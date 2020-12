Les dessinateurs du monde sur les événements de cette semaine

Bébé Veilleuse Projecteur,Petrichor Veilleuse LED Enfant Lampe Musicale et Lumineuse 360°Rotation,8 Chansons,6 Films de Projection, pour les enfants, Bébé, Chambre,Cadeaux,Anniversaire (Blanc)

8 Chansons et 6 Films de Projection---8 chansons confortables:music bx dance, hark!the heard angle sing ,joy the world, binnidi binnidi boo,memory,oh christmas tree, let it go,sky city;et 6 thèmes de projet différents:joyeux anniversaire, joyeux noël, planète cosmique, 12 constellations, monde marin, amour.Vous pouvez choisir le thème adapté à différents lieux et occasions,tels que chambre, fête d'anniversaire, cour, fête de famille, café, Noël, mariage Mode de charge USB & Télécommande intelligente---La veilleuse du projecteur pour enfants est alimentée par un câble USB connecté à un ordinateur, un ordinateur portable ou une alimentation mobile.Il y a quatre boutons à l'avant de la lampe, avec une télécommande intelligente, vous pouvez choisir un écran couleur, une rotation de la lumière, un mode d'éclairage et une musique différents. Modes d'éclairage 4 couleurs réglables --- Blanc, bleu, jaune, toute lumière 4 couleurs luminosité réglable, vous pouvez choisir l'effet d'éclairage dont vous avez besoin par les boutons ou la télécommande, vous a montré le plus bel effet de projection Rotation automatique à 360 °&Télécommande--- La lampe du projecteur peut pivoter à 360 degrés, que vous souhaitiez une rotation dynamique ou statique, elle peut offrir des effets visuels de rêve à votre enfant et stimuler son imagination.Il existe 3 modes de luminosité de la lampe d'éclairage de nuit, vous pouvez choisir un mode d'éclairage différent. Meilleur cadeau--- Ce projecteur de veilleuse sera le meilleur cadeau pour la chambre de bébé des enfants, apaiser et réconforter les enfants à dormir.Il est également idéal pour décorer des événements avec des étoiles de projection couleur, vous pouvez l'utiliser pour décorer des mariages, des fêtes d'anniversaire, particulièrement adapté pour l'utiliser à Noël.