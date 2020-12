Allemagne, arrêtez de vous inquiéter de l’augmentation des dépenses militaires

Elisabeth Braw est chercheuse à l’American Enterprise Institute et auauteur d’un livre à paraître sur la dissuasion des nouvelles menaces à la sécurité nationale.

Pendant des années, l’Allemagne a discuté avec diligence de la façon dont elle peut devenir quelque chose de plus qu’un nain militaire.

Acclamée par un chœur d’acteurs extérieurs allant du président américain Donald Trump – qui est devenu obsédé par les faibles dépenses militaires de Berlin – aux groupes de réflexion multilatéralistes qui ont exhorté le pays à être plus affirmé sur les questions de sécurité, l’Allemagne a du mal à réconcilier les cicatrices. de son passé avec sa position de leader européen.

C’est un faux dilemme. Pour jouer un rôle clé dans la sécurité européenne, l’Allemagne n’a pas besoin de se remettre de sa délicatesse de renforcer son armée. Au lieu de cela, il peut investir pour se transformer en un champion de la défense moderne.

Les attaques non militaires contre l’Occident se sont intensifiées ces dernières années. Et si les États-Unis sont le champion incontesté de l’Occident de la puissance militaire traditionnelle, lorsqu’il s’agit de se défendre contre ces menaces de sécurité modernes, l’Occident n’en a pas.

Plus tôt ce mois-ci, des pirates du collectif russe APT29 – supposé être affilié au SVR, l’agence de renseignement étrangère du pays – ont réussi l’exploit remarquable de pirater le département d’État américain, le département de la sécurité intérieure, le département du Trésor, le département du Commerce, divers gouvernements. agences et éventuellement des milliers d’entreprises.

Alors que les ninjas de l’APT29 se spécialisent dans l’espionnage, leurs collègues de l’APT28 (supposé être affilié au GRU, l’agence de renseignement militaire russe) sont également habiles dans l’art de la perturbation. Ils ont piraté le Bundestag, pénétré un certain nombre d’entités militaires et seraient à l’origine de l’intrusion dans le Comité national démocrate américain lors de la campagne électorale de 2016.

Le SVR est également accusé d’avoir orchestré NotPetya, la cyberattaque singulièrement puissante de 2017 qui a fait tomber non seulement ses cibles prévues à travers l’Ukraine, mais aussi une multitude de sociétés mondiales.

Les représailles occidentales contre ces attaques et d’autres attaques non militaires ont été décidément modestes. C’est parce qu’il n’y a pas de protocole, ni même de stratégie, sur la façon de répondre à une agression non cinétique qui n’implique pas de soldats armés. Outre les exemples russes, il s’agit notamment des tarifs punitifs de la Chine sur le vin australien, des menaces de Pékin contre les pays européens qui ont interdit Huawei et de la pêche invasive en Amérique latine par les armadas de pêche chinoises.

Washington a inculpé des officiers du renseignement russes et chinois, ainsi que divers mandataires pour différents hacks – une stratégie que le professeur Gary Brown et moi appelons la dissuasion personnalisée. Divers gouvernements occidentaux ont également tenté de nommer et de faire honte aux pays incriminés, une stratégie d’une utilité limitée lorsque les gouvernements concernés – le plus souvent la Russie et la Chine – ne ressentent pas la honte. Sans surprise, l’agression continue.

Cela compte parce que, dans «Dr. La fameuse définition de Strangelove de la dissuasion, un défenseur doit produire dans l’esprit de l’ennemi la peur d’attaquer.

Une armada de pêche chinoise envahissante ne sera pas dissuadée par les forces armées, simplement parce qu’aucun pays civilisé n’utiliserait ses forces armées contre les pêcheurs – tout comme il ne répondrait pas militairement à la contrainte exercée sur les fournisseurs de 5G.

Pour l’Allemagne, s’éloigner d’une focalisation sur les dépenses militaires conventionnelles serait en phase avec l’attitude du public à l’égard de la sécurité et de la défense. Selon la dernière enquête annuelle du Centre d’histoire militaire et de sciences sociales, les citoyens allemands «peuvent être caractérisés comme antimilitaristes, anti-atlantiques et multilatéralistes, c’est-à-dire qu’ils ne croient pas à la force militaire comme un moyen efficace ou moralement approprié. de la politique étrangère. »

Seuls 15% des Allemands considèrent la guerre en Europe comme une menace, tandis que 54% considèrent le changement climatique comme une menace et 38% considèrent la course aux armements mondiale comme une menace. Environ 24 pour cent voient une menace dans les fausses informations et la désinformation et 22 pour cent dans les cyberattaques sur les infrastructures; le même pourcentage voit une menace dans les tensions entre la Russie et l’Occident.

Avec de tels chiffres, quels que soient les efforts de la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer – et peu importe avec quelle ferveur les États-Unis et une armée d’analystes plaident avec l’Allemagne – la Bundeswehr n’obtiendra tout simplement pas le soutien pour faire le saut vers l’Europe en premier. -un statut supérieur à égalité avec les armées britanniques et françaises.

En effet, la semaine dernière, les sociaux-démocrates – le partenaire de la coalition au pouvoir des chrétiens-démocrates – se sont opposés au plan de Kramp-Karrenbauer d’armer les drones de la Bundeswehr, ce qui signifie que l’Allemagne, contrairement à la France et au Royaume-Uni, n’aura pas de drones armés.

Personne ne conteste que l’Allemagne puisse faire plus militairement pour elle-même et ses alliés. Mais étant donné la résistance générale à l’augmentation de sa puissance militaire, Berlin ferait mieux de concentrer ses investissements ailleurs: lorsqu’il s’agit de se défendre contre de nouvelles menaces à la sécurité nationale, l’Allemagne pourrait devenir non seulement l’égal du Royaume-Uni et de la France, mais un champion mondial.

Imaginez un ensemble de quartiers généraux spécialisés dotés d’experts qui non seulement surveillent les formes d’agression nouvelles et émergentes au nom de l’alliance occidentale – l’OTAN, l’UE, Five Eyes – mais planifient et coordonnent des contre-frappes non cinétiques qui font souffrir l’agresseur sans inutilement. aggraver la situation.

Si la Russie organise une autre cyberattaque massive, si la Chine impose des sanctions paralysantes à davantage d’industries occidentales ou les punit simplement parce qu’elles proviennent d’un pays dont Pékin est mécontent, l’Occident – avec l’Allemagne comme quart-arrière – serait ainsi mieux en mesure de riposter et de convaincre le adversaire que ça ne vaut pas la peine d’essayer.

Pas de sang, pas d’armes, mais un rôle allemand extrêmement vital dans la sécurité internationale. Un gagnant-gagnant, pourrait-on dire.