La refonte des droits des voyageurs ferroviaires dans l’UE ne répond pas aux espoirs des groupes de personnes handicapées

Les groupes de personnes handicapées ont mis leurs espoirs dans une réforme de la législation européenne sur les droits des voyageurs ferroviaires pour obtenir le droit de «se présenter et de partir» en train – mais l’accord qui est en train de passer par le Parlement européen n’y parviendra pas.

Le projet de loi – soumis à un vote lundi à la commission des transports du Parlement européen – modifie les règles actuelles, selon lesquelles les personnes à mobilité réduite doivent donner un préavis de 48 heures pour obtenir de l’aide pour voyager en train.

L’accord provisoire conclu en octobre par les négociateurs du Parlement et du Conseil abaisse ce seuil à 24 heures – bien que les pays puissent permettre que cela soit reporté à 36 heures jusqu’au 30 juin 2026. Il fait partie d’un vaste ensemble de réformes des droits des voyageurs ferroviaires cela aide par exemple les passagers à subir des retards, facilite l’achat de billets auprès de différents opérateurs et oblige tous les trains à transporter des supports à vélos.

Mais les dispositions du projet de loi sont bien loin de ce que veulent les groupes de défense des personnes handicapées – et il y a une pression pour réorganiser la législation au Parlement lundi.

«Il s’agit du droit des personnes handicapées à vivre la même vie que tout le monde», a déclaré Gunta Anca, secrétaire générale du Forum européen des personnes handicapées.

Certains eurodéputés des Verts et de la Gauche s’efforcent de relancer certaines parties de la position initiale plus ambitieuse du Parlement. Ils souhaitent modifier plusieurs parties du texte, notamment une clause permettant aux compagnies ferroviaires de se soustraire à leurs obligations en cas de circonstances inévitables. Leur poussée comprend également des propositions pour supprimer l’exigence de pré-notification dans les gares les plus fréquentées, l’alerte de trois heures dans les gares de taille moyenne et la notification de 12 heures pour l’assistance dans les gares plus petites.

L’eurodéputée verte Anna Deparnay-Grunenberg, rapporteur fictif sur le dossier, ne s’attend pas à ce que la commission TRAN veuille «rouvrir la boîte de Pandore» et apporter des modifications à l’accord de compromis. Cependant, elle espère une «bonne surprise» lorsque la réforme passera en plénière.

Le problème est d’une importance vitale pour des personnes comme Anca, une personne en fauteuil roulant ayant une expérience directe des problèmes d’accessibilité dans les gares à travers le continent. Dans un scénario idéal, les personnes handicapées pourraient acheter des billets, accéder aux plates-formes et monter à bord des trains sans assistance, a-t-elle déclaré. «Allez où vous voulez, sans demander à personne.» Mais le droit de «se présenter et de partir» – ce que la plupart des gens tiennent pour acquis – reste un luxe rare pour les personnes handicapées.

mobilité réduite

L’exigence de longs préavis tue la spontanéité du voyage, a déclaré Anca.

Si vous voulez aller à la plage, «alors vous devez savoir à l’avance combien de temps vous aimeriez rester sur la plage, combien de temps vous aimeriez boire votre vin et combien de temps vous aimeriez être avec vos amis, » elle a dit. Cela signifie qu’un handicap s’accompagne d’un besoin de planification méticuleuse, ce qui ne laisse pas de marge de manœuvre pour les plans de dernière minute ou une réunion de travail en retard.

La pandémie a interrompu temporairement les déplacements de Jean-Christophe Hoste entre Gand et Bruxelles. Mais Hoste, le directeur de la communication et des événements du groupe de réflexion de l’Institut Egmont qui utilise également un fauteuil roulant, a bien l’intention de reprendre là où il s’est arrêté lorsque c’est possible.

Le trajet d’Hoste le conduit de la gare centrale de Gand à Bruxelles-Sud, deux grandes gares qui ne nécessitent qu’un avertissement de trois heures, puis dans un métro. Mais il a dit que les personnes à qui il téléphonait pour réserver une assistance ne sont pas toujours au courant du calendrier, ce qui signifie que les arrangements sont parfois faits à la dernière minute.

Hoste est également confronté à des défis tels que des ascenseurs de station de métro cassés et des trains annulés, des inconvénients mineurs pour les autres voyageurs, mais qui risquent de faire boule de neige dans des détours ou de longues attentes pour lui.

«Ils partent du principe qu’une personne handicapée n’a nulle part où être», a-t-il déclaré.

Les groupes de personnes handicapées avertissent également que la formation du personnel est insuffisante et qu’une fois à bord, l’accès aux installations telles que les chariots de restaurant ou les toilettes reste restreint. Les pays de l’UE ont également des procédures différentes pour demander une assistance, et les services ne sont pas toujours disponibles dans d’autres langues, a déclaré Anca.

«D’un côté, les personnes handicapées ont les mêmes droits. Mais d’un autre côté, les personnes handicapées n’ont pas la même chance », a-t-elle déclaré.

L’accessibilité des stations varie à travers le bloc, car certains pays et certaines stations ont déjà mis en œuvre des délais de notification plus courts, ou éliminé complètement leur besoin. Anca a déclaré qu’elle ne voyageait pas beaucoup en train dans son propre pays, la Lettonie, parce que c’était trop difficile, mais qu’elle avait pu traverser les plus grandes gares d’Espagne sans alerter personne.

Ces grandes différences créent des difficultés en ce qui concerne l’aide à court terme à l’échelle de l’UE, fait valoir l’industrie ferroviaire. « Il existe des dizaines de milliers de gares dans l’UE, dont la grande majorité sont très petites ou sans personnel », a déclaré Alberto Mazzola, directeur exécutif du groupe ferroviaire CER. « Par conséquent, dans de nombreux cas, les délais de pré-notification sont malheureusement plus longs nécessaire pour organiser l’assistance aux passagers dans le besoin. «

La période de pré-notification de 24 heures dans l’accord provisoire « constitue déjà un défi », a-t-il dit, notant que les voyages en bus et en avion ont des seuils plus élevés.

Deparnay-Grunenberg a qualifié la dissidence sur les droits des passagers de « triste chose » pendant l’Année européenne du rail.

Tout se résume à une question fondamentale, a déclaré Hoste: les transports publics sont-ils quelque chose qu’un gouvernement propose en tant que service public pour assurer l’accessibilité pour tous, ou doit-il être une entreprise rémunératrice?

« Ce sont deux pistes fondamentalement différentes – jeu de mots – que vous devez concilier », a-t-il déclaré. « C’est crucial: tout est question de mobilité des personnes. »

