Trump laisse l’administration entamer la transition de Biden

Il a poursuivi: «Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux, et ont dit à mon équipe de faire de même.»

Certains hauts responsables de la Maison Blanche ignoraient que Trump avait ouvert la voie à la transition présidentielle jusqu’à ce qu’ils voient son tweet lundi soir, rédigé avec la contribution du bureau du conseil de la Maison Blanche, selon un responsable familier avec les discussions.

Ces mêmes responsables ont déclaré que la déclaration du président était inévitable au milieu de la récente vague de délais de certification pour les États du champ de bataille remportés par le président élu Joe Biden. Trump a passé une grande partie du week-end à critiquer les performances médiocres de son équipe juridique et à solliciter les conseils des principaux confidents et assistants de campagne sur ce qu’il devrait faire ensuite. Une personne familière avec ces discussions a déclaré que «tout le monde sauf Rudy [Giuliani]»A encouragé le président à donner son feu vert au processus de transition tout en continuant de rechercher des options juridiques pour contester l’élection.

Malgré les médias et de nombreux dignitaires étrangers ayant reconnu Biden comme le vainqueur au début du mois, la GSA est restée silencieuse sur le prochain occupant de la Maison Blanche, limitant Biden dans ses préparatifs.

«La décision d’aujourd’hui est une étape nécessaire pour commencer à relever les défis auxquels notre pays est confronté, notamment pour maîtriser la pandémie et remettre notre économie sur les rails», a déclaré lundi Yohannes Abraham, directeur exécutif de transition de Biden.

Abraham a ajouté que l’équipe utiliserait les jours à venir pour «discuter de la réponse à la pandémie, avoir un compte rendu complet de nos intérêts en matière de sécurité nationale et acquérir une compréhension complète des efforts de l’administration Trump pour évider les agences gouvernementales».

Dans un lettre à l’équipe de Biden, Murphy a insisté sur le fait que son retard dans la reconnaissance de sa victoire électorale n’était pas dû à des pressions personnelles ou politiques. Murphy a déclaré qu’elle avait reçu des menaces contre elle et ses proches si elle n’avait pas entamé la transition, mais qu’elle avait été suspendue en raison d’un précédent relatif à des dénombrements incomplets et à des contestations judiciaires des résultats des élections.

«J’ai consacré une grande partie de ma vie d’adulte au service public et je me suis toujours efforcé de faire ce qui est juste», a écrit Murphy. «Sachez que j’ai pris ma décision de manière indépendante, sur la base de la loi et des faits disponibles.»

CNN a d’abord signalé l’avis de Murphy à Biden.

Bien qu’elle ait rejeté le fait qu’elle ait jamais subi de pression de l’administration dans sa prise de décision, d’éminents républicains ont commencé à pousser Trump à accepter les résultats de l’élection et à laisser la transition commencer. Le sénateur Mike Lee (R-Utah) a appelé la semaine dernière le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et lui a dit qu’il avait des questions sur le retard de la GSA, selon une personne proche de l’appel. Meadows a répondu aux questions de Lee et lui a assuré que la question serait traitée correctement et en temps voulu.

Pourtant, Trump et beaucoup de ses alliés républicains ont continué à contester l’élection comme une proie de fraude, poussant des poursuites judiciaires et des enquêtes qui, selon eux, pourraient retourner le Collège électoral en sa faveur. Mais sans preuve de malversations généralisées, une chaîne de contestations judiciaires s’étant étouffée et des marges dans les dizaines de milliers dans les principaux États swing, les chances d’un tel flip sont presque nulles.

Trump a également refusé de partager avec Biden le briefing quotidien du président, malgré les appels de certains républicains du Sénat à le faire. Le Bureau de la gestion et du budget également fait avancer le budget de Trump pour 2022 , agissant comme s’il aurait un second mandat.

Les barrages routiers étaient d’autres aberrations de la collégialité habituellement montrée lors d’une transition présidentielle. Mais ils ont été télégraphiés par Trump, qui avait ouvertement refusé de s’engager dans un transfert pacifique du pouvoir à l’approche des élections. D’autres membres de l’administration Trump, dont le secrétaire d’État Mike Pompeo, ont également fait des vagues en refus de reconnaître Biden en tant que prochain président ou jeter un doute sur la légitimité de l’élection.

Quoi qu’il en soit, l’équipe de Biden n’a pas perdu de temps à attendre la reconnaissance officielle pour se préparer à la Maison Blanche. Son équipe de transition avait rencontré d’anciens fonctionnaires et d’autres experts externes pour mieux comprendre les agences qu’ils recruteraient, et il a sélectionné des candidats pour diverses nominations.

Biden a nommé son chef de cabinet, Ron Klain, quelques jours seulement après avoir été annoncé le gagnant. Il est également allé de l’avant en nommant des postes clés du cabinet, y compris ses secrétaires de Etat et Trésorerie , au cours des derniers jours.

Daniel Lippman a contribué à ce rapport.