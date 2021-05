Miriam Lord: Dublin Bay South se prépare pour la bataille des avocats

L’avocat principal et TD Jim O’Callaghan devront abandonner sa tournée d’écoute dans les comtés et retourner dans la capitale maintenant qu’il a été nommé directeur des élections de Fianna Fáil pour l’élection partielle exceptionnelle des avocats dans la baie de Dublin Sud. Les conseillers locaux Claire O’Connor et Deirdre Conroy, tous deux avocats, sollicitent l’investiture du parti.

En juin dernier, O’Callaghan a refusé de manière désintéressée l’offre d’un conseiller junior, désolé, poste ministériel junior dans le gouvernement de Micheál Martin de se concentrer sur «le renforcement de notre grand parti» et d’attirer de nouveaux membres en se mettant dans tout le pays comme l’un des Fianna Les «voix fortes» de Fáil en dehors du gouvernement.

Il a tweeté sa «joie» d’avoir le concert du directeur des élections et a déclaré qu’il pensait que le parti réaliserait une solide performance.

«Ma première priorité est maintenant d’organiser une convention pour la sélection du candidat.»

Jim a consciencieusement essayé de donner l’impression qu’il dégoulinait d’enthousiasme lorsqu’on l’interroge sur la campagne de son parti dans une circonscription qui n’est pas considérée comme un bastion du Fianna Fáil. Heureusement pour lui, il n’a pas eu à passer trop de temps à parler de l’élection partielle parce que les intervieweurs voulaient lui poser des questions sur la crise du logement et la surabondance croissante de fonds d’investissement mondiaux qui aspirent des maisons de départ.

Ce qui devrait aider la campagne sans fin.

Le collègue du parti, Barry Cowen, a répondu au tweet d’O’Callaghan. «Bonne chance Jim. J’ai dirigé nos deux dernières victoires à Carlow / Kilkenny et Wexford… pas de pression!

De l’autre côté de la Coalition, l’élection partielle de Fine Gael a connu un début divertissant avec l’ancienne TD Kate O’Connell prenant les ondes vendredi matin pour se exclure de la course.

Elle a dit qu’il serait «impossible» de gagner à la convention de sélection parce que les chances étaient contre elle par des éléments au sein du parti qui la considéraient comme une candidate «indésirable» du pays.

Elle a estimé que leur message était «Nous n’aimons pas la coupe de votre foc». Et que la direction, alias Leo Varadkar, ne voulait pas d’elle non plus.

Le pharmacien basé à Rathgar s’est exprimé le matin après que son rival pour la nomination, Cllr James Geoghegan, a annoncé qu’il avait obtenu le soutien des 12 succursales de l’organisation locale.

L’avocat James possède une lignée juridique impeccable. Il est clair que les Bluebloods de Dublin 4 de Fine Gael ne sont pas perturbés par son épisode «Reboot Ireland», quand il a jeté son sort avec l’éphémère soirée Renua de Lucinda Creighton. Lucinda est également avocate et était une TD très compétente pour Fine Gael avant de quitter le giron. Mais alors bien sûr, elle vient de Crossmolina.

Ivana Bacik a lancé sa campagne d’élection partielle en mettant la botte dedans, mais pas dans le sens de Kate O’Connell

Ce qui nous amène au point culminant de la révolte dramatique de Kate sur le spectacle de Claire Byrne.

Le gazon de gazon.

Dans le sac à main.

Un moment spécial de Lady Bracknell, lorsque les auditeurs se sont retrouvés à crier ces mots célèbres de L’importance d’être sérieux à la radio: «A haaandbag!»

Il a été apporté à une réunion de circonscription par l’un de ceux qui n’aimaient pas la coupe du foc de Kate. Il semble qu’un membre de l’équipe de Kate a grondé que cette femme avait l’intention de sortir le terrain de son investissement Birkin et de le présenter au TD devant tout le monde dans la salle.

Quelles alouettes!

Et dire que certaines personnes croient que la mère de Ross O’Carroll-Kelly n’existe pas.

Les sénateurs sont tristes d’être mis à l’écart

Il y a quelques semaines, nous vous avons dit que le Caucus parlementaire des femmes irlandaises avait écrit au Comité des affaires du Dáil pour demander que les jours de séance bimensuelle du Seanad soient modifiés du lundi et du vendredi à un lundi et mardi plus familial. Leur souhait a été exaucé. Et tout le monde n’est pas content.

Se débarrasser de la semaine fractionnée rendrait la vie un peu plus facile pour les parents qui doivent parcourir de longues distances pour se rendre à Kildare Street. Depuis que les restrictions de Covid-19 ont forcé le Dáil à lever les souches et à tenir ses sessions au Dublin Convention Center, le Seanad s’est réuni dans la chambre du Dáil.

Jeudi, le comité des privilèges et de la surveillance du Seanad a accepté une recommandation des autorités de Leinster House et a voté pour des séances successives au début de la semaine.

Cependant, la piqûre dans la queue est que la Chambre haute doit déménager au centre des congrès détesté pour les séances du mardi.

Le Dáil, quant à lui, passe à une opération de trois jours la semaine prochaine, à partir de 14 heures mardi, le Seanad débutant à 9 heures avant d’être expulsé à l’heure du déjeuner pour faire place aux TD.

Micheal McDowell, membre du Comité des privilèges et de la surveillance, s’est opposé avec véhémence à cette décision lors de leur réunion et a demandé que son désaccord soit noté dans son rapport.

«Il y a deux chambres parfaitement bonnes à Leinster House – le Dáil et Seanad. Si vous mettez 60 d’entre nous dans le Covention Center, ils devront avoir un prix pour «Spot the Senator». C’est fou », nous a-t-il dit.

Un certain nombre de sénateurs ont exprimé en privé leur mécontentement à devoir passer à l’auditorium de 2 000 places dans les docks. Ils disent qu’on leur a dit que les sénateurs ne pouvaient pas être logés dans la chambre du Dáil le mardi pour des raisons de santé et de sécurité. Leur présence – pendant que des comités se déroulent autour du complexe – constituerait un «trafic excessif».

«C’est complètement névrotique et exagéré. Ces fonctionnaires pensent que nous allons tous être anéantis par le Covid », a déclaré l’un d’eux.

«Les membres du comité sont tous dans leurs bureaux pour participer en ligne. Et les DT sont ici la plupart du temps de toute façon parce qu’ils ne supportent pas le Convention Center et n’y vont que lorsqu’ils doivent parler ou voter. Bien sûr, ils reviennent tous à Leinster House pour leur déjeuner et leur thé.

Les bébés Covid et le tunnel à venir

Bonne nouvelle de Pádraig O’Sullivan, Fianna Fáil TD pour Cork North Central, qui a expliqué jeudi au Dáil pourquoi il porte un intérêt particulier à la gestion des services de maternité pendant la pandémie. Dans le processus, il a trouvé une âme sœur en Stephen Donnelly.

Le ministre de la Santé était à la Chambre pour des déclarations sur le programme de vaccination. O’Sullivan lui a dit: «En avril dernier, nous avons eu la chance d’avoir une petite fille, alors je suppose que nous avons eu un enfant pendant Covid nous-mêmes, et nous repensons aux difficultés que nous avions à l’époque.»

Il a eu «la chance à ce stade de pouvoir venir pour la naissance de mon enfant» et a donc pu sympathiser avec d’autres DT qui ont parlé d’autres personnes qui n’avaient pas cette chance.

«Nous attendons un troisième enfant en septembre, ce serait donc formidable d’obtenir des éclaircissements sur une approche plus rationalisée en ce qui concerne nos services de maternité», a déclaré Pádraig. Il se demande si un certificat vert numérique pourrait permettre aux gens d’assister à des naissances à l’avenir.

Stephen Donnelly était ravi pour lui. «Puis-je commencer par vous féliciter pour la naissance de votre fille il y a quelque temps et encore une fois, pour la future naissance cette année», a-t-il commencé.

«J’avais… euh… ma femme et moi avons eu nos deux premiers enfants très proches l’un de l’autre, et pendant que je vous félicite, député, nous pourrions avoir une conversation plus tard sur les mécanismes d’adaptation pour le très long tunnel dans lequel vous êtes sur le point d’entrer.

Quelle belle histoire. Dommage que cela n’ait pas eu une couverture plus large. Cela aurait remonté le moral de la nation.

Dames du travail dans les guerres

Que font les sénateurs travaillistes?

Trois femmes blessées ambulantes dans les rangs. Ivana Bacik a lancé sa campagne d’élection partielle dans la baie de Dublin Sud en mettant la botte dedans, mais pas dans le sens de Kate O’Connell. Bacik s’est cassé la cheville en promenant le chien récemment et elle a commencé la semaine en chaussures chirurgicales.

Il faudra peut-être une intervention d’urgence pour Michael D à l’Áras

Puis sa collègue Seanad, Annie Hoey de Drogheda, a également trébuché en promenant son chien, soutenant des ligaments déchirés. Elle ramassait son chien quand il a tiré sur la laisse et elle a perdu l’équilibre. Maintenant, elle boit dans une botte chirurgicale.

Annie partage un bureau à Leinster House avec la sénatrice Rebecca Moynihan de Dublin South Central. Rebecca aime les plantes et la pièce est comme quelque chose hors des tropiques. Malheureusement, alors qu’il s’occupait d’un yucca en pot, Moynihan se pencha et se fit piquer dans l’œil par l’une des feuilles très pointues. Elle a fini par porter un bandage blanc autour de sa tête et un cache-œil.

Ivana a pu abandonner la botte il y a quelques jours.

«Il vaut mieux avancer jusqu’au bout maintenant», a déclaré le candidat.

«Et nous nous préparons seulement à entrer dans les tranchées», a plaisanté Annie. «Si nous ressemblons à ceci, attendez maintenant après l’élection partielle.»

Marie Sherlock, la dernière femme parmi les cinq sénateurs travaillistes (Mark Wall est le cinquième), doit être inquiète.

Michael De Viking

Il faudra peut-être une intervention d’urgence aux Áras.

Depuis la pandémie, le président Michael D Higgins, qui a récemment eu 80 ans, a été bloqué dans le parc, faisant des vidéos pour battre le groupe et livrant des adresses dignes sur l’éther. Mais il a besoin de gens à qui parler et d’événements pour accueillir et de vrais publics en direct pour ses discours.

«Cela a vraiment changé ma façon de faire les choses… J’ai en fait réalisé 90 vidéos», a-t-il déclaré à William Cawley lors d’une interview approfondie et réfléchie sur Talkback de Radio Ulster cette semaine. Cela vaut bien une réécoute.

«Je tirerais beaucoup d’énergie des retours. J’aime rencontrer des gens; c’est ce que j’ai fait toute ma vie », dit-il avec nostalgie.

Au cours de cette interview d’une heure, il a sélectionné trois morceaux de musique: Burning Ground de Van Morrison, Come the Light de Leonard Cohen et la version de Raglan Road de Luke Kelly.

Il a évoqué «une chose» qu’il a apprise lorsqu’il était à l’Université de Manchester: «l’importance de la sociologie de la migration».

Comme tu fais.

«Vous savez, les gens parlent comme s’ils étaient attachés à un rocher, ou quelque chose comme ça. Tout le monde est un migrant. Mon nom en irlandais est Ó hUiginn et lorsque vous faites la trace génétique, c’est l’irlandais pour «Viking» et le premier des Ó Uiginns se trouve dans la péninsule d’Inishowen en Irlande du Nord.

«Je suis donc probablement un Viking.

«Et il y a des gens du nord de cette île qui ont fait des raids en maraude en Écosse et il y a des gens qui sont revenus et certains sont restés.

«Pourquoi ne pas prendre tous leurs sons, symboles, cultures et langues et puiser parmi eux tous.»

Micheal D.

Un Viking.

Nous allons en rester là.