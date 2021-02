La nouvelle fracture transatlantique: l’emploi

Lisa Nandy est la secrétaire fantôme du Parti travailliste de l’opposition britannique.

Lorsque les dirigeants des plus grandes économies développées du monde se rencontreront demain par vidéo, un contraste saisissant sera affiché.

Aux États-Unis, le président Joe Biden a promis de faire de l’emploi et de mettre la relance économique en tête de l’ordre du jour. Le Royaume-Uni, qui accueille le G7 pour la première fois depuis 2013, ne l’a pas fait. Le Premier ministre Boris Johnson est peut-être sur le même appel Zoom que Biden – mais il est sur une longueur d’onde différente.

L’omission extraordinaire de Johnson de relance budgétaire montre comment, en quelques mois à peine depuis l’élection de Biden, le Royaume-Uni a commencé à s’écarter de nos alliés des deux côtés de l’Atlantique, nous éloignant de plus en plus de la politique mondiale dominante.

Un plan pour l’emploi – étayé par une action coordonnée à travers les pays du G7 pour préférer la relance budgétaire aux augmentations d’impôts et aux réductions de dépenses – devrait être en tête de l’agenda de demain. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, du moins pas en ce qui concerne le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a connu la pire crise économique de toutes les grandes économies. Un million d’entreprises britanniques risquent de s’effondrer dans les 3 prochains mois. Quelque 1,7 million de personnes sont au chômage et 5 millions de plus dépendent d’un programme de congé qui prend fin le mois prochain.

Globalement, la situation est presque aussi désastreuse. Les pays en développement ont également désespérément besoin d’une action mondiale pour consolider leurs économies, leur permettre de protéger leurs systèmes de santé, distribuer des vaccins contre les coronavirus et réduire la propagation et la mutation du virus. Les États-Unis proposent déjà un accès beaucoup plus grand à l’emprunt pour ces pays afin d’éviter que la contagion économique ne se propage dans le monde.

Pour des raisons sanitaires et économiques, Biden a raison de dire qu’une action économique coordonnée est la priorité. En agissant rapidement, nous acheminerons le vaccin dans tous les coins du globe. En bougeant ensemble, en tant que grandes économies du monde, nous réaliserons bien plus, pour moins cher, que nous ne pourrions le faire en agissant seuls.

Compte tenu de l’ampleur du défi, cette année et la suivante ne sont pas le moment de réduire les dépenses ou d’augmenter les impôts. Le problème est que c’est précisément ce que le chancelier britannique Rishi Sunak semble en bonne voie de proposer dans le prochain budget dans quelques semaines. Alors même que Biden cherche à injecter des milliards de milliards dans la création d’emplois aux États-Unis, les informations émises par le gouvernement britannique suggèrent que les augmentations d’impôts sont à l’ordre du jour de la chancelière et que le n ° 10 n’a pas la force et l’envie de résister.

C’est pourquoi, demain, Johnson se retrouvera une fois de plus en décalage avec la direction de déplacement de nos principaux alliés, confronté à une réalité qui se heurte avec inquiétude à sa rhétorique. Il a juré de diriger la reprise mondiale, mais compte tenu de la chance, il a esquivé les mesures décisives nécessaires pour y parvenir.

Sur tant de questions majeures – de la reprise économique mondiale, à l’action nécessaire pour traiter avec la Chine et le rôle des pays occidentaux dans l’armement de l’Arabie saoudite – la Grande-Bretagne se trouve de plus en plus isolée.

En plus d’en faire plus chez lui, Johnson devrait mettre les emplois en tête de l’agenda du G7. Les dirigeants qui se rencontrent demain doivent sortir de l’ère du repli mondial et de l’économie discréditée que Johnson représente et soutiennent l’objectif de Biden de fournir une relance budgétaire substantielle à l’économie mondiale et de proposer un plan d’emploi pour le moment où les dirigeants prévoient de se rencontrer en personne lors d’un sommet en Cornwall en juin.