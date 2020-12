Les États-Unis autorisent le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence

Le vaccin s’est avéré efficace à près de 95% dans les essais cliniques qui ont recruté 30000 patients, dont environ 40% avaient plus de 65 ans ou avaient des problèmes de santé chroniques tels que des problèmes cardiaques et le diabète qui les rendaient plus vulnérables au virus.

L’autorisation FDA permet désormais son utilisation pour les personnes de 18 ans et plus. Le premier vaccin contre le coronavirus autorisé aux États-Unis, de Pfizer, est autorisé pour les personnes dès l’âge de 16 ans. Mais la FDA a averti dans les deux cas que les personnes souffrant d’allergies graves ne devraient pas prendre les vaccins pour le moment. « Environ cinq » réactions allergiques au tir de Pfizer ont été rapportées depuis son lancement lundi, notamment un cas en Alaska, a déclaré Peter Marks aux journalistes.

Bien que l’agence n’ait pas encore isolé la cause, Marks a émis l’hypothèse qu’un composant partagé dans les deux vaccins, le polyéthylène glycol, pourrait être un coupable. L’ingrédient est couramment utilisé dans les préparations pharmaceutiques et les médicaments comme les laxatifs, a-t-il déclaré.

Près de 6 millions de doses du vaccin Moderna seront expédiées vers 3285 sites à travers le pays au cours de la première semaine, a déclaré lundi le général Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed.

Comme le vaccin de Pfizer, le vaccin Moderna utilise la technologie de l’ARN messager qui donne aux cellules l’instruction de reconnaître et de combattre le virus. L’administration Trump a doublé la semaine dernière sa commande de vaccins de Moderna à 200 millions de doses après que Pfizer a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de livrer plus de vaccins avant le troisième trimestre de 2021.

Moderna, une société de biotechnologie du Massachusetts âgée de dix ans, n’a jamais mis un produit sur le marché auparavant. Mais la société a développé son vaccin potentiel quelques jours après avoir appris la séquence génétique du virus et a commencé à travailler avec les National Institutes of Health pour mettre des doses à l’essai. Moderna a été le premier parmi des dizaines de fabricants de vaccins à commencer des essais de stade avancé avec des dizaines de milliers de volontaires.

Il a reçu près d’un milliard de dollars du gouvernement américain pour développer et étudier le vaccin.

«Je tiens à remercier les milliers de participants à nos essais cliniques et le personnel de nos sites d’essais cliniques qui ont été aux premières lignes de la lutte contre le virus. Je tiens à remercier les NIH et [the National Institute of Allergy and Infectious Diseases] pour leur leadership scientifique », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, qui a ajouté que le financement gouvernemental de l’Opération Warp Speed ​​et d’autres agences a« contribué à accélérer nos progrès jusqu’à ce point ».

Moderna a signé en mai un contrat de fabrication avec la société suisse Lonza AG pour produire jusqu’à un milliard de doses du vaccin l’année prochaine. En attendant, il est probable que ce soit une pierre angulaire de l’objectif américain d’immuniser des millions d’Américains.

L’administration a dépensé des milliards pour obtenir jusqu’à 900 millions de doses de vaccin potentielles auprès de six fabricants. Mais plusieurs ont rencontré des obstacles qui pourraient retarder l’autorisation et plus d’options contre la pandémie.

« Cela fait moins d’un an que le monde a été informé pour la première fois du SRAS-CoV-2 et de la terrible maladie qu’il peut causer », a déclaré Anthony Fauci, directeur du NIAID, dans un communiqué. « Avoir non pas un mais deux vaccins COVID-19 sûrs et hautement efficaces prêts à être déployés auprès du public américain est vraiment une réalisation scientifique remarquable, et un pas important vers la fin de la pandémie qui a causé tant de souffrances. »