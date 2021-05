Amnesty rétablit le statut d’Alexei Navalny de «  prisonnier d’opinion  »

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a déclaré vendredi qu’il rétablirait le statut du chef de l’opposition russe Alexei Navalny en tant que «prisonnier d’opinion», une désignation dont il l’a dépouillé en février à la suite de commentaires controversés qu’il avait faits dans le passé.

Dans un communiqué, Amnesty a déclaré avoir «pris la mauvaise décision» en février et s’est excusée «pour les effets négatifs que cela a eu sur Alexei Navalny personnellement, et sur les militants en Russie et dans le monde qui militent sans relâche pour sa liberté».

Cependant, Amnesty a également déclaré qu’elle considérait toujours que certaines des déclarations précédentes de Navalny étaient «répréhensibles» et qu’elle ne les approuvait pas.

Au cours de la dernière décennie, avec l’aide d’un vaste réseau de partisans, Navalny est devenu l’adversaire le plus efficace du président russe Vladimir Poutine.

Mais au cours des derniers mois, la pression exercée sur Navalny par les autorités russes a fortement augmenté et, en février, il a été condamné à plus de deux ans et demi de prison pour avoir violé les conditions de la libération conditionnelle liées à une condamnation antérieure pour détournement de fonds. L’affaire a été condamnée par l’UE comme étant politiquement motivée.

L’emprisonnement de Navalny est survenu peu de temps après son retour d’Allemagne en Russie, où il avait été soigné pour les effets de l’exposition à un agent neurotoxique, une attaque qu’il a imputée à Poutine. Le Kremlin a nié toute implication, mais l’UE et les États-Unis ont tous deux sanctionné la Russie à ce sujet.

Amnesty avait initialement désigné Navalny comme «prisonnier d’opinion» en janvier, juste après son arrestation.

Mais un mois plus tard, le groupe a inversé sa position. Dans un communiqué expliquant la décision, il a déclaré que des préoccupations avaient été «soulevées au sein du mouvement d’Amnesty concernant la référence à Navalny en tant que POC [prisoner of conscience] étant donné que Navalny avait, dans le passé, fait des commentaires qui auraient pu s’apparenter à un plaidoyer pour la haine qui constitue une incitation à la discrimination, à la violence ou à l’hostilité. »

«Nous avons conclu que nous avions commis une erreur dans notre détermination initiale», a déclaré l’organisation à l’époque, notant qu’elle avait «accordé un poids insuffisant à certains de ses commentaires antérieurs qui, à la connaissance d’Amnesty, n’ont pas été publiquement renoncés. . »

La décision de dépouiller Navalny – qui, dans le passé, s’était mêlée à la politique nationaliste et était accusé d’utiliser une rhétorique xénophobe – de son statut a suscité de vives critiques d’Amnesty.

Vendredi, alors qu’il changeait de cap, Amnesty a noté que le gouvernement russe avait utilisé le renversement initial du groupe en février «que nous n’avions pas l’intention de rendre public» pour «violer davantage les droits de Navalny». Il a ajouté qu’il avait entamé une révision de son approche de l’utilisation du terme «prisonnier d’opinion».

«En confirmant le statut de Navalny en tant que prisonnier d’opinion, nous n’approuvons pas son programme politique, mais soulignons le besoin urgent que ses droits, y compris l’accès à des soins médicaux indépendants, soient reconnus et pris en compte par les autorités russes», l’organisation a écrit.

L’aide navalny Leonid Volkov a remercié les partisans dans un tweeter pour avoir fait campagne pour convaincre Amnesty de changer sa position.

«C’est important», a-t-il déclaré à propos de la campagne. «Cela fonctionne, et cela a fonctionné.»

David Herszenhorn a contribué au reportage