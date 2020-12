Ministre français de l’Europe: aucun souhait pour les négociations sur le Brexit de janvier

Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré aujourd’hui qu’il ne souhaitait pas poursuivre les négociations sur le Brexit au cours de la nouvelle année, mais a averti que l’UE « ne cédera pas à cause de la pression du temps ou des tactiques ».

Les discussions entre l’UE et le Royaume-Uni sur leurs futures relations commerciales se poursuivent jusqu’au bout, les diplomates de l’UE affirmant que jeudi matin était la dernière chance possible de conclure un accord qui pourrait être mis en œuvre d’ici la fin de la période de transition, le 31 décembre.

« Je ne souhaite pas que nous allions au-delà de la fin de l’année », a déclaré Beaune à BFM Business. « Nous devons être en mesure de terminer dans les jours à venir – je sais que nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises. »

Beaune a refusé de répondre à la question de savoir s’il soutiendrait le mandat de donner au négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, le mandat de poursuivre les négociations en janvier s’il ne parvient pas à conclure un accord plus tôt. Interrogé sur le mandat de Barnier, qui devait s’achever d’ici la fin de l’année, Beaune a déclaré: « Nous avons pleinement confiance en notre négociateur, et je pense que ce que voulait dire Michel Barnier, et nous sommes totalement d’accord, c’est que nous ne devrions pas ‘ t – nous, Européens – nous nous mettons sous pression en disant « nous terminons à cette heure de ce jour », car sinon cela signifie que vous vous mettriez en position de faire de mauvaises concessions. «

Barnier a déclaré mardi aux ambassadeurs de l’UE et aux membres du groupe de coordination britannique du Parlement européen lors de deux séances d’information distinctes que les discussions pourraient se prolonger jusqu’en janvier.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre britannique du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que le Royaume-Uni ne chercherait pas à négocier un accord commercial avec l’UE l’année prochaine si les négociations en cours échouaient ce mois-ci.