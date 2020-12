LONDRES – Boris Johnson a appelé l’UE à «voir du sens» dans les dernières heures et jours des négociations commerciales sur le Brexit, suggérant qu’il appartenait à l’autre partie de faire une concession sur les points de friction restants.

S’adressant aux diffuseurs vendredi, le Premier ministre britannique a déclaré que son équipe de négociation «continuerait à parler» mais que les pourparlers étaient «difficiles» et qu’il restait «un fossé qui doit être comblé».

Les deux équipes de négociation sont dans l’impasse depuis des semaines, principalement sur des questions liées à la mesure dans laquelle le Royaume-Uni restera aligné sur les règles de l’UE et au contrôle des stocks de poissons. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni avait «fait beaucoup» pour essayer de conclure un accord, ajoutant: «Nous espérons que nos amis de l’UE verront du sens et viendront à la table avec quelque chose eux-mêmes.» Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré vendredi qu’il ne restait « que quelques heures » pour se mettre d’accord si un accord devait être conclu et mis en œuvre d’ici la nouvelle année.

Johnson a réitéré son insistance sur le fait que le Royaume-Uni était prêt à sortir de la période de transition le 1er janvier sans accord commercial en place, malgré les tarifs douaniers du jour au lendemain et d’autres obstacles supplémentaires que cela signifierait pour le commerce avec son plus grand marché.

Il a admis qu’un tel résultat «pourrait être difficile au début», mais que le pays «prospérerait puissamment… à n’importe quelle condition».

Ses commentaires sont venus comme des images montraient une file d’attente de camions de plusieurs kilomètres sur l’autoroute M20 dans le Kent, alors que les camionneurs attendaient d’entrer dans le passage à niveau de l’Eurotunnel à Folkestone. Des perturbations importantes sont attendues dans les ports, que les deux parties puissent ou non convenir d’un accord commercial, car dans l’un ou l’autre scénario, le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE. Les entreprises ont accumulé des stocks avant la fin de la période de transition, exacerbant les problèmes préexistants liés aux coronavirus dans les chaînes d’approvisionnement internationales et créant de graves problèmes de capacité dans plusieurs ports – avant même l’entrée en vigueur de nouvelles règles commerciales le 1er janvier.

Vendredi, le principal groupe de pression des entreprises du Royaume-Uni, la Confédération de l’industrie britannique, a lancé un dernier appel à une série de «périodes de grâce» sur divers aspects du commerce et de l’échange de services entre l’UE et le Royaume-Uni, afin d’atténuer le coup. aux entreprises déjà durement touchées par l’impact économique de la pandémie COVID-19.

