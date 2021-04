L’Église s’oppose au rezonage de Dún Laoghaire

Un plan visant à limiter le développement de terrains pour le logement à Dún Laoghaire-Rathdown est opposé par l’archidiocèse catholique de Dublin au motif qu’il réduira la valeur des propriétés des églises et des écoles.

L’archidiocèse est l’une des nombreuses organisations religieuses et écoles qui s’opposent à un nouveau zonage des terres dans le plan de développement du comté qui limiterait la construction de logements sur les terres institutionnelles.

Des centaines de parcelles de terrain dans le sud-est de Dublin seraient affectées par le changement. Ces sites sont actuellement zonés pour le logement, mais le nouveau zonage «infrastructure de quartier durable» (SNI) proposé pour le plan de développement 2022 signifierait que le développement résidentiel ne serait pas autorisé en principe sur ces sites et alors que le logement serait «ouvert à la considération», le le conseil devrait être convaincu qu’il n’y aurait aucun «effet indésirable» du fait de sa construction.

Plusieurs centaines de résidents et groupes de résidents ont salué le nouveau zonage, pour protéger leurs quartiers d’un développement excessif. Cependant, les congrégations religieuses ont déclaré que cela les empêcherait de prendre conscience de la valeur de leurs terres.

Le nouveau zonage «discrimine les religieux» et était «inacceptable», a déclaré la Congrégation des Sœurs dominicaines dans une soumission au conseil. «Il y a 4 500 personnes sur la liste des logements dans cette région – comment peut-il être juste ou raisonnable d’empêcher le développement de logements sur les terrains disponibles.»

Dans une soumission au nom des Marianistes d’Irlande, les consultants en planification de Hughes ont déclaré qu’une demande de développement de logement stratégique (SHD) sur des terres du St Laurence College de Loughlinstown devait être soumise à An Bord Pleanála sous peu. Les demandes de SHD sont faites pour des projets de plus de 100 maisons ou 200 places de logement étudiant.

Le site était un «emplacement idéal pour le développement résidentiel», ont déclaré les consultants et le rezonage proposé aurait un «impact négatif sur l’école existante, car la vente des 4,6 acres pour le développement résidentiel est nécessaire pour répondre aux besoins financiers du Collège Saint-Laurence. ».

Le plan de développement ne fournissait pas suffisamment d’informations sur les circonstances requises pour que le développement résidentiel soit envisagé, ont-ils déclaré.

«On considère que le potentiel de développement du site serait compromis, d’autant plus qu’il n’y a aucune indication dans le plan quant aux critères à remplir pour qu’un projet résidentiel soit considéré favorablement.»

Développement de remplissage

L’Edmund Rice Schools Trust, patron et propriétaire du Christian Brothers College, Monkstown Park, a déclaré qu’une parcelle de terrain au nord de l’école, entourée d’un développement résidentiel établi sur trois côtés, était «adaptée au développement résidentiel intercalaire» en raison de son «La proximité du village de Monkstown, l’accessibilité par les transports publics à haute capacité et à haute fréquence et la situation à proximité d’un large éventail d’installations et de commodités». Le zonage résidentiel devrait être «rétabli», a-t-il déclaré.

L’archidiocèse de Dublin a déclaré au conseil qu’il possédait «un grand nombre» de propriétés d’églises et d’écoles situées dans la zone des autorités locales.

«Il est possible qu’il soit nécessaire de fusionner des paroisses et de fermer un certain nombre d’églises à l’avenir en raison de la baisse des effectifs et du manque de prêtres», a-t-il déclaré. «Ce changement de zonage proposé des sites de l’Église catholique romaine et des terrains scolaires entraînerait des restrictions considérables sur les utilisations autorisées et une imposition négative sur la valeur des propriétés.

La lettre du secrétariat des finances de l’archidiocèse a noté qu’il y avait une «pénurie de propriétés résidentielles et une grave pénurie de terrains à bâtir pour le logement» et a demandé au conseil de ne pas changer le zonage actuel.

Le conseiller du Fine Gael, Barry Saul, a déclaré que son parti avait demandé un nouveau zonage pour résoudre les problèmes de développement des terrains de jeux scolaires pour le logement.

«La protection des espaces verts ouverts et des terrains de jeu est d’une importance capitale à Dún Laoghaire-Rathdown, en particulier en ce qui concerne les terres de Our Lady’s Grove et de Clonkeen College et l’histoire qui entoure ces sites», a-t-il déclaré.

« Selon le [planning regulator] il y a suffisamment de terres zonées à Dún Laoghaire sans qu’il soit nécessaire de commencer à aménager des terrains de jeu qui devraient être à l’usage des générations futures.