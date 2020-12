De nouvelles restrictions Covid strictes pour des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne avant Noël

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a imposé un verrouillage efficace à plus de 16 millions de personnes en Angleterre et a annulé les plans visant à alléger les freins à Noël, affirmant que la Grande-Bretagne faisait face à une nouvelle souche de coronavirus jusqu’à 70% plus transmissible que l’original.

Bien que M. Johnson et ses conseillers scientifiques pensent que les vaccins seront toujours efficaces et que la nouvelle souche n’est ni plus mortelle ni plus grave en termes de maladie causée, a-t-il déclaré samedi que le gouvernement devait prendre des mesures urgentes.

Le nombre de cas en Angleterre a grimpé en flèche au cours des deux dernières semaines en raison de la variante du virus.

M. Johnson a déchiré les plans visant à permettre à trois ménages de se mélanger à l’intérieur pendant cinq jours pendant la période des fêtes, et a déclaré que Londres et le sud-est de l’Angleterre, qui sont actuellement au plus haut niveau d’un système de règles à trois niveaux, seraient désormais placés dans un nouveau Niveau 4, similaire à ceux d’un récent verrouillage national.

Quelques minutes après l’annonce de Boris Johnson, les acheteurs sont descendus dans les rues pour une dernière tentative de faire le plein de cadeaux de Noël. Photographie: PA



«C’est le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu», a déclaré M. Johnson lors d’une conférence de presse. « Je crois sincèrement qu’il n’y a pas d’alternative qui m’est offerte. »

Les personnes du niveau 4 – 16,4 millions et environ un tiers de la population de l’Angleterre – seront tenues de rester chez elles, sauf pour des raisons essentielles telles que le travail, et les commerces non essentiels fermeront, tout comme les loisirs et les divertissements intérieurs.

Le mixage social se limitera à rencontrer une autre personne dans un espace extérieur. Les nouvelles règles entreront en vigueur à partir de minuit samedi.

M. Johnson, dont la réponse initiale à la pandémie a été critiquée pour être trop lente, avait résisté aux appels à modifier les plans pour la détente de Noël, affirmant mercredi qu’il serait «franchement inhumain» de l’interdire.

Cependant, ceux qui sont maintenant au niveau 4 ne seront pas autorisés à se mélanger avec d’autres à Noël. Tout le monde en Angleterre ne sera désormais autorisé à voir ses amis et sa famille que le jour de Noël, le 25 décembre.

Situation « incroyablement grave »

«En cette période de crise nationale, le peuple britannique veut un leadership clair et décisif», a déclaré le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer sur Twitter. «Tout ce que nous obtenons de Boris Johnson, c’est de la confusion et de l’indécision.»

Quelques minutes après l’annonce de M. Johnson, les acheteurs sont descendus dans les rues pour une dernière tentative de faire le plein de cadeaux et de fournitures de Noël.

«C’était assez calme toute la journée, puis soudainement il y avait cette masse de gens», a déclaré un assistant commercial dans un grand magasin du centre commercial Westfield à l’ouest de Londres, l’un des plus grands d’Europe.

Il n’y a pas de plan immédiat pour modifier les restrictions du Covid-19 de Noël en Irlande du Nord, malgré le resserrement des règles dans d’autres régions du Royaume-Uni, comprend l’AP.

Des sources ont déclaré que les réunions entre l’exécutif et le gouvernement britannique s’étaient poursuivies toute la journée.

La première ministre Arlene Foster, la vice-première ministre Michelle O’Neill, le ministre de la Santé Robin Swann et le médecin-chef Michael McBride ont eu des discussions sur la question samedi.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré qu’il présentait dimanche des restrictions d’alerte de niveau 4 pour le Pays de Galles – conformément aux règles de niveau 4 en Angleterre, tandis que les «bulles» de Noël seraient limitées au jour de Noël uniquement.

«La situation est incroyablement grave. Je ne peux pas exagérer cela », a-t-il déclaré. «Nous ne pouvons pas exposer les gens au risque de cette nouvelle souche plus virulente de coronavirus.» Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que l’interdiction stricte de voyager entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni resterait désormais en vigueur pendant toute la période des fêtes.

Les chefs d’entreprise ont déclaré que le gouvernement devait fournir un soutien financier d’urgence.

«Les conséquences de cette décision seront graves», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.

Nouvelle souche

Comme d’autres pays d’Europe, la Grande-Bretagne se bat pour contenir de nouvelles vagues de virus. Il a signalé samedi 27 052 ​​nouveaux cas de Covid-19, portant le total à plus de 2 millions, et 534 décès supplémentaires, portant le bilan officiel global à plus de 67 000.

Il y a eu une augmentation des infections provoquées par la nouvelle souche virale – VUI202012 / 01.

« Ce virus a décollé, il évolue rapidement et il conduit inévitablement à une forte augmentation des admissions à l’hôpital », a déclaré le directeur scientifique britannique Patrick Vallance.

Le médecin-chef anglais Chris Whitty a déclaré que les autorités avaient alerté l’Organisation mondiale de la santé et continuaient d’analyser les données.

« Il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est plus mortel ou provoque une maladie plus grave », a déclaré Johnson. «Il n’y a aucune preuve suggérant que le vaccin sera moins efficace contre la nouvelle variante.

D’autres pays ont également signalé des variantes du virus. L’Afrique du Sud a déclaré vendredi qu’une de ces souches était à l’origine d’une deuxième vague d’infections dans ce pays. – Reuters / PA