Le Sinn Féin a demandé à Facebook de supprimer un groupe de partisans secret

Le Sinn Féin a demandé à Facebook de supprimer un groupe secret de 16 000 partisans dont certains DT et conseillers étaient membres jusqu’à cette semaine.

Le groupe de partisans contenait des commentaires abusifs et parfois violents sur de nombreux politiciens de haut rang, dont le Taoiseach et le Tánaiste. Il n’était pas possible de rechercher sur Facebook et les membres ne pouvaient y accéder que s’ils étaient spécifiquement invités.

Sligo Leitrim TD Martin Kenny et Clare TD Violet Anne Wynne ont été répertoriés comme membres du groupe avec plusieurs conseillers bien connus. Cependant, ils sont partis après que l’europe-infos.fr ait contacté le Sinn Féin cette semaine au sujet de messages qui avaient été publiés ces dernières semaines et mois.

Un porte-parole du Sinn Féin a déclaré que le parti ne dirigeait pas le groupe. L’un des administrateurs est un activiste du parti qui a fait campagne pour Cavan TD Pauline Tully aux élections générales de cette année.

«Le Sinn Féin ne gère aucun groupe Facebook et le Sinn Féin n’est responsable d’aucun contenu de ce groupe ou de tout autre groupe Facebook.

«Il incombe aux plateformes de médias sociaux comme Facebook de s’attaquer à ce type de contenu, ce qui est clairement inacceptable et en violation de leurs propres normes. Nous avons contacté Facebook pour indiquer clairement que le Sinn Féin n’a rien à voir avec ce groupe et qu’ils devraient le supprimer », a déclaré un porte-parole du parti.

Le groupe s’appelle «Sinn Féin» bien qu’il se décrit comme un groupe de supporters non officiel et affirme qu’il existe depuis 2013.

Le sénateur de la Fianna Fáil Malcolm Byrne plus tôt cette année s’est plaint du groupe au Sinn Féin TD Eoin Ó Broin alors qu’il était auparavant plus accessible au public avant qu’il ne devienne secret plus tard cet été.

M. Byrne a déclaré que le groupe contenait des commentaires qui sont «homophobes et racistes et que d’autres visent les réfugiés» et il a appelé le parti à agir en août.