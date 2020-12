La course à la ratification de l’accord sur le Brexit commence

LONDRES – Le Parlement britannique et les pays membres de l’UE se préparent à approuver le nouvel accord sur le Brexit avant la fin du mois de décembre – mais le Parlement européen attendra plus tard.

Les députés britanniques légiféreront pour une seule journée. La présidente de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, a accédé à la demande du gouvernement de rappeler le Parlement de ses vacances de Noël à 9h30 le 30 décembre – deux jours seulement avant la fin de la période de transition du Brexit.

Le président de la Chambre des lords, Norman Fowler, a fait une démarche similaire; les pairs siégeront à partir de midi le 30 décembre. Les ministres demanderont l’approbation de l’accord par le biais d’un projet de loi, qui est certain de gagner suffisamment de soutien pour passer.

Du côté de l’UE, le Conseil de l’UE devra approuver l’accord, les ambassadeurs de l’UE à Bruxelles prévoyant une première discussion sur le texte le jour de Noël. Un responsable de l’UE a déclaré qu’il ne s’attendait à aucun veto de la part d’une capitale européenne, les premières réactions ayant été positives, bien que de nombreux dirigeants européens aient déclaré qu’ils devaient encore examiner l’accord en détail.

Les députés et les États membres pourraient être disposés à accepter un temps limité pour examiner l’accord, mais le Parlement européen n’accepte pas les assurances de confiance des dirigeants européens et britanniques.

Bien que le Parlement n’ait pas la possibilité de ratifier l’accord avant son entrée en vigueur à titre provisoire, les députés prévoient de l’examiner et de le voter au début de l’année prochaine.

La Commission européenne a proposé que l’accord soit appliqué à titre provisoire jusqu’au 28 février.

« Le Parlement regrette que la durée des négociations et le caractère de dernière minute de l’accord ne permettent pas un contrôle parlementaire adéquat avant la fin de l’année », a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli, dans un communiqué. «Le Parlement poursuivra ses travaux au sein des commissions compétentes et de la plénière plénière avant de décider de donner son approbation au cours de la nouvelle année.»

Cependant, il a ajouté qu’il était « confiant que nos priorités se reflètent dans cet accord final », indiquant qu’il obtiendrait probablement le feu vert, et a souligné que « nous agirons de manière responsable afin de minimiser les perturbations pour les citoyens et d’éviter le chaos. d’un scénario sans accord. »

Sassoli a convoqué une réunion de la Conférence des présidents, composée des chefs des groupes politiques du Parlement, pour lundi à 10 heures.

Bernd Lange, député européen allemand et président de la commission du commerce international du Parlement, plaint que l’accord n’était «pas un grand moment pour la participation démocratique», avec trop peu de temps pour le vérifier et pas assez d’informations sur les négociations.

David McAllister, un député européen allemand qui préside le groupe de surveillance du Brexit au Parlement, ajoutée: «L’accord doit être étanche et garantir les intérêts de l’UE, de nos citoyens et des entreprises.»

Au Royaume-Uni, les inquiétudes étaient globalement moins importantes. Le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer annoncé il soutiendrait l’accord bien qu’il ne l’ait pas lu.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait d’un «accord mince» et «pas de l’accord promis par le gouvernement», mais a admis que le choix était l’accord sur la table ou pas d’accord, ce qui aurait «de terribles conséquences pour notre pays».

Le chef de la Chambre des communes, le Tory Brexiteer Jacob Rees-Mogg, qui a bâti sa réputation de défenseur du parlement, semblait perplexe sur le manque de temps pour étudier l’affaire.

Le gouvernement tentera de franchir toutes les étapes du projet de loi dans les deux chambres mercredi, avec jeudi comme tampon au cas où les Lords ajouteraient des amendements que le gouvernement souhaite supprimer, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

L’utilisation de la législation signifie que les ministres peuvent contourner le processus d’examen habituel des accords commerciaux, qui comprend la publication du texte au moins 21 jours avant la ratification.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.