Miriam Lord: Pas de place à l’auberge Leinster House pour les anciens TD et sénateurs

À cette période de l’année, les choses deviennent un peu folles autour de Leinster House. Les partis politiques organisent des fêtes, le restaurant se soulève, le bar s’emploie et tout le monde est en meilleure forme.

Le Ceann Comhairle allume les lumières sur le grand arbre au milieu de Leinster Lawn et les chefs du parti étouffent et se tiennent ensemble dégageant la collégialité et la bonhomie festive. La chorale Oireachtas a la chance de se pavaner.

Vous pouvez difficilement vous déplacer dans les couloirs étroits pour tous les anciens DT et sénateurs de retour pour la dinde et le jambon et un rattrapage dans le bar des membres, qui ne permet l’entrée qu’aux anciens membres de l’Oireachtas. Tous les autres vont au bar des visiteurs attenant.

Cette fois, cependant, les anciens membres ne sont pas autorisés à entrer dans Leinster House, qui n’est ouverte qu’aux membres en service, au personnel et aux médias là-bas pour des raisons de travail légitimes. Cela a déçu les anciens députés et sénateurs qui aiment appeler à Noël. Certains d’entre eux ont été poliment mais fermement refusés lorsqu’ils ont essayé d’entrer dans leur ancien manoir.

Le bar des visiteurs est un lieu où les membres de l’Oireachtas peuvent se retrouver en territoire neutre, loin des journalistes curieux

Finian McGrath avait espéré rencontrer ses vieux muckers – Shane Ross parmi eux – pour manger un morceau et boire un verre, mais ce n’était pas le cas. Rappelez-vous, la génération actuelle de politiciens a peut-être été réticente à s’engager avec l’ancien ministre anciennement connu sous le nom de Winston Churchtown de peur de figurer dans son prochain livre révélateur.

L’offre de nourriture dans le bar des visiteurs ne va pas au-delà de la soupe et des sandwichs à l’heure du déjeuner. Mais dans le bar privé de l’autre côté de la partition, un menu substantiel de plats chauds est toujours disponible.

La distinction entre la nourriture servie dans les deux bars a récemment pris une grande importance, en particulier chez les politiciens désireux de se faire entendre d’un ministre ou de parler tranquillement avec un collègue d’un autre parti. Le bar des visiteurs est un lieu où les membres de l’Oireachtas peuvent se retrouver en territoire neutre, loin des journalistes curieux qui patrouillent sur place. Les restrictions de Covid-19 l’ont frappé à la tête.

Lorsque le pays est passé du niveau 5 au niveau 3 au début du mois, le restaurant Oireachtas a rouvert ses portes. Mais les deux bars sont restés fermés. De nombreux députés d’arrière-ban du gouvernement et un nombre substantiel de sénateurs ont commencé à faire pression dans les coulisses pour que le Barreau des députés rouvre, arguant qu’il était parfaitement en ordre puisqu’un menu substantiel était disponible.

Cependant, le Ceann Comhairle a pris la sage décision de laisser les choses en l’état. Cela n’aurait pas l’air bien si le bar des simples mortels était fermé alors que, à quelques mètres de là, les politiciens pourraient, en théorie, boire leurs têtes à huis clos.

En vérité, ils sont abstinents. Et l’excellent personnel aurait veillé à ce qu’aucune règle ne soit transgressée.

Mais ce n’est ni ici ni là. Comme l’a dit un réaliste déçu: «Si ce bar avait été ouvert, nous aurions été massacrés.»

Les briefings Covid passent du rituel à la pénitence

On a l’impression que les séances d’information matinales sur Covid-19 au sous-sol des bâtiments gouvernementaux durent depuis des années. Ce sont les intermèdes joyeux où les fonctionnaires de la fonction publique informent les médias sur les dernières mesures prises par les services gouvernementaux en réponse à la pandémie.

Au début de la crise, il s’agissait d’événements «incontournables» pour les médias. Les gens ont écouté la chaîne d’information de RTÉ pour la diffusion en direct et davantage ont regardé les débats alors qu’ils étaient diffusés en direct par les organisations de médias.

Mais à mesure que la pandémie se prolongeait, les déclarations plutôt pessimistes de Liz Canavan, secrétaire adjointe du département du Taoiseach et de ses collègues sont devenues moins un tirage au sort et plus une corvée.

Avant le sermon de cette semaine, un fonctionnaire du gouvernement criait au-dessus de sa tête alors qu’il se précipitait vers la porte pour arriver à temps: «Je dois courir au sous-sol. Je suis en retard pour la messe d’une demi-dizaine.

Atténuer les cartes de Noël

De nos jours, les DT et les sénateurs font très attention à dépenser l’argent des contribuables pour des friperies comme des cartes de Noël et des calendriers.

Il était une fois, et il n’y a pas si longtemps, des paquets emballés sous film rétractable quittant Leinster House par le chargement de la palette. Aujourd’hui, la majorité des politiciens optent pour une vie plus facile et financent leurs dépliants festifs de leurs propres poches.

Bien que le décompte final ne soit pas encore arrivé, seuls 16 TD et Sénateurs ont jusqu’à présent choisi de faire payer à l’État la note de leurs nouvelles de Noël cette année. Michael Healy-Rae et Willie O’Dea, bien que leurs commandes groupées coûtant respectivement 556 € et 531 € ne soient pas un patch sur les vastes volumes transférés par les politiciens de tous les partis les années précédentes.

Aujourd’hui, beaucoup doutent de la valeur de la publication de cette documentation dans les boîtes aux lettres des électeurs.

«Vous pourriez ennuyer autant d’électeurs que les impressionner», a déclaré un député d’arrière-ban rural. «Comme, qui veut le visage de Willie O’Dea sur son frigo?»

Le chef du Parti vert, Eamon Ryan, a peint ses propres cartes de Noël cette année, inspiré en regardant le lever du soleil sur Croagh Patrick



Le chef du Parti vert et ministre des Transports Eamon Ryan fait partie de ceux qui préfèrent ne pas bombarder la circonscription avec des cartes.

Cette année, la carte qu’il envoie à ses amis et collègues présente sa peinture du soleil se levant sur Croagh Patrick.

«J’ai grandi en regardant par-dessus l’épaule de mon père alors qu’il utilisait un couteau à palette sur ses peintures. Chaque Noël, il peignait des cartes pour ses amis. Je fais la même chose maintenant en son honneur », a-t-il tweeté cette semaine, avec l’un de ses propres efforts récents. Il en a posté d’autres sur sa page Instagram.

«J’aime la tradition des cartes de Noël. Je pense que nous aimons tous recevoir quelque chose de gentil dans le courrier et c’est une façon de rester en contact avec des personnes que vous n’avez peut-être pas vues depuis longtemps », nous a dit vendredi le ministre.

Il a peint le lever du soleil de Croagh Patrick qu’il se lèverait tôt pour assister à ses vacances d’été à Co Mayo. En cette période de pandémie, il pensa au poème réconfortant de Derek Mahon, Tout va bien se passer.

«Le soleil se lève malgré tout

et les villes lointaines sont belles et lumineuses.

Je suis allongé ici dans une émeute de soleil

regarder le lever du jour et les nuages ​​voler.

Tout ira bien. »

Ryan dit qu’il a créé 100 cartes à envoyer aux gens. «J’adore le faire. Mon père faisait ça. C’était un très bon peintre. Je suis inutile. »

Bob Ryan, décédé en 2007, était un artiste renommé.

Son fils n’est pas trop mal non plus.

Un mystérieux projet de loi sur les « services secrets » a secoué la TD

Le Dáil a approuvé les comptes annuels de la nation pour cette année lorsque le projet de loi de crédits 2020 a été débattu et adopté.

Le qualifiant d ‘«entretien ménager essentiel», le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, a expliqué qu’il s’agissait de «fournir une base juridique solide pour les dépenses engagées en 202O» tout en permettant les dépenses l’année prochaine jusqu’à ce que le Dáil approuve les prévisions budgétaires pour 2021.

De nombreux aspects des dépenses publiques ont été examinés de près. Aengus Ó Snodaigh du Sinn Féin, vêtu de sa traditionnelle cravate de Noël de fin de trimestre, était fasciné par un gros paiement qui sort chaque année des caisses nationales. Il relève de la rubrique intrigante «services secrets».

«Il y a une partie du processus budgétaire qui me rend chaque année perplexe», a-t-il déclaré à McGrath. Il ne peut amener aucun ministre «à assumer la responsabilité» de cette allocation spécifique.

‘Quand Alan Shatter était ministre, sur ce qu’était les deux millions de services secrets [allocation] a été dépensé, il m’a informé que c’était « un secret » ‘

Son intérêt remonte à loin. La seule réponse qu’il ait jamais eue sur le sujet était de feu Brian Lenihan en 2005, et tout ce qu’il a divulgué était le coût annuel de ce service mystérieux. Mais il ne peut même pas obtenir autant d’informations d’un ministre ces jours-ci.

Au fil des années, peut-être Ó Snodaigh a-t-il réfléchi au moment où son parti entrera enfin au gouvernement, essayant de prendre une longueur d’avance sur le travail. En ce jour propice, après près de deux décennies de questions, le Sinn Féin pourra tout savoir sur les services secrets. (Ou du moins autant que possible après cet terrible incendie qui a entraîné la perte tragique de tant de fichiers.)

Jusque-là, Aengus ne cessera jamais de demander.

«Pourquoi un service secret relève des dépenses publiques – pas la justice, ni les affaires étrangères, ni la défense – est également bizarre. Le fait qu’il n’existe pas, ne soit pas responsable et parvienne toujours à dépenser 2 millions d’euros par an est encore plus bizarre », a-t-il déclaré au ministre aux manières douces.

« Peut-être que dans vos remarques finales, vous pourriez faire savoir au public: êtes-vous en fait le chef du MI5, du KGB ou de la CIA en Irlande, ou qui, en fait, est? »

Un sourire entendu troubla brièvement les lèvres de McGrath alors qu’il caressait le persan blanc ronronnant sur ses genoux. Ils disent que ce sont les plus calmes que vous devez regarder.

Ó Snodaigh a déclaré que le seul «aperçu» qu’il avait eu sur la raison des dépenses annuelles de 2 millions d’euros était dans un e-mail qu’il a reçu en 2009.

«Le but du vote des services secrets est d’obtenir les informations nécessaires à la sécurité du pays. Compte tenu des sensibilités liées à un vote de cette nature, les informations relatives à son fonctionnement ne sont pas rendues publiques », dit-elle.

«Voilà pour la transparence», a soupiré le vétéran du Sinn Féin, avant de prendre une tangente déconcertante. Ou peut-être était-ce son hommage au thriller John Le Carré, décédé cinq jours plus tôt.

«Tout cela a les caractéristiques d’un film d’espionnage parodie, bien que ce soit grave parce qu’il y a de l’argent en jeu. Mais peut-être que vous, en tant que ministre, êtes protégé par l’aile des Rangers lors d’un appel d’offres international secret pour des documents confidentiels classifiés. Peut-être que Leo pourrait vous aider – ou peut-être qu’il pourrait vous enchérir étant donné ses compétences en matière de documents confidentiels.

Michael McGrath avait l’air perplexe.

«Monsieur le ministre, veuillez vous assurer qu’un jour, quelque part, il y ait une discussion sur cette dépense d’argent irlandais.»

Clôturant le débat, McGrath a évidemment ignoré la question sur les services secrets.

Mais Richard Boyd Barrett est intervenu.

«Pour être utile au député Ó Snodaigh, l’une des réponses les plus mémorables que j’ai eues à une question sur le même sujet au Dáil, lorsque Alan Shatter était ministre, sur ce qu’était les deux millions de services secrets [allocation] a effectivement été dépensé, il m’a informé que c’était «un secret».