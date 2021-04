La police du Capitole en crise: les craintes pour la santé mentale augmentent à la suite d’attaques meurtrières

Les membres du Congrès se sont débattus pendant des mois pour savoir si et comment réviser la sécurité du Capitole, avec des échauffourées partisanes occasionnelles, mais surtout des préoccupations croisées concernant la sécurité et un soutien suffisant à la police du Capitole. La perte subie vendredi pourrait donner un nouvel élan aux efforts visant à améliorer les ressources en santé mentale pour un département qui n’avait pas encore trouvé ses bases après l’émeute.

« Avoir une perte comme celle-ci sur les talons du 6 janvier, et les pertes qui ont suivi, est dévastatrice pour le service de police », a déclaré la représentante Jennifer Wexton (D-Va.) Dans une interview. « Nous devons nous assurer que ils disposent des ressources dont ils ont besoin et montrent qu’ils ont notre soutien. Nous devons le démontrer par des actions. »

Wexton représente la famille de l’agent Howard Liebengood – décédé par suicide le 9 janvier – et soutient les efforts de sa famille pour étendre les ressources de santé mentale de la police du Capitole. L’épouse de Liebengood, le Dr Serena Liebengood, a attribué publiquement la mort de son mari à cause de la tension qu’il subissait au milieu des quarts de travail 24 heures sur 24 qui suivirent l’assaut du Capitole.

Wexton a déclaré qu’elle souhaitait créer une «unité de santé mentale» au sein de la police du Capitole, qui inclurait des conseils entre pairs pour les agents qui pourraient être réticents à demander l’aide d’un non-officier.

Une longue liste de graves problèmes est confrontée à la force, où il y a déjà 233 postes vacants, et des centaines d’autres officiers sont au bord de la retraite, selon son syndicat. Les dirigeants de la police du Capitole sont confrontés à une chaleur politique intense pour leurs échecs du 6 janvier, avec trois douzaines d’enquêtes internes pour leurs propres actions pendant le chaos et l’inspecteur général du département a livré une évaluation cinglante. Deux officiers poursuivent Trump pour incitation présumée à l’insurrection.

Pendant ce temps, Le Congrès envisage une restructuration globale du département alors qu’il lutte pour trouver un équilibre entre la sécurité et le libre accès au Capitole. Comme si ce stress sur la police du Capitole ne suffisait pas, il y a la pandémie mondiale qui a vaincu tous les Américains, mais surtout ceux qui jouent un rôle de première ligne comme l’application de la loi.

«Chaque fois qu’une organisation subit une perte comme celle-ci, elle imprègne toute l’organisation», a déclaré Linda Singh, un ancien commandant de la Garde nationale du Maryland qui a fait partie du groupe de travail du lieutenant-général à la retraite Russell Honoré sur la sécurité du Capitole. «Ils doivent encore se présenter et faire leur travail. Et c’est difficile, non? Ce n’est pas comme s’ils pouvaient simplement s’arrêter, faire une pause, prendre un congé. «

L’attaque de voiture qui a tué un officier, William Evans, et en blessé un autre, Ken Shaver, ont aggravé la perte. Par un Vendredi saint calme et ensoleillé, un chauffeur identifié comme Noah Green, 25 ans, aurait enfoncé son véhicule dans un poste de contrôle de la police du Capitole et brandi un couteau. (Shaver est sorti de l’hôpital samedi.)

Le président du Comité sénatorial du renseignement, Mark Warner (D-Va.), A déclaré aux journalistes lundi qu’il n’avait pas encore vu tous les détails de l’attaque, mais qu’il n’était « pas sûr » de ce qui aurait pu l’empêcher: « Je ne sais pas comment vous y parvenez. le reste de la sécurité à 100% plus le droit du public d’avoir accès à leur Capitole. «

Au-delà du renforcement de la sécurité, les législateurs s’ouvrent à propos du bilan des trois derniers mois sur les officiers.

« Le officiers qui savaient [Evans] ne seront jamais les mêmes », a déclaré vendredi à CNN le représentant de Ro Khanna (D-Californie).« Cela leur a coûté, je pense, un lourd tribut émotionnel. »

Le représentant Tim Ryan (D-Ohio), qui préside le sous-comité de la Chambre chargé de superviser le financement de la police du Capitole, a déclaré que le traumatisme de la force était aggravé par les longs quarts de travail que les agents travaillaient depuis le 6 janvier, leur laissant peu de temps pour voir leur famille.

«Il y a juste eu beaucoup de pression sur cette force de police», a déclaré Ryan aux journalistes vendredi. Il a ajouté qu’il avait aidé à fournir des ressources en santé mentale aux officiers et travaillé avec le Center for Mind-Body Medicine, qui se spécialise dans la prise en charge des traumatismes psychologiques, y compris les situations d’après-conflit.

Serena Liebengood, la veuve de l’un des officiers perdus cette année, a promis de faire pression pour un changement législatif qui pourrait aider à changer la culture des problèmes de santé mentale au sein de la force.

«Deux mois après son décès, notre famille reste convaincue que nous avons une occasion unique et importante d’honorer Howie; soutenir les réformes indispensables de l’USCP; et de promouvoir un changement positif concernant les problèmes de santé mentale pour ses collègues agents des forces de l’ordre », a écrit Serena Liebengood aux législateurs. le mois dernier.

Le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman, a reconnu la pression exercée sur ses forces, avertissant que le SSPT et les problèmes de moral pourraient résulter de l’attaque de vendredi. Elle a décrit l’aide supplémentaire que le département offre, y compris un soutien d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que des conseillers pour le personnel et leurs familles.

Les agents sont également éligibles aux programmes d’aide aux employés du Capitole ainsi qu’aux services religieux, a déclaré Singh, membre du groupe de travail. Le département a organisé des séances d’écoute et des réunions publiques pour permettre aux agents de parler de leurs expériences, a-t-elle déclaré, et «essaie vraiment de faire en sorte que leurs forces utilisent les ressources disponibles afin qu’ils puissent commencer à guérir», a-t-elle déclaré.

Police du Capitole les responsables syndicaux disent que la force est «rapidement [approaching] une crise du moral et des effectifs. » Honoré, qui a dirigé un post-Jan. 6 examen de la sécurité du Capitole autorisé par la présidente Nancy Pelosi, a révélé que les agents ont utilisé 720 000 heures supplémentaires au cours de l’exercice précédent et sont en voie de dépasser les attributions d’heures supplémentaires budgétisées pour l’année en cours.

«Non seulement ce modèle n’est pas viable, mais il ne permet pas à la force de retirer les officiers de la ligne pour s’entraîner au niveau individuel, dirigeant ou collectif ou de se préparer à l’évolution des menaces», a constaté le groupe de travail d’Honoré.

Mais dans une interview accordée à CNN lundi, Honoré a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation des responsables syndicaux selon laquelle ils avaient du mal à remplir leur mission de protection du Congrès et de ses employés.

« Je pense que c’est une exagération », a déclaré Honoré.

Un portrait choquant et éclatant des péages que le 6 janvier a imposés aux officiers est illustré dans des documents de mise en accusation contre les auteurs de cette attaque contre le Capitole.

Par exemple, les procureurs ont accusé Julian Khater et George Tanios d’avoir déployé un spray anti-ours sur un groupe d’agents dont Brian Sicknick, décédé plus tard. Mais une autre victime de l’attaque , L’agent Caroline Edwards, «a signalé des blessures durables sous ses yeux, y compris des croûtes qui sont restées sur son visage pendant des semaines.»

Dans un procès demandant des dommages-intérêts à Trump, l’agent Sidney Hemby a raconté avoir été «écrasé contre les portes» sur le front est du Capitole, mais il a été ignoré car les assaillants «l’ont frappé avec leurs poings et tout ce qu’ils avaient dans leurs mains».

«L’officier Hemby a normalement un comportement calme, mais a eu du mal à gérer les retombées émotionnelles des attaques incessantes. Il s’est entretenu avec des conseillers du Programme d’aide aux employés pour parler de la gestion de l’impact émotionnel d’être ciblé et du niveau d’agression auquel il a été soumis », selon le procès.

James Blassingame, un autre officier de la police du Capitole, qui s’est joint au procès, a décrit avoir été jeté dans une colonne de pierre au milieu d’une vague d’attaquants, après quoi il «s’est cogné la colonne vertébrale et l’arrière de la tête et a été incapable de bouger». Il s’est également souvenu que des émeutiers lui avaient lancé des jurons racistes, y compris le mot N tant de fois qu’il avait «perdu le compte».

« Il est hanté par le souvenir de l’attaque et des impacts sensoriels – les images, les sons, les odeurs et même les goûts de l’attaque restent proches de la surface », allègue la poursuite. «Il se sent coupable de ne pas pouvoir aider ses collègues qui étaient simultanément agressés; et de survivre là où d’autres collègues n’ont pas pu. »

Burgess Everett a contribué à ce rapport.