Le vice-Premier ministre espagnol Pablo Iglesias démissionne pour se présenter aux élections à Madrid

Pablo Iglesias, vice-Premier ministre espagnol et chef du parti d’extrême gauche Unidas Podemos, quitte le gouvernement pour se présenter aux élections régionales de Madrid le 4 mai.

Iglesias a fait l’annonce surprise dans une vidéo lundi, quelques jours après que la présidente régionale de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ait convoqué une élection régionale anticipée.

« Madrid a besoin d’un gouvernement de gauche et je pense que je peux être utile », a déclaré Iglesias, l’un des quatre vice-premiers ministres. «J’ai beaucoup médité et nous avons décidé que si nos membres le veulent, je me présenterai aux élections de Madrid.»

Iglesias a proposé la ministre de l’Emploi Yolanda Díaz comme son remplaçant (avec Ione Belarra succédant à Díaz au ministère de l’Emploi), bien que le Premier ministre Pedro Sánchez n’ait pas encore approuvé ces mesures.

Le gouvernement régional de Madrid est une coalition de droite du Parti populaire (PP) et de Ciudadanos. L’élection anticipée intervient après que Díaz Ayuso, du PP, ait limogé les membres de Ciudadanos de son cabinet en réponse au parti qui tentait d’évincer le chef du PP de la région sud-est de Murcie et craignait d’essayer de lui faire de même.

Díaz Ayuso est critiquée pour sa décision d’aller aux urnes au milieu de la pandémie, car la crise a retardé l’allocation des fonds par le gouvernement régional pour aider les entreprises en difficulté.