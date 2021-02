Restrictions de niveau 5 pour rester au moins jusqu’en avril malgré le plan de réouverture de l’école

Les écoles commenceront leur réouverture progressive à partir de début mars, mais les restrictions de niveau 5 Covid-19 resteront en place au moins jusqu’en avril dans le cadre du dernier plan du gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Le comité du Cabinet Covid-19 s’est réuni jeudi soir et les ministres ont été informés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), le HSE et le groupe de travail sur les vaccins.

Des sources ont déclaré que les restrictions de niveau 5 resteraient en place «pendant au moins les prochaines semaines et probablement au-delà».

Dans les écoles primaires, les jeunes enfants de la deuxième classe devraient rouvrir dans le cadre de la première phase, et de la troisième classe vers la sixième classe dans la deuxième phase quelques semaines plus tard.

Au niveau secondaire, les étudiants de sixième année devraient revenir en premier, suivis des étudiants de troisième et de cinquième année quelques semaines plus tard et les autres devraient éventuellement revenir en avril selon les plans, qui seront soumis à l’approbation du Cabinet la semaine prochaine.

Il est peu probable qu’une réouverture envisagée de la construction soit soutenue par Nphet, tandis que les espoirs que les sports de plein air pourraient reprendre et que les gens pourraient se rencontrer à l’extérieur ont également été déçus.

Une source de haut niveau a déclaré qu’il était désormais «hors de question» que les restrictions soient assouplies pour permettre aux gens de se rencontrer à l’extérieur.

Nphet était «très, très prudent dans sa présentation», il est entendu avec des sources disant que la réouverture progressive des écoles concernait «la limite de ce qu’elles peuvent soutenir».

Des sources ont également déclaré qu’il y avait un accord de principe pour prolonger le paiement du chômage en cas de pandémie (PUP) et le régime de subvention des salaires à l’emploi (EWSS) jusqu’à l’été.

Le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, a été chargé d’évaluer les coûts. Les deux régimes ne sont actuellement en place que jusqu’à la fin du mois de mars.

Il est entendu que les ministres ont poussé le Nphet sur la durée pendant laquelle des mesures de niveau 5 pourraient être nécessaires et bien qu’une date n’ait pas été donnée, les sources gouvernementales estiment maintenant que ce niveau de restrictions sera nécessaire «dans un avenir prévisible», jusqu’en mars et au-delà.

Une présentation a également été donnée par le groupe de travail sur les vaccins, qui a été qualifiée d ‘«optimiste».

Les ministres ont été informés qu’au deuxième trimestre, entre 1,2 et 1,3 million de doses seraient administrées par mois.

Les responsables gouvernementaux continueront de travailler sur une version actualisée du plan Vivre avec Covid-19 avant une autre réunion lundi prochain. Des sources ont averti qu’il ne contiendrait pas de dates de réouverture de l’économie et de la société.

Taux d’infection

Des inquiétudes ont été exprimées lors de la réunion quant au fait que les cas quotidiens de Covid-19 étaient encore trop élevés et ne diminuaient pas assez rapidement.

Une source a souligné que le nombre de personnes dans les unités de soins intensifs était également encore trop élevé, et était considérablement plus faible lorsque les restrictions ont été assouplies après la première vague du virus.

Le plan doit être réévalué à mesure que le déploiement de la vaccination se poursuit.

Une autre source a déclaré que le gouvernement serait «très prudent quant à l’établissement d’objectifs ou de déclencheurs» en ce qui concerne le moment où certains secteurs de la société rouvriront en disant que chacun «sera évalué selon ses propres mérites».

Les ministres ont entendu le médecin-chef adjoint du ministère de la Santé, Ronan Glynn.

Nphet prépare un document à soumettre au gouvernement dans le cadre des délibérations sur la révision du plan Vivre avec Covid-19.

Le Dr Glynn a été interrogé sur la contribution de Nphet à la conférence de presse régulière du département après la réunion.

Il a déclaré: «Nous avons examiné les leçons apprises, les domaines qui nécessitent une attention supplémentaire et qui peuvent peut-être être améliorés au cours des prochains mois à la lumière de notre expérience récente et à plus long terme de cette maladie».

«Nous avons élaboré un document basé sur ces points de vue.»

Une source gouvernementale a suggéré que ces remarques étaient un code pour assouplir les restrictions «très lentement».

Retour progressif

Dans le cadre des propositions du Cabinet pour la réouverture des écoles, les élèves du certificat de fin d’études, les enfants en bas âge et les élèves de cinquième année seraient les premières classes à revenir à partir du 1er mars.

Il est entendu qu’un examen de santé publique sera effectué toutes les deux ou trois semaines avant que d’autres cours ne soient potentiellement autorisés à revenir, ce qui signifie que certains cours peuvent ne pas revenir avant avril.

Auparavant, le tánaiste Leo Varadkar avait déclaré qu’il serait irresponsable d’utiliser les mots «certitude» et «garantie» en relation avec les dates de réouverture des écoles et c’est pourquoi les conseils informels de Nphet au gouvernement étaient pour une réouverture progressive des écoles.

Il répondait au leader travailliste Alan Kelly qui a dénoncé aux ministres du gouvernement le «cerf-volant» au sujet des dates de réouverture des écoles.

Cela pourrait «torpiller» les plans de réouverture progressive à partir du 1er mars à moins que cela n’ait été «à l’épreuve de Tony Holohan et de Nphet».

M. Kelly a déclaré que les élèves, les parents et les enseignants recherchaient des éclaircissements sur la réouverture de l’école, mais que déjà cette année, il y avait eu trois annonces de réouverture d’école qui devaient être retirées – les 7, 26 janvier et plus tôt cette semaine avant la réunion du Cabinet.

Le Tipperary a demandé au Tánaiste de garantir qu’une fois qu’une décision serait prise par le sous-comité du Cabinet, il n’y aurait aucun changement.

M. Varadkar a déclaré qu’il ne serait pas « responsable pour moi d’utiliser les mots » certitude « et » garantie « ».

Il a déclaré que le nombre de cas de Covid-19 diminuait mais restait assez élevé à 500-700 par jour. «Les écoles étaient entièrement ouvertes à ces niveaux en septembre et octobre, mais nous avons maintenant la variante B117, qui est beaucoup plus transmissible.

«Nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude quel impact cela aura avec la réouverture progressive des écoles en mars et avril.»

C’est pourquoi les scientifiques et les médecins de la santé publique ont recommandé de ramener progressivement les étudiants avec «quelques années en arrière en premier, suivies d’une évaluation après deux ou trois semaines», a déclaré M. Varadkar.

«Ce n’est qu’alors que le feu vert serait donné pour plus de cours ou d’années pour revenir en arrière.»