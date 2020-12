Coronavirus: cinq autres décès et 527 nouveaux cas de Covid-19 signalés

Il y a eu 527 nouveaux cas de Covid-19 et cinq autres décès liés au coronavirus signalés par le ministère de la Santé samedi.

Les nouveaux cas portent le nombre de décès liés au Covid-19 dans l’État à 2 154 et le nombre de cas à 78 776.

Le Dr Tony Holohan, médecin-chef du ministère de la Santé, a déclaré: «Les chiffres que nous voyons pour tous les indicateurs clés de la gravité de la maladie continuent de nous donner de bonnes raisons de nous inquiéter de manière persistante et continue.

«Alors que nous entrons dans une semaine avec un mélange inter-ménages et intergénérationnel particulièrement risqué, n’oubliez pas d’agir de manière responsable. Commencez ce week-end. Il n’est jamais trop tard pour réduire vos contacts, annuler vos plans ou éviter une foule. »

Parmi les nouveaux cas, 271 sont des hommes et 255 sont des femmes et 65% d’entre eux ont moins de 45 ans. Le plus grand nombre de nouveaux cas est à Dublin avec 191, suivi de 54 cas à Cork et 44 dans le Donegal. Les cas restants sont répartis dans 22 autres comtés.

Le Dr Holohan a déclaré: «Gardez à l’esprit que vous pourriez bien être le maillon d’une chaîne de transmission qui se termine par un être cher vulnérable attrapant cette maladie dangereuse. Arrêtez cette chaîne de transmission maintenant. Limitez vos mouvements aujourd’hui. »

L’avertissement renouvelé du Dr Holohan intervient alors qu’un universitaire de premier plan a déclaré qu’un verrouillage strict imposé à la Saint-Étienne pendant une période de six semaines pourrait entraîner la réouverture des pubs humides pour la Saint-Patrick.

Le Dr Tomás Ryan, professeur agrégé à l’École de biochimie et d’immunologie du Trinity College de Dublin, a déclaré qu’il plaide pour une «suppression agressive» dans le but de ramener le nombre de cas dans le pays à 10 cas par jour et le virus. puis maintenu bas grâce à des services de test et de trace efficaces.

Il a suggéré qu’un verrouillage «relativement fort» de cinq ou six semaines, commençant le jour de la Saint-Étienne, pourrait amener l’Irlande à ce niveau de cas d’ici la fin janvier.

«Nous pourrions ouvrir des restaurants en plein air le jour de la Saint-Valentin, puis ouvrir des pubs humides le jour de la Saint-Patrick et vous garder ces aspects de l’économie ouverts.

«L’idée est d’arriver aux restrictions de niveau 1… et de rester au niveau 1 pour le reste de la pandémie», a-t-il déclaré samedi avec Katie Hannon sur RTÉ Radio One.

Le gouvernement doit examiner mardi les nouveaux conseils de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) concernant les nouvelles restrictions en matière d’hospitalité et de visites à domicile.

Une lettre adressée au gouvernement recommandait des restrictions de «niveau 3 plus» à partir du 28 décembre, au cours desquelles les voyages inter-comtés seraient interrompus et les restaurants et les gastropubs reviendraient aux services à emporter uniquement.

Cependant, il est entendu que le gouvernement est susceptible de choisir de reporter les restrictions sur l’accueil et les visites à domicile jusqu’au 30 décembre et d’autoriser les voyages entre les comtés jusqu’au 6 janvier.

Le Dr Ryan a déclaré que le Groupe consultatif scientifique indépendant, qui plaide pour une stratégie Zéro Covid, appelle à une approche paneuropéenne où les cas ne dépassent pas 10 par jour.

Il a déclaré que l’Irlande avait une «occasion en or» de supprimer agressivement le virus alors que le nord et le sud de l’île étaient confrontés à un «troisième verrouillage inévitable».

«Nous voulons que ce verrouillage soit notre dernier verrouillage afin que nous puissions revenir à la normale dans la nouvelle année.»

Il a déclaré que ce verrouillage proposé de six semaines serait plus efficace que les précédents verrouillages de durée similaire, car il commencerait à partir de la Saint-Étienne et se déroulerait pendant la «période la plus calme de l’année».

Il a déclaré que de nombreuses personnes ne travaillaient pas pendant une partie de cette période et que les vacances scolaires pourraient être prolongées en empruntant aux vacances d’été.

«Plus important encore, je suis d’avis que si nous avons un contrat avec le gouvernement dans lequel nous savons quel est l’objectif… alors nous pouvons nous attendre à l’adhésion du public», a-t-il déclaré.

L’alternative était de neuf à 12 mois de verrouillages répétés, a-t-il ajouté.

«Jusqu’à présent, la stratégie du gouvernement de vivre avec le virus a échoué … Nous ne verrons pas de déploiement généralisé de vaccins en Irlande avant le milieu ou la fin de l’été et nous ne reviendrons pas à la normale sur la base des seuls vaccins avant l’automne / hiver 2021», a-t-il déclaré.

Fine Gael TD Neale Richmond a déclaré que la position du Dr Ryan «ne correspond pas à la réalité».

Il a dit que Nphet avait donné «des conseils très clairs» mais que le gouvernement devait examiner «tous les facteurs», y compris l’impact des restrictions sur l’économie, la société et la santé publique en général.

«Nous sommes une île exposée; nous ne sommes pas la Nouvelle-Zélande. Nous sommes liés à un système européen », a-t-il déclaré.

Le sénateur indépendant Michael McDowell a critiqué Nphet pour ne pas avoir fourni de déclarations montrant comment des mesures particulières, telles que l’interdiction des voyages inter-comtés, ont créé des effets positifs nets.

« Nphet dans le passé a préconisé la fermeture de toutes les usines, et merci le ciel que cela ne s’est pas produit cette fois », a-t-il dit, ajoutant que chaque fermeture préconisée par Nphet devrait être clairement justifiée par l’utilisation de données.

Eoin O’Broin TD du Sinn Féin était d’accord avec une stratégie pour toute l’Irlande, mais n’était pas d’accord avec l’approche des 10 cas par jour suggérée par le Dr Ryan.

Il a critiqué la communication du gouvernement et a déclaré que toute nouvelle proposition devrait être annoncée «clairement et de manière concise».

«Le problème n’est pas seulement que les sources gouvernementales fuient; ils divulguent des informations différentes et des informations contradictoires », a-t-il déclaré.

M. Richmond a également critiqué les sources gouvernementales qui ont divulgué aux journalistes des informations concernant les conseils du Nphet.

Il a encouragé les membres du public à attendre que les décisions soient annoncées par le Taoiseach après la réunion du Cabinet de mardi.