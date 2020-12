LONDRES – Les étudiants britanniques ne pourront pas étudier dans les universités européennes avec une bourse Erasmus + à partir de 2021, pas plus que les étudiants de l’UE au Royaume-Uni, après que le Royaume-Uni ait refusé de continuer à participer au programme phare de mobilité des étudiants de l’UE.

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé la nouvelle rapportée pour la première fois par POLITICO selon laquelle un accord avec l’UE sur Erasmus + avait été impossible parce qu’il était considéré par Londres comme trop cher.

Cependant, il a confirmé son intention de lancer un programme national pour aider les étudiants britanniques à fréquenter des universités en Europe et en dehors. Il s’appellera le schéma de Turing, d’après le mathématicien Alan Turing, a annoncé Johnson.

S’exprimant lors d’une conférence de presse depuis Downing Street jeudi, Johnson a déclaré que se séparer d’Erasmus + était une «décision difficile».

«Le problème était vraiment que le Royaume-Uni est un contributeur net massif à l’économie de l’enseignement supérieur du continent, car au cours des dernières décennies, nous avons eu tellement de ressortissants de l’UE, ce qui a été une chose merveilleuse, mais nos arrangements signifient que le Trésor britannique perd plus ou moins sur l’accord », a déclaré Johnson. «Erasmus était également extrêmement coûteux.»

L’absence d’accord pour participer à Erasmus + est particulièrement irritante pour les étudiants britanniques, car cinq pays non membres de l’UE participent au programme, dont la Turquie, la Macédoine du Nord et la Suisse. Cependant, les années précédentes, le Royaume-Uni a accueilli près de deux fois plus d’étudiants qu’il n’en a renvoyé.

«Mettre fin à la participation du Royaume-Uni à Erasmus – une initiative qui a élargi les possibilités et les horizons de tant de jeunes – est un vandalisme culturel de la part du gouvernement britannique», a déclaré le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon dit sur Twitter.

Matt Crilly, président de l’Union nationale des étudiants d’Écosse, a déclaré que le fait de ne pas parvenir à un accord sur Erasmus + était «décevant».

«Les subventions de financement Erasmus aident à ouvrir des possibilités d’études internationales à des personnes qui, autrement, ne pourraient pas se le permettre», a-t-il déclaré.

Les attentes pour un accord sur Erasmus + sont restées faibles tout au long de l’année, après que le Royaume-Uni a cherché des moyens de limiter le coût de son association et poursuivi ses plans pour un programme national en cas d’échec des négociations.

«Bien que l’annonce de la non-participation du Royaume-Uni à Erasmus + soit décevante, nous sommes heureux que le Premier ministre se soit engagé dans un nouveau programme britannique pour financer la mobilité mondiale», a déclaré Vivienne Stern, directrice de la branche internationale des vice-chanceliers. groupe Universities UK. «Nous demandons maintenant au gouvernement britannique de fournir rapidement des éclaircissements sur cette alternative nationale Erasmus +, et qu’elle soit ambitieuse et entièrement financée.»

L’UE avait offert à la Grande-Bretagne l’accès à l’ensemble du programme pendant sept ans, en échange d’une redevance qui serait calculée sur la base du PIB. Le Royaume-Uni, cependant, préférait une participation plus limitée dans le temps et n’était intéressé que par l’élément mobilité du programme, de loin le plus important – le programme finance également d’autres activités d’enseignement supérieur telles que l’échange de bonnes pratiques par les directeurs d’université. Cela aurait permis à la Grande-Bretagne d’économiser l’argent des contribuables, mais il n’y avait aucun précédent d’association partielle à Erasmus +.

Le chancelier britannique Rishi Sunak a confirmé le financement d’une alternative à Erasmus + lors de l’examen des dépenses sur un an en novembre. Dans le cadre du programme britannique de mobilité des étudiants, le gouvernement britannique financerait les étudiants britanniques à l’étranger, mais il ne serait pas censé soutenir les étudiants de l’UE qui suivent des cours dans les universités britanniques.