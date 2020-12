Un couple réuni après un an d’intervalle à proximité de l’aéroport désert de Cork

Un jeune Irlandais qui était séparé de sa fiancée américaine pendant un an à cause de la pandémie de Covid-19 a admis qu’il avait été tenté de franchir la barrière et à travers les portes vitrées de l’aéroport de Cork car il ne pouvait pas contenir son excitation dans le hall des arrivées. pendant une seconde de plus.

Bernard McSweeney de Ovens, Co Cork, a dépensé 1000 € en tests Covid-19 pour lui-même et les membres de sa famille afin de retrouver en toute sécurité sa fiancée, Stephanie Kyle, et sa fille Daisy, âgée de neuf ans.

La mère et la fille ont volé de Phoenix, en Arizona, à Detroit dans le Michigan, puis à Amsterdam. La dernière étape de leur voyage les a amenés à l’aéroport de Cork.

McSweeney a déclaré que c’était le coup de foudre quand il a rencontré Stephanie dans une salle sociale à Mesa en Arizona en septembre 2018.

«Le reste appartient à l’histoire. Ce [the pandemic] nous a beaucoup testé. Mais je dois dire que je savais dès la première date que c’était ça.

«J’étais là-bas en train de travailler lorsque nous nous sommes rencontrés. J’étais semi-professionnel dans le sport automobile pour la navigation et le rallye. Je travaillais également avec un garage spécialisé.

«Je suis tellement ravi qu’ils aient enfin réussi ici. Je suis soulagé qu’elle ne vole pas d’Angleterre.

«Ma famille et moi avons tous passé des tests Covid ces derniers jours. Ma mère a discuté avec Stéphanie au téléphone mais ils ne se sont jamais rencontrés. C’est incroyablement excitant.

«Revoir Stéphanie va se sentir comme un premier rendez-vous. Je n’ai pas dormi du tout la nuit dernière. Quand elle a atterri à Detroit, j’étais au téléphone pour l’enregistrer. Quand elle a atterri à Amsterdam, nous étions au téléphone.

«Tout ce que nous avons vécu en vaudra la peine. Rien ne compte que d’être ensemble.

McSweeney, qui avait arrêté de fumer, a déclaré qu’il était tombé en panne ce matin-là et avait acheté un paquet de cigarettes car son estomac était plein de papillons dans la journée à venir.

«J’ai un nœud dans l’estomac en pensant qu’elle franchit les portes. Elle passe probablement par la zone des passeports et récupère ses bagages, mais je franchirais les portes si je le pouvais.

Il a dit qu’ils garderaient leur cercle restreint à cause de Covid-19. Il a dit qu’une fois que «le chou, les patates et le dîner irlandais traditionnel» seraient sur la table, tout le monde serait heureux.

McSweeney était l’une des cinq personnes vivant dans un hall des arrivées vide d’un aéroport qui a énormément souffert de Covid.

Il a dit que lui et Kyle avaient trouvé vraiment difficile d’être séparés pendant si longtemps ne comptant que sur Zoom et des appels téléphoniques réguliers pour rester en contact.

Il a félicité ses amis et sa famille pour leur soutien. Parfois, il se sentait vraiment découragé quand il reverrait jamais l’amour de sa vie.

«J’ai été au téléphone avec mes amis à deux et trois heures du matin. Cela a été dur. Cela a parfois été extrêmement difficile.

«J’ai tellement hâte au Noël en famille. J’aime l’idée que cette histoire soit publiée dans le journal parce qu’elle donne un peu de joie aux gens. Ce qui est vraiment nécessaire cette année.

Le couple espère se marier en 2021. Cependant, avec la pandémie, la cérémonie pourrait bien avoir lieu en 2022.

McSweeney a plaisanté en disant que la relation était mise à rude épreuve par le long processus d’immigration aux États-Unis, qui a coûté plus de 8 000 € à ce jour.

«Nous cherchons à ce qu’elle déménage ici et essayons également de trier le visa pour que j’y aille. J’ai l’un des meilleurs avocats spécialisés en droit de l’immigration et ils le traversent avec un peigne fin. Je devais prouver que j’avais suffisamment d’économies. Elle devait prouver qu’elle gagnait assez pour me couvrir. Je dois avoir une histoire vérifiable complète de 15 ans. Un formulaire comptait 18 pages. Il y a toujours un autre formulaire nécessaire. »

McSweeney, Kyle et Daisy se sont embrassés lorsqu’ils ont finalement réussi à traverser le hall des arrivées jusqu’à l’aéroport presque désert qui n’a qu’un seul vol par jour d’ici Noël.

McSweeney a déclaré qu’ils étaient «en ondes» alors qu’ils quittaient l’aéroport pour faire le court trajet jusqu’à Ovens.

«Daisy n’est jamais sortie des États-Unis ni dans un avion auparavant. La dernière fois que Stéphanie était hors d’Amérique, c’était il y a 10 à 12 ans lorsqu’elle a traversé la frontière avec le Canada. Elle n’a jamais effectué de vol long-courrier.

«C’était la troisième fois cette année que nous essayions de nous réunir. Nous avons eu la fête de la Patrick, puis juillet et enfin celle-ci. C’est tellement spécial. Cela signifie que tout est ensemble pour les deux prochaines semaines.