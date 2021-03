Le Royaume-Uni n’est pas préparé pour la migration à Hong Kong

LONDRES – Cela pourrait encore devenir l’une des plus grandes décisions politiques du poste de premier ministre de Boris Johnson.

L’offre du Premier ministre britannique d’une route vers la citoyenneté à potentiellement des millions de Hongkongais – en réponse à l’imposition par la Chine d’une loi draconienne sur la sécurité nationale sur l’ancien territoire britannique – était une déclaration majeure sur la politique étrangère du Royaume-Uni après le Brexit. Mais ses ramifications nationales pourraient également s’avérer très importantes et l’opposition travailliste avertit que le gouvernement doit faire beaucoup plus pour se préparer.

Bien que les chiffres susceptibles d’utiliser la nouvelle route des visas – qui a ouvert fin janvier – soient incertains, des centaines de milliers de personnes originaires de l’une des villes les plus dynamiques d’Asie pourraient commencer une nouvelle vie dans la Grande-Bretagne après le Brexit.

Certains experts ont parlé d’une vague de migration qui pourrait entraîner un changement social et économique pour le Royaume-Uni à une échelle similaire à celle de l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale à l’UE en 2004. Cet événement – qui a déclenché le mouvement de près de 600000 Polonais et des milliers d’autres d’autres pays vers le Royaume-Uni au cours des huit années suivantes – ont transformé le marché du travail et stimulé l’économie, mais ont également alimenté les politiques anti-immigration qui ont joué un rôle important dans le vote sur le Brexit.

D’autres prédisent que les chiffres en provenance de Hong Kong vers le Royaume-Uni seront nettement inférieurs à cela – et de toute façon, les impacts démographiques et le contexte politique sont très différents. D’une part, la politique bénéficie du soutien de tous les partis et de la majorité du public, selon les sondages.

«Il y a une énorme incertitude», a déclaré Alan Manning, ancien président du Comité consultatif indépendant sur les migrations du gouvernement de 2016 à 2020. «En particulier, dans ce cas, comment la situation politique à Hong Kong va évoluer, sur laquelle le Le Royaume-Uni a très peu de pouvoir. … Les très gros chiffres [that some predict] sont vraiment ce que vous obtiendriez s’il y avait un effondrement et une anarchie absolus à Hong Kong. C’est vraiment entre les mains du gouvernement chinois. »

Une impulsion économique

L’estimation centrale du ministère de l’Intérieur est que près de 300000 Hongkongais prendront la nouvelle route des visas au cours des cinq prochaines années, sur un total de 5,4 millions de personnes potentiellement éligibles à venir – 2,9 millions de ressortissants britanniques d’outre-mer (BNO), 2,3 millions de leurs personnes à charge. et 187 000 jeunes de 18 à 23 ans qui ont au moins un parent BNO.

Manning a déclaré que s’il devait faire des estimations, il prédirait que les chiffres se situeraient dans la partie inférieure des projections du gouvernement.

«Je serais très surpris si cela était comparable à l’adhésion à l’UE» des pays du bloc de l’Est, a déclaré Manning.

Pour commencer, le nombre total d’éligibles à venir est nettement inférieur à la population des États d’Europe de l’Est de «l’UE-8» qui ont rejoint l’UE en 2004, ce qui rend leurs résidents éligibles pour vivre et travailler au Royaume-Uni. «Dans le cas de l’adhésion pays, le Royaume-Uni était un endroit attrayant parce qu’il s’agissait de pays plus pauvres », a ajouté Manning. «Hong Kong est un pays plus riche. Il n’y a pas cette impulsion économique à la migration, qui est très puissante. »

Une autre comparaison historique a été établie avec la migration de dizaines de milliers de citoyens asiatiques d’Ouganda et du Kenya vers le Royaume-Uni à la fin des années 1960 et au début des années 1970 – lorsque de nombreux résidents ont été expulsés ou forcés de partir par des politiques punitives.

Encore une fois, la situation est différente cette fois, a déclaré Manning. La Chine semble vouloir activement empêcher les Hongkongais de partir. Par conséquent, beaucoup dépendra du fait qu’un nombre important de personnes en dehors de la politique et des cercles militants commencent à penser que la vie à Hong Kong est intolérable.

«La reprise de la [BNO] le passeport est peut-être beaucoup plus gros que son utilisation réelle », a déclaré Manning. « Pour que ce soit juste là comme une option au cas où les choses deviendraient vraiment mauvaises. »

‘Menace immédiate’

Simon Cheng, fondateur du groupe communautaire expatrié Hongkongais en Grande-Bretagne, a déclaré que la décision de ses concitoyens de venir dépendra de facteurs tels que l’âge, l’implication politique et les perspectives de carrière. Il est d’accord avec l’estimation du Home Office selon laquelle des centaines de milliers de Hongkongais pourraient arriver au cours des cinq prochaines années, a-t-il déclaré.

Les jeunes «en première ligne des manifestations en faveur de la démocratie» seraient les plus susceptibles de ressentir une «menace immédiate», a-t-il déclaré. Beaucoup d’autres ne sont «pas en première ligne mais insatisfaits de la réalité politique à Hong Kong».

Le groupe de Cheng a mené une petite enquête auprès de 315 Hongkongais et a constaté que ceux qui étaient enclins à déménager au Royaume-Uni étaient pour la plupart des professionnels travaillant, souvent dans des domaines comme les services financiers. Près des trois quarts avaient un diplôme universitaire.

Le ministère de l’Intérieur a estimé que les recettes fiscales des nouveaux arrivants, dont beaucoup travailleront probablement dans des secteurs bien rémunérés, suggèrent un avantage net pour les finances publiques compris entre 2,4 et 2,9 milliards de livres sur cinq ans.

Le parti travailliste affirme que le gouvernement ne fait pas assez pour préparer la société britannique à l’arrivée des Hongkongais ni ne facilite l’utilisation du programme de visa pour les plus démunis d’entre eux.

Dans une lettre adressée au ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux partagée avec POLITICO, trois ministres fantômes ont déclaré qu’ils étaient de plus en plus préoccupés par le fait qu’il semble que peu ou pas de planification ait été faite pour l’intégration des titulaires de visas BNO dans la société britannique.

La lettre était signée par Stephen Kinnock, ministre fantôme de l’Asie et du Pacifique; Holly Lynch, ministre fantôme de l’Immigration; et Steve Reed, secrétaire d’État fantôme pour les communautés et le gouvernement local.

«Il s’agit d’un mouvement important de personnes qui présente de nombreuses opportunités mais aussi des défis qui devront être gérés efficacement», ont-ils écrit, ajoutant que le gouvernement devrait travailler avec les autorités locales pour éviter les problèmes des Hongkongais en «s’installant, intégrant, accédant au marché du travail et utilisation des services publics. »

À moins que le gouvernement ne réduise les barrières financières, la route des visas BNO ne sera disponible que «pour les riches», préviennent-ils, soulignant le fait qu’une famille de deux adultes avec deux enfants devrait payer près de 16000 £ à l’avance pour répondre aux conditions.

La nature du travail que de nombreux migrants de Hong Kong feront et le fait qu’ils viendront d’une grande ville mondiale signifie que ceux qui s’installent sont très susceptibles de graviter vers les centres urbains du Royaume-Uni – Londres avant tout. Selon la société d’investissement immobilier BuyAssociation, Liverpool et Manchester ont également constaté un «fort intérêt» de la part des migrants potentiels de Hong Kong.

Le précédent le plus pertinent est peut-être la migration des années 1990 vers Vancouver, au Canada, qui est devenue une destination populaire pour des centaines de milliers de Hongkongais incertains de leur avenir avant le transfert de Hong Kong à la Chine en 1997.

«Ils étaient inquiets de ce que l’avenir leur réservait et voulaient avoir une option», a déclaré Manning. «Mais alors les choses ne se sont pas si mal tournées, un certain nombre de personnes sont revenues.

Les liens tissés avec le Canada par cette migration en font une autre destination potentielle, avec Taïwan, qui est en tête d’un sondage du magazine Foreign Policy sur les destinations préférées des Hongkongais en cas de départ. Le Canada et l’Australie ont tous deux obtenu de meilleurs résultats que le Royaume-Uni

Cependant, Cheng a déclaré que les tensions entre la Chine et Taiwan en feraient une destination moins attrayante et a prédit que les liens historiques – et la route des passeports BNO – feraient du Royaume-Uni un choix populaire pour ceux qui recherchent une nouvelle vie.