Michel Barnier: Il ne reste que quelques heures pour conclure un accord commercial sur le Brexit

Le compte à rebours du Brexit s’épuise enfin, a déclaré vendredi le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier.

« C’est le moment de vérité », a déclaré Barnier dans un discours au Parlement européen. « Il nous reste très peu de temps – juste quelques heures pour travailler utilement sur ces négociations si nous voulons que cet accord entre en vigueur le premier janvier. »

Jeudi, les dirigeants du Parlement européen ont fixé dimanche soir à Barnier et son équipe la date limite pour parvenir à un accord de principe avec le Royaume-Uni.

Faisant le point sur les négociations en plénière vendredi, Barnier a répété une ligne de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en disant: « Il y a une chance d’obtenir un accord, mais la voie vers un tel accord est très étroite. »

Signe réel que les négociations pourraient se terminer sans un accord, Barnier a souligné que c’était le Premier ministre britannique Boris Johnson qui avait fixé le bord de la falaise le 31 décembre, en refusant de demander une prolongation de la période de transition que Barnier a déclaré que l’UE27 était prête à accorder.

« Ce sont les Britanniques qui ont décidé d’un délai très court dans lequel nous sommes désormais contraints », a déclaré Barnier. «En juin, ils ont refusé toute forme de prolongation de la transition, ce qui était possible, ce qui était sur la table, nous avions accepté cela. Mais ils ont établi la date du 31 décembre comme ce moment de vérité.

Johnson s’est entretenu par téléphone avec von der Leyen jeudi soir et a ensuite publié une déclaration insistant sur le fait qu’un accord ne pourrait être conclu que si l’UE concède du terrain. Une lecture britannique de l’appel a déclaré que Johnson avait souligné qu ‘ »il semblait maintenant très probable qu’un accord ne serait pas trouvé à moins que la position de l’UE ne change substantiellement ».

Barnier, dans son discours au Parlement, n’a pas indiqué qu’un tel changement était imminent, et il a de nouveau souligné que de sérieuses différences subsistaient sur ce que l’on appelle des règles du jeu équitables et sur l’accès futur de l’UE aux eaux de pêche britanniques.

Barnier a déclaré que l’UE offrait au Royaume-Uni le meilleur accord commercial jamais conclu avec un pays non membre de l’UE.

« Nous aimerions avoir un accord de libre-échange ambitieux et unique, une forme que nous n’avons jamais offerte à aucun pays tiers auparavant », a-t-il déclaré. « Aucun tarif, aucun accès au quota avec les règles que j’ai mentionnées sur l’égalité des chances – la connectivité, par exemple, pour le transport routier et aérien et l’énergie, ou la coopération en matière de sécurité sociale. »

Mais Barnier a déclaré que l’UE était préparée à un scénario de non-accord et ne chercherait à aucun prix à un accord. « Ce qui est plus important que la simple relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, c’est le projet européen, qui est ici remis en question », a-t-il déclaré.