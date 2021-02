L’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dénoncé lundi les contrôles à l’exportation de vaccins introduits la semaine dernière par son successeur, Ursula von der Leyen.

La Commission a adopté vendredi un règlement enjoignant aux autorités douanières de bloquer toutes les exportations de vaccins COVID-19 vers une centaine de pays dans le monde, à moins qu’elles ne reçoivent une autorisation d’exportation des gouvernements nationaux de l’UE.

« En fait, nous n’avons pas eu de bonnes expériences avec les restrictions à l’exportation en Europe », a déclaré Juncker, s’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par l’État allemand du Bade-Wurtemberg. « Au début de la crise pandémique, certains pays ont pris la décision incompréhensible de ne pas exporter du matériel médical. Cela a été corrigé par la Commission européenne. Nous sommes maintenant de retour dans un débat où il est de nouveau suggéré que rien ne devrait être exporté de l’Union européenne vers d’autres pays tiers. «

Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois qui a dirigé la Commission européenne de 2014 à 2019, a condamné fermement les restrictions à l’exportation.

« Nous ne sommes … pas seulement responsables de nous-mêmes. C’est une pandémie qui touche tout le monde sur cette planète. Je suis très opposé à ce que l’Union européenne donne maintenant l’impression que nous prenons soin de nous et que la souffrance des autres , en particulier dans les pays les plus pauvres et sur les continents les plus pauvres, ne nous affecte pas.

Juncker a également parlé de l’achat de vaccins par l’UE, arguant qu’il était juste de travailler ensemble et de ne pas précipiter l’approbation des vaccins, mais critiquant le rythme avec lequel les contrats étaient négociés avec les sociétés pharmaceutiques.

« Je pense que tout est allé trop lentement, tout n’a pas été fait avec la plus grande transparence, même si cela aurait été une tâche difficile », a déclaré l’ancien président de la Commission.