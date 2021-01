Les fondateurs de BioNTech mettent en garde contre un manque de vaccins

Les fondateurs de la société qui a développé le premier vaccin COVID-19 approuvé par l’OMS ont averti qu’il y aura des lacunes dans l’approvisionnement jusqu’à ce que d’autres vaccins soient déployés.

Dans une interview accordée au magazine allemand Der Spiegel, le PDG de BioNTech, Uğur Şahin, a déclaré que son entreprise travaillait avec son partenaire Big Pharma Pfizer pour essayer de compenser le déficit de vaccins attendu.

« Pour le moment, les choses ne semblent pas roses, il y a un trou car il n’y a pas d’autres vaccins approuvés et nous devons combler cette lacune avec notre vaccin. C’est aussi la raison pour laquelle nous travaillons maintenant avec Pfizer sur si et comment nous pouvons produire encore plus », a déclaré Şahin.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) devrait approuver un vaccin de la société pharmaceutique Moderna le 6 janvier, tandis que le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a également exhorté l’EMA à approuver rapidement un vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca que le Royaume-Uni a autorisé cette semaine.

L’UE est consternée par la lenteur de la vaccination. Jeudi, le ministre français de la Santé Olivier Véran a promis de monter en puissance campagne de vaccination du pays après avoir été critiquée pour sa lenteur.

Şahin a admis que le processus en Europe n’était « pas aussi rapide et simple que dans d’autres pays ». Il a critiqué la décision de l’UE de répartir les commandes entre différents fabricants dans l’espoir que davantage de vaccins seraient rapidement approuvés.

«Il y avait une hypothèse que de nombreuses autres entreprises viendraient avec des vaccins. Apparemment, l’impression a prévalu: nous en aurons assez, ce ne sera pas si grave, et nous l’avons sous contrôle. J’ai été étonné», a déclaré Şahin. Alors que les États-Unis ont acheté environ 600 millions de doses du vaccin BioNTech / Pfizer en juillet, il a fallu à l’UE jusqu’en novembre pour en commander la moitié.

