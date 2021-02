Le gouvernement décide d’introduire une interdiction nationale du charbon fumé

Le Gouvernement doit interdire par l’État la combustion du charbon fumé par les propriétaires et élaborer de nouvelles réglementations strictes sur la combustion de tous les autres combustibles solides, en particulier le «bois humide».

Les changements sont motivés par des preuves croissantes des effets dangereux de la pollution atmosphérique sur les personnes vivant dans les zones urbaines, en particulier par de minuscules particules appelées PM2,5 résultant de la combustion de combustibles solides dans les maisons chauffées, ainsi que de la circulation routière.

Selon le ministre de l’Environnement, Eamon Ryan, les mesures devraient être mises en place pendant la durée du gouvernement actuel.

Un processus de consultation publique sollicite des opinions sur la future réglementation de «tous les combustibles solides tels que la tourbe, le gazon et le bois».

Le bois humide – la forme de bois la plus courante vendue – est nettement plus polluant en termes d’impacts sanitaires et d’émissions de carbone.

Production de briquettes

Les ménages utilisant des brûleurs à combustible solide seront probablement limités à l’utilisation de bois séché plus cher. Cela peut entraîner une teneur en humidité inférieure à 20 pour cent, comme c’est le cas en Angleterre.

Bord na Móna a cessé l’extraction de la tourbe et a annoncé la fin de la production de briquettes en 2024, mais la récolte de gazon à usage personnel ne sera pas interdite.

M. Ryan a déclaré que cette décision était motivée par la nécessité de lutter contre la pollution de l’air et de protéger la santé publique. Un plan visant à introduire une interdiction nationale du charbon fumé en 2019 n’a pas abouti en raison de menaces de litige par les producteurs de charbon.

«Un air pur est fondamental pour notre santé et notre qualité de vie, et est essentiel pour la santé de l’environnement dont nous dépendons. Les gens n’ont pas le choix de l’air qu’ils respirent. En tant que gouvernement, nous avons un rôle important à jouer dans l’élaboration de politiques qui fourniront un air plus pur », a déclaré M. Ryan.

Le bois à haute teneur en humidité est beaucoup plus polluant, tandis que les recherches de l’Environmental Protection Agency montrent que la contribution de la tourbe aux niveaux de pollution atmosphérique continue d’être importante.

Pratique traditionnelle

«Il faut prendre en considération les options susceptibles de restreindre la vente et la commercialisation du gazon en plaques, tout en respectant la pratique traditionnelle de la coupe du gazon à usage personnel uniquement», a reconnu M. Ryan.

Il a ajouté: «Je suis conscient que pour certaines personnes, la combustion de combustibles solides est le principal ou le seul moyen de chauffer leur maison. Notre objectif tout au long de la vie de ce gouvernement est de fournir un soutien pour rénover bon nombre de ces maisons, mais en attendant, nous voulons nous assurer qu’elles peuvent être chauffées de manière à améliorer la santé publique.

Selon les estimations de l’UE, 8% de la population irlandaise est restée sans chauffage en raison d’un manque d’argent en 2017; près de 400 000 personnes.

Cependant, l’analyse la plus récente de la Sustainable Energy Authority of Ireland montre que le charbon à faible dégagement de fumée est le choix de charbon le plus rentable en termes de chaleur fournie.