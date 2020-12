Accueil maintenant interdit aux Irlandais en Australie: «  Savoir que vous ne pouvez pas est vraiment difficile  »

Neuf ans en Australie et maintenant la citoyenneté du pays, Ciara Newport, de New Ross, Co Wexford, vit sur la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud avec son fiancé et ses deux enfants.

Mais l’Irlande n’est jamais loin de son esprit. «Les gens ont vraiment le mal du pays cette année. Même ceux qui n’avaient pas prévu de rentrer chez eux ce Noël, sachant que vous ne pouvez pas, c’est vraiment difficile », dit-elle.

«Nous aimons rentrer à la maison et passer quelques semaines à la maison chaque année pour avoir ce lien familial et cela me manque vraiment beaucoup cette année», déclare Newport. «Il y aura des FaceTimes supplémentaires et des larmes supplémentaires an. »

Puisqu’elle est maintenant titulaire d’un passeport australien, si elle avait tenté de se rendre en Irlande, elle aurait dû demander à l’Australian Border Force des exemptions difficiles à obtenir pour partir.

Actuellement, cependant, le gouvernement australien n’accorde de tels permis qu’avec parcimonie – pour des motifs de compassion en cas de décès à l’étranger d’un membre de la famille ou si un individu reste absent pendant plus de trois mois.

De telles restrictions ne s’appliquent pas aux milliers de citoyens irlandais vivant en Australie avec des visas temporaires. Ils peuvent partir à tout moment. Dans la plupart des cas, cependant, ils ne seront pas autorisés à revenir.

Les cas de Covid-19 acquis localement en Australie sont maintenant proches de zéro et les restrictions en matière de rassemblement social se sont considérablement allégées, de sorte que la plupart des célébrations de Noël et des réunions de famille peuvent se dérouler normalement.

Nick Carrigan est un psychiatre de Clara à Co Kilkenny. Il vit à Bunbury dans l’ouest de l’Australie avec sa femme, Allison, de Kilbeggan à Westmeath, qui est également psychiatre, et leurs trois enfants.

Habituellement, les Carrigans retournent à Kilkenny ou à Westmeath, ou font voyager leur famille pour Noël. «Cela a été difficile, nous n’en avons vu aucun depuis plus d’un an maintenant. Mes parents sont un peu plus âgés et ils ne sont pas très doués avec la technologie.

«Nous téléphonons aussi souvent que possible, mais ce n’est pas la même chose. Nous avons de la chance ici, nous n’avons pas de restrictions sérieuses sur le nombre de personnes pouvant se rassembler, donc ce sera normal mais sans famille.

‘Assez triste’

Edwina King, de Tramore à Waterford, passe aussi Noël en Australie, même si elle avait «vraiment» voulu rentrer chez elle parce que la sœur de son partenaire va avoir un bébé. «Nous étions assez tristes de ne pas pouvoir.»

Avec son entreprise à Perth, King, 10 ans en Australie, n’a pas l’intention de retourner en Irlande. Cependant, de nombreux amis irlandais sont revenus. «Covid a été le facteur qui a poussé les gens à déménager chez eux», dit-elle.

«Je n’ai jamais eu le mal du pays, j’adore ça en Australie, mais je pense que c’est le fait que vous n’êtes pas autorisé à rentrer chez vous qui vous donne envie d’aller plus. C’est juste l’incertitude et le sentiment de restriction parce qu’avant, vous aviez toujours l’impression de pouvoir sauter dans un avion », a-t-elle ajouté.

Sarah Whelan avec sa fille, Sophia



Le manque de liberté est source d’anxiété, déclare Sarah Whelan, basée à Sydney, une travailleuse sociale de Swords, Co Dublin, qui dirige un groupe appelé Irish Women Abroad.

Whelan vit dans la ville de Nouvelle-Galles du Sud avec son partenaire et sa fille de quatre ans, et attend son deuxième enfant en mars. «Nous avons toujours eu cette chose, ‘Oh, si quelque chose arrive, nous serons à la maison dans 24 heures.’

«Mais nous ne pouvons pas cette année. Beaucoup de gens [are] dans des situations vraiment difficiles et ils ne savent pas vers qui se tourner », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle ne sait pas si sa famille restée à la maison pourra voir son nouveau bébé l’année prochaine.

«Cela a vraiment bouleversé les gens. Nous avons eu une période de temps où nous étions isolés et à l’intérieur et nous pensions, lorsque vous supprimez toutes les choses que nous aimons en Australie, que faisons-nous ici? »