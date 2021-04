Un policier, suspect mort après l’attaque d’une voiture au Capitole

La mort d’Evans a secoué une force déjà ébranlée depuis l’attaque de la foule du 6 janvier contre le Capitole qui a laissé un autre officier, Brian Sicknick, mort. Deux officiers qui ont répondu à cette agression sont décédés plus tard par suicide, ce que leurs familles ont déclaré être un résultat direct de l’impact de l’attaque du 6 janvier.

«Ce fut une année extrêmement difficile et stimulante pour nous, mais nous allons la traverser», a déclaré Pittman.

Le suspect n’était pas connu de la police du Capitole ou de la police métropolitaine de DC, ont déclaré des responsables. Robert Contee, le chef de la police par intérim de DC, a déclaré que l’incident « ne semble pas être lié au terrorisme » et qu’il n’y avait aucune indication d’un « lien avec un membre du Congrès ». Le mobile du suspect était inconnu.

La police du Capitole a émis un message clair juste après 15h00, levant le verrouillage pour ceux qui se trouvaient à l’intérieur des différents bâtiments du Capitole.

Le président Joe Biden, qui passe le week-end à Camp David, a été informé de l’incident, a déclaré la Maison Blanche. La présidente Nancy Pelosi a ordonné que tous les drapeaux du Capitole soient hissés à mi-état vendredi en l’honneur d’Evans, l’officier décédé.

La Chambre et le Sénat sont actuellement en congé, mais certains législateurs, membres du personnel et journalistes travaillaient sur Capitol Hill. Un avis envoyé aux législateurs et au personnel peu après 13 heures les a avertis de ne pas s’approcher des «portes et fenêtres extérieures» et de «se mettre à l’abri» pour ceux qui sont à l’extérieur.

Plusieurs agences d’application de la loi sont intervenues sur les lieux et le bureau extérieur du FBI à Washington a déclaré qu’il apportait un soutien à la police du Capitole. Une force d’intervention rapide – le contingent de troupes suppléées à la suite de l’attaque du 6 janvier – a été activée peu avant 13h30, selon une personne proche du dossier. Un responsable du Pentagone a confirmé le déploiement.

Le complexe a été verrouillé à la suite de l’émeute du 6 janvier et un contingent de la Garde nationale d’environ 2300 soldats était toujours stationné dans la région vendredi. Vendredi, les gardes nationaux ont couru jusqu’aux barricades autour du Capitole, beaucoup portant des boucliers anti-émeute qui avaient été stockés dans le complexe depuis l’émeute. La police du Capitole a fermé plusieurs pâtés de maisons autour du bâtiment alors que les forces de l’ordre intervenaient sur les lieux.

Il y a deux semaines, l’endroit exact où l’incident s’est produit était bloqué au public. Pendant plus de deux mois, des clôtures de 10 pieds entourent tout le complexe du Capitole, empêchant les personnes non autorisées d’y accéder. Un débat faisait rage à Capitol Hill sur l’opportunité de supprimer la clôture ou de maintenir indéfiniment une sorte de périmètre.

Le ministère a fait l’objet d’un examen minutieux à la suite des échecs qui ont conduit à la violation du 6 janvier. La Chambre et le Sénat entreprennent tous deux des examens de sécurité intensifs et font des propositions qui pourraient remodeler radicalement la police du Capitole.

Kyle Cheney, Natasha Bertrand et Lara Seligman ont contribué à ce rapport.