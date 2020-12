Covid-19: le gouvernement va aider les camionneurs irlandais bloqués dans les ports britanniques, déclare Coveney

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que tout serait fait pour rapatrier les chauffeurs routiers irlandais bloqués dans les ports britanniques qui tentent de se rendre sur le continent.

Jusqu’à 250 camions irlandais bloqués en Angleterre risquent de rentrer chez eux et de déverser des produits après que la France a interdit le fret routier en provenance de Grande-Bretagne en raison d’une nouvelle souche Covid-19.

La France a suspendu tout le trafic aérien, ferroviaire, routier et de siège en provenance du Royaume-Uni dimanche à minuit pendant au moins 48 heures dans le but d’arrêter une nouvelle souche du coronavirus qui se propage depuis la Grande-Bretagne.

M. Coveney a déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ qu’il prévoyait que les routes de ferry entre le Royaume-Uni et l’Europe se rouvriraient bientôt, car ce n’était pas quelque chose que personne ne voulait voir fermé pour une durée indéterminée.

Il a répété un avertissement aux transporteurs, aux camionneurs et aux entreprises de ne pas tenter d’utiliser le pont terrestre à travers le Royaume-Uni. Ils ne devraient pas quitter l’Irlande à moins d’avoir une navigation confirmée du Royaume-Uni vers la France.

M. Coveney a déclaré qu’il y aurait une navigation entre l’Irlande et le port français de Cherbourg lundi, qui était complet, et qu’il y avait un certain nombre d’options de ferry direct demain.

Des négociations étaient en cours entre le ministère des Transports et les exploitants du ferry prévu de Rosslare à Dunkerque au sujet du démarrage du service avant la première semaine de janvier. «Il y a une capacité importante sur les itinéraires de ferry directs.»

Stockage

Le ministre a également déclaré qu’il ne prévoyait pas de pénurie de denrées alimentaires comme l’avait prédit pour le Royaume-Uni par la chaîne d’épicerie Sainsburys. Il y a eu «pas mal de stocks», a-t-il dit, mais rien n’indique qu’il y aura des pénuries en Irlande.

Les chaînes d’approvisionnement vont changer dans les semaines à venir, a-t-il dit, et il espérait que les problèmes des ponts terrestres seraient résolus dans les «prochains jours».

Les résidents irlandais actuellement au Royaume-Uni seraient rapatriés dès que possible avec le ministère des Transports en communication avec les compagnies aériennes au sujet d’un certain nombre de vols.

Toute personne arrivant sur ces vols devrait être mise en quarantaine pendant 14 jours. Ils seraient obligés de remplir le formulaire de localisation et il était illégal de remplir le formulaire de manière inexacte. Il y aurait des appels de suivi – mais pas à tout le monde, a-t-il dit.

Des plans à l’échelle de l’UE seront annoncés dans les prochaines heures pour rouvrir le trafic de fret dans les ports de France à destination et en provenance du Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement français.

Le ministre français des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré que «dans les prochaines heures», un «protocole sanitaire solide» sera mis en place pour garantir la reprise du trafic en provenance du Royaume-Uni.

L’ambassade de France au Royaume-Uni a tweeté les détails du nouveau plan pour un nouveau protocole de réouverture du trafic de fret accompagné de chauffeur sur la Manche lundi matin.

Bouge rapidement

Les compagnies de ferry offrant des liaisons directes vers l’Europe continentale sont invitées à proposer des services qui devraient commencer la première semaine de janvier, a déclaré le ministre des Transports Eamon Ryan.

M. Ryan a déclaré à Morning Ireland à la radio RTÉ qu’il pensait que les compagnies de ferry pourraient se déplacer «assez rapidement».

M. Ryan a déclaré que certains camionneurs irlandais actuellement bloqués dans les ports britanniques en attente de départs vers le continent devront faire demi-tour et examiner d’autres itinéraires.

Lorsqu’on lui a demandé si les personnes qui avaient voyagé dans le pays ces derniers jours devraient s’isoler, M. Ryan a répondu qu’elles devraient le faire.

Le ministre a défendu la décision du Cabinet d’attendre jusqu’à mardi pour annoncer si les restrictions seraient réintroduites avant le 6 janvier, affirmant que le Cabinet devait être entièrement mis à jour par leurs collègues européens et par le Nphet.

Il est probable qu’il y aura un retour aux restrictions plus tôt que prévu, a-t-il admis. Il y avait maintenant une double ligne de temps, a-t-il dit. Ce serait un équilibre entre la rapidité avec laquelle le vaccin pourrait être déployé et la poursuite de la mise en œuvre des mesures de santé publique.

Il a déclaré que la nouvelle variante, apparemment plus contagieuse, de Covid rapportée au Royaume-Uni prouvait à quel point il était important pour les gens de prendre le vaccin lorsqu’il sera disponible. «C’est la meilleure façon pour nous de sortir de ce problème», a-t-il déclaré.

M. Ryan a ajouté que les écoles, en particulier les écoles secondaires, avaient fait du bon travail et constituaient un espace sûr.

Le gouvernement attendait simplement l’approbation de l’Europe pour le vaccin à quel stade le déploiement pourrait commencer, a-t-il déclaré.

Répondant à une suggestion d’un professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Martin McKee, qu’il y avait suffisamment de preuves pour être «très préoccupé» par la nouvelle souche de Covid-19 identifiée au Royaume-Uni et une forte Pour interdire aux chauffeurs de fret irlandais d’entrer temporairement au Royaume-Uni, M. Ryan a déclaré que les sociétés de fret avaient géré un système isolé et que les preuves à ce jour montreraient que le système de fret irlandais était un processus sûr.

Réservation confirmée

Le président de l’Association irlandaise des transports routiers, Eugene Drennan, a déclaré qu’il y avait entre 200 et 250 chauffeurs routiers irlandais bloqués dans les ports anglais qui tentaient de se rendre sur le continent.

S’exprimant également sur Morning Ireland, M. Drennan a averti qu’aucune entreprise ou camionneur ne devrait tenter de déplacer des marchandises lundi à moins d’avoir une réservation de bateau confirmée.

«Personne, aucun transporteur, aucun camionneur, aucune usine ne devrait charger un camion ce matin si ce camion n’a pas de réservation de bateau confirmée pour aller directement sur le continent et qu’il n’y a pas de bateaux directs vers le continent ce jour.

«Nous n’avons pas de ligne de service. Je l’ai réclamé tout au long de cette année et un rapport a été publié qui disait que nous avions une capacité suffisante et que nous étions en sécurité, eh bien ce matin, ce rapport est nul. Nous n’avons pas la capacité et nous n’avons pas de lignes directes vers le continent pour nos marchandises ce matin.

M. Drennan a ajouté qu’il espérait que les camionneurs des ports britanniques en attente de traversées en Irlande seraient autorisés à rentrer chez eux sur leurs ferries respectifs lundi et mardi.

«Les compagnies de ferry doivent faire tout leur possible pour nous ramener à la maison et cela laisse à désirer pour le moment.»