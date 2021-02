56 autres décès et 574 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés par Nphet ce soir.

Le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) a été informé aujourd’hui de 56 décès supplémentaires liés à Covid-19. Au total, 31 de ces décès sont survenus en février, 13 en janvier, trois en décembre ou plus tôt, tandis que neuf autres font l’objet d’une enquête.

L’âge médian des personnes décédées était de 82 ans et la tranche d’âge était de 16 à 97 ans. Il y a eu un total de 4 237 décès liés à Covid-19 en Irlande. À minuit, le mardi 23 février, le HPSC a été informé de 574 cas confirmés de Covid-19. Il y a maintenant un total de 216 870 cas confirmés de Covid-19 en Irlande.

Dans le même temps, plus d’un demi-million de doses de vaccin Covid-19 ont été administrées en Irlande du Nord, a annoncé mercredi le ministère de la Santé du Nord.

Les vaccinations comprennent 478 825 premières doses et 31 345 secondes doses.

Le ministre de la Santé du Nord, le député de l’UUP, Robin Swann, l’a décrite comme une «figure marquante» rendue possible par «l’effort collectif» de tous les acteurs du système de santé et de protection sociale.

Jusqu’à présent, dans le Nord, 95% des plus de 80 ans et 90% des personnes âgées de 75 à 79 ans ont reçu leur première dose du vaccin, ainsi que 84% des 70-74 ans et 69% des personnes entre 65 et 69 ans.

Au total, 37% des personnes considérées comme cliniquement extrêmement vulnérables ont reçu leur injection, le programme de vaccination étant élargi la semaine dernière pour inclure tous les soignants âgés de 18 ans et plus.

Les personnes ayant des troubles d’apprentissage seront désormais convoquées par les médecins généralistes pour la vaccination, si elles n’ont pas déjà reçu d’invitation.

À partir d’avril, le SSE Arena de Belfast sera ouvert en tant que centre de vaccination de masse pour les adultes âgés de 60 ans et moins qui n’ont pas encore été vaccinés.

S’adressant aux journalistes lors d’un point de presse mercredi après-midi, M. Swann a déclaré qu’il «préférerait être trop prudent qu’insouciant» pour sortir du verrouillage et que les ministres ne doivent pas «sauter le pas» et assouplir les restrictions trop tôt.

Il a défendu la décision des ministres selon laquelle il devrait y avoir un retour progressif à l’école, avec seulement les plus jeunes enfants de l’école primaire et ceux en années d’examen de l’école secondaire retournant en classe à partir du 22 mars.

Des membres du DUP, dont le premier ministre du Nord et le ministre de l’Éducation, ont demandé que la décision soit réexaminée.

«Tout en notant que l’Angleterre a décidé d’ouvrir toutes les écoles à partir du 8 mars, il est également important de reconnaître que l’Écosse, le Pays de Galles et la République d’Irlande ont tous décidé d’autre chose, et nous ne devons pas nous excuser d’avoir pris nos propres décisions. Sinon, quel est l’intérêt de la décentralisation?

«L’approche progressive et par étapes convenue collectivement par l’exécutif était la bonne», a-t-il déclaré. «Je ne veux pas être de retour ici au printemps ou au début de l’été pour commenter une autre poussée de Covid, ou que nos hôpitaux se remplissent, ou que notre personnel est épuisé … Je ne veux pas avoir à proposer d’autres restrictions à ce sujet. point.

«Alors, ne prenons pas de l’avance sur nous-mêmes, car il y a toujours un danger lorsque nous discutons de tout assouplissement des restrictions que certaines personnes sautent à la conclusion que le danger est passé, que c’est fini ou presque terminé, parce que nous n’y sommes pas encore, »dit-il.

L’exécutif doit publier lundi son plan de sortie du verrouillage, qui est en vigueur dans le Nord depuis la Saint-Étienne.

Le ministère de la Santé du Nord a rapporté mercredi que deux autres personnes atteintes de Covid-19 étaient décédées, portant le nombre total de décès à 2043. 260 autres personnes ont été testées positives pour le virus.

Le taux moyen de cas en Irlande du Nord au cours des sept derniers jours est actuellement de 100 pour 100 000 habitants.

Au total, 356 patients atteints de coronavirus sont traités à l’hôpital, dont 44 en soins intensifs.

Le médecin en chef du Nord, le Dr Michael McBride, a déclaré que le déploiement du vaccin était en avance sur le calendrier et constituait un «pas en avant significatif» dans la lutte contre le virus.

Il a déclaré que les données montraient une «réduction continue du nombre de [COVID-19]cas chez les personnes de plus de 60 ans », et cela était le résultat du programme de vaccination et des mesures prises pour empêcher la propagation du virus.

Il y a également eu une «baisse très significative» des décès dus au Covid-19, qui était «de plus en plus un impact du programme de vaccination, qui réduit les cas dans la communauté et protège les personnes les plus exposées au risque de maladie grave».