaré lundi que le pays aurait beaucoup moins de personnes réclamant des allocations de chômage s’il n’y avait pas eu d’immigration de masse.

S’exprimant aux côtés de ses camarades candidats Armin Laschet (premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie) et Norbert Röttgen (président de la commission des relations extérieures du Bundestag) lors d’un débat télévisé, Merz a déclaré que « sans l’immigration dans nos systèmes sociaux en 2015 et En 2016, nous aurions 1 million de bénéficiaires d’allocations de chômage de moins en Allemagne aujourd’hui. »

Les trois hommes se battent pour remplacer Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête de la CDU après sa décision surprise de se retirer du poste et d’abandonner ses aspirations à succéder à Angela Merkel à la chancelière.

Les candidats ont discuté de la pandémie de coronavirus et de la façon dont elle augmente les inégalités économiques et sociales, Laschet et Röttgen reconnaissant que la pandémie a été la plus dure pour les plus pauvres.

Quant à l’économie après le coronavirus, Merz a réitéré sa conviction qu’un soi-disant frein à l’endettement devrait être utilisé pour éviter que la dette publique ne devienne incontrôlable. Röttgen a déclaré que l’objectif ne devrait pas être de revenir à la situation avant la pandémie, ajoutant: « Nous avons besoin d’un nouveau départ, pas de nostalgie »

Quelques heures avant le début de l’événement, le secrétaire général de la CDU, Paul Ziemiak, a annoncé qu’en raison de la pandémie, la prochaine conférence du parti, qui a déjà été reportée deux fois, se tiendra en ligne les 15 et 16 janvier. Lors de la conférence, les délégués du parti élire l’un des trois hommes comme nouveau chef de la CDU. Le vainqueur deviendra le candidat présomptif du parti à la chancelière et, en supposant que la CDU et son parti jumeau bavarois occupent leur première place, le prochain chancelier allemand.

«Nous agissons de manière responsable dans la situation actuelle car nous ne tenons pas de conférence physique du parti, c’est pourquoi nous allons être le premier parti en Allemagne à organiser une conférence entièrement numérique», a déclaré Ziemiak, ajoutant qu’il y aurait une conférence numérique. vote pour déterminer le nouveau chef du parti le 16 janvier, suivi d’un vote par correspondance avec confirmation des résultats annoncés le 22 janvier.