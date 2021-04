Les écoles ont le choix de toilettes non sexistes dans les nouveaux bâtiments

Les écoles sont autorisées à choisir si leurs installations sanitaires seront non sexistes en vertu des nouvelles directives de construction et de rénovation du ministère de l’Éducation.

Un guide de conception d’école mis à jour indique que la plupart des installations sanitaires comprendront à l’avenir des cabines autonomes avec leurs propres portes et un accès commun aux éviers. Les illustrations fournies dans le guide de conception officiel montrent des garçons et des filles accédant aux installations partagées.

Un porte-parole du département a déclaré que ce sera une question de choix pour les écoles individuelles de savoir si ces établissements seront mixtes ou classés comme hommes ou femmes.

Le développement a suscité une réponse mitigée de la part de la communauté scolaire au sens large. Eoin Shinners, directeur de l’école secondaire Educate Together de Limerick, a déclaré que c’était une étape inclusive.

Il a déclaré que le nouveau bâtiment de l’école – qui devrait être achevé en 2023 – comprendra des toilettes non sexistes. La décision d’opter pour cela a été prise en consultation avec les élèves, les parents et le conseil de gestion.

«Cela reflète la société actuelle et nous en sommes très heureux. Il y a un changement d’esprit pour de nombreuses personnes », a-t-il déclaré. «Nous y voyons une mesure inclusive. Les élèves auront toujours le choix d’utiliser d’autres toilettes autonomes s’ils se sentent mal à l’aise. »

Cependant, certains militants qui s’opposent à la législation sur la reconnaissance du genre affirment que cette décision laissera les filles dans un sentiment d’insécurité.

Laoise Uí Aodha de Brún a déclaré que des preuves provenant du Royaume-Uni suggéraient que certaines filles manquaient l’école au lieu d’être confrontées à la «honte des règles» des garçons. Elle a accusé les autorités d’avoir mis au rebut des toilettes non mixtes sans consultation.

‘Supervision passive’

Le département a déclaré qu’il était conscient que les toilettes peuvent être le théâtre d’intimidation et que le nouveau design – où les lavabos partagés sont visibles depuis le couloir à l’extérieur – prévoit une «surveillance passive» de ces espaces.

«La sécurité des élèves doit être mise en balance avec les exigences de dignité individuelle et de respect de la vie privée dans les installations sanitaires», a-t-il déclaré.

«Des zones de circulation spacieuses et bien éclairées conçues avec une connectivité visuelle aux installations sanitaires créent un sentiment de communauté.»

Il a déclaré que la connectivité physique entre ces espaces «améliore l’accessibilité et réduit le risque d’intimidation».

Le guide de conception des écoles du département indique que la nouvelle disposition fait suite à un examen approfondi des écoles récemment construites.

«Leçons apprises intégrant les commentaires des écoles, les meilleures pratiques internationales. . . a donné lieu à un examen approfondi des directives de conception. »

Le département a déclaré que la conception des nouvelles installations sanitaires scolaires visait principalement à garantir qu’elles facilitent «tous les utilisateurs indépendamment de leur capacité ou de leur handicap, de minimiser le risque d’intimidation et de minimiser la consommation d’eau, d’énergie et d’autres consommables».

Le guide de conception de l’école stipule qu’une cabine autonome «unisexe» doit être prévue à proximité de chaque bloc sanitaire, avec un accès séparé des toilettes principales.

M. Shinners a déclaré que ces toilettes séparées seront disponibles pour tout élève qui se sent mal à l’aise d’utiliser les toilettes non sexistes dans le cas de la nouvelle école secondaire Educate Together.

Le guide de conception stipule que des installations sanitaires séparées pour le personnel et les visiteurs doivent être prévues à proximité de l’entrée principale.