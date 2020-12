Recherche d’un homme armé en cours après trois policiers abattus en France

AZZARO POUR HOMME Baume Après-Rasage

Le rasage est un moment crucial dans la journée d'un homme. Son après-rasage l'est tout autant ! Fluide, très frais, non gras, ce Baume Après Rasage Apaisant calme le feu du rasage et apporte confort et vitalité. Une arme de séduction redoutable pour une peau souple, douce, subtilement parfumée aux notes