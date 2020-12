Le Cabinet s’apprête à annoncer de nouvelles restrictions Covid au milieu de la troisième vague

Des recommandations radicales sur les restrictions de Covid-19 seront soumises au Cabinet aujourd’hui, y compris la fermeture des restaurants et des pubs la veille de Noël.

Le conseil du sous-comité du Cabinet sera que les entreprises, telles que les coiffeurs, les manucures, les cinémas et les galeries, devraient également fermer avant Noël. Cependant, la vente au détail non essentielle doit rester ouverte avec des directives strictes sur les numéros en magasin.

Des sources ont déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise concernant les visites à domicile, tandis que le Cabinet discutera également des voyages inter-pays. Le gouvernement examine des plans pour permettre aux gens de retourner dans leur comté de résidence après le 26, mais en réduisant les autres voyages ailleurs. Une source gouvernementale a déclaré que ce qui serait recommandé serait plus proche du niveau 5 que du niveau 3.

Ces mesures font suite à un changement radical d’humeur au sein du gouvernement ces derniers jours et viennent en réponse à une recrudescence des infections et aux avertissements des experts de la santé publique selon lesquels le nombre de cas augmentera encore cette semaine et que nous sommes aux prises avec une troisième vague.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a écrit hier au ministre de la Santé Stephen Donnelly pour exhorter le gouvernement à rétablir les restrictions de niveau 5 après Noël.

La modélisation

Les responsables de la santé publique ont informé le sous-comité du cabinet hier soir, aux côtés de hauts fonctionnaires, du directeur général de HSE Paul Reid et du CSO, partageant des modèles selon lesquels les cas pourraient atteindre entre 1300 et 1800 par jour début janvier. M. Reid aurait déclaré à la réunion que les hôpitaux faisaient face, mais que le HSE reste préoccupé par le fait que toute augmentation des cas aura probablement un impact sur la capacité hospitalière en janvier.

La réunion a été informée qu’il était trop tôt pour dire si la nouvelle variante de Covid-19, qui peut être plus contagieuse, est présente ici. Des informations fiables à ce sujet, et sa prévalence si elle se trouve dans l’État, ne sont attendues que début janvier.

Le Dr Holohan a émis un avertissement public sévère hier soir, disant que les gens devraient immédiatement cesser de socialiser et repenser les plans pour rencontrer une famille vulnérable. Nous sommes maintenant clairement dans une troisième vague, a déclaré le professeur Philip Nolan, du groupe consultatif de modélisation épidémiologique de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), alors que le Nphet avait signalé 727 nouveaux cas confirmés la nuit dernière.

Alarmé

Les ministres du gouvernement et les hauts fonctionnaires sont devenus de plus en plus alarmés dimanche et hier alors que l’ampleur de la flambée des infections devenait évidente. Le verrouillage britannique et la décision française de fermer les ports de la Manche ont également effrayé les ministres, un haut responsable suggérant que la situation était désormais plus grave qu’à tout moment depuis mars dernier. Ces facteurs ont incité le gouvernement à resserrer immédiatement les restrictions.

Cependant, il y a eu aussi de bonnes nouvelles hier lorsque l’Agence européenne des médicaments a autorisé l’utilisation du premier vaccin Covid, ouvrant la voie aux premières vaccinations qui auront lieu la semaine prochaine. fin de cette semaine après que le régulateur a recommandé l’approbation conditionnelle pour le vaccin Pfizer BioNTech.

L’Irlande est en ligne pour recevoir deux envois le jour de la Saint-Étienne, bien que cela puisse changer en fonction des approbations finales de l’UE.