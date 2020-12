Ursula von der Leyen déclare aux députés: l’accord sur le Brexit «  si proche … mais si loin  »

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni travaillent « jour et nuit », a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Parlement européen, « mais nous sommes maintenant si proches et pourtant si loin l’un de l’autre ».

Von der Leyen a déclaré que le différend sur les soi-disant règles du jeu équitables – déterminer dans quelle mesure le Royaume-Uni s’alignera sur les règles de l’UE à l’avenir – et sur l’accès à la pêche restait les deux grands obstacles à la conclusion d’un accord avant l’expiration de la période de transition le 31 décembre. .

S’exprimant lors de la plénière du Parlement européen, von der Leyen a reconnu que le temps passait extrêmement vite et que les députés n’auraient que très peu de temps pour s’acquitter de leurs obligations de contrôle de tout accord. Elle n’a fourni aucune explication sur la façon dont ils pourraient revoir un accord aussi complexe en très peu de jours, néanmoins, von der Leyen a appelé les députés européens à « garantir un bon résultat » si un accord est conclu.

« L’horloge nous met tous dans une situation très difficile, notamment ce Parlement et son droit d’exercer un contrôle démocratique et une ratification », a déclaré von der Leyen vers la fin de ses remarques sur le Brexit. « Et c’est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien et votre compréhension et je sais que si nous y arrivons, je peux compter sur vous pour assurer un bon résultat. Comme par le passé, nous devons tous parcourir ces derniers kilomètres. dans les mêmes chaussures. »

Mais au-delà de ses remerciements, von der Leyen n’a donné aucun indice sur la façon dont le Parlement pourrait tenir des auditions de contrôle, ni n’a commenté le fait que le Parlement serait obligé de revoir tout accord sans la traduction légalement requise de celui-ci dans le 23 langues officielles de l’UE autres que l’anglais.

Concernant les discussions en cours, von der Leyen a remercié l’équipe de négociation du bloc et en particulier son chef Michel Barnier pour son « dévouement et sa résilience ». Mais elle a averti qu’il était encore loin d’être certain qu’un accord puisse être conclu, même si elle a dit que tous les problèmes sauf les plus difficiles ont été résolus.

« Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non », a déclaré von der Leyen. « Mais je peux vous dire qu’il y a un chemin vers un accord maintenant. Le chemin peut être très étroit, mais il est là, et il est donc de notre responsabilité de continuer d’essayer. »

« La bonne nouvelle est que nous avons trouvé une voie à suivre sur la plupart des problèmes », a poursuivi von der Leyen. « Mais c’est maintenant un cas où nous sommes si proches et pourtant si éloignés l’un de l’autre parce que deux questions restent en suspens, vous les connaissez – l’égalité des chances et la pêche. »

Von der Leyen a déclaré que les négociateurs étaient toujours dans l’impasse sur la façon de traiter les cas où l’UE et le Royaume-Uni pourraient diverger dans leurs régimes réglementaires à l’avenir.

« Sur un pied d’égalité: notre objectif est simplement d’assurer une concurrence loyale sur notre propre marché – très simple », a déclaré le président. «Et c’est pourquoi nous devons mettre en place des mécanismes solides. L’architecture sur laquelle nous travaillons repose sur deux piliers: les aides d’État et les normes. En matière d’aides d’État, nous avons progressé sur la base de principes communs, de garanties de mise en œuvre au niveau national et de la possibilité de remédier à la situation là où cela est nécessaire. En ce qui concerne les normes, nous avons convenu d’un mécanisme solide de non-régression. C’est un grand pas en avant, et il s’agit de garantir que nos normes communes élevées en matière de travail, sociales et environnementales ne seront pas compromises. Et bien sûr , des difficultés subsistent sur la question de savoir comment assurer une concurrence loyale réellement pérenne. »

Von der Leyen a suggéré que l’impasse sur les pêches pourrait ne pas être surmontable.

«Sur la pêche, la discussion est encore très difficile», a-t-elle déclaré. « Nous ne remettons pas en question la souveraineté du Royaume-Uni sur ses propres eaux, mais nous demandons de la prévisibilité et de la stabilité pour nos pêcheurs et nos pêcheurs. Et en toute honnêteté, nous avons parfois le sentiment que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question, mais nous devons continuer pour essayer de trouver une solution. »

Êtes-vous un professionnel qui suit l’impact du Brexit sur votre industrie? Brexit Transition Pro, notre service premium pour les professionnels, vous aide à naviguer dans la politique et les changements réglementaires à venir. Email [email protected] pour demander un essai.