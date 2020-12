Rare victoire pour Boris Johnson – mais la tempête du Brexit n’est pas passée

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Dans une année sombre, Boris Johnson a enfin eu son moment de triomphe. Combien de temps cela dure est une autre question.

Le Premier ministre britannique a décrit l’accord de libre-échange et de coopération conclu la veille de Noël entre l’UE et le Royaume-Uni non seulement comme un bien économique et social, mais comme un moment de catharsis politique pour le pays.

« Nous avons également résolu aujourd’hui une question qui a tourmenté notre politique pendant des décennies et c’est à nous tous ensemble, en tant que nation nouvellement et véritablement indépendante, de réaliser l’immensité de ce moment et d’en tirer le meilleur parti », a déclaré Johnson lors d’un Conférence de presse de Downing Street peu après la conclusion de l’accord.

Sur le plan intérieur, c’est sans aucun doute une victoire politique. Au terme d’une année au cours de laquelle le Premier ministre a subi de vives critiques pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et a échoué à plusieurs reprises à tenir ses promesses, jeudi a marqué une rare victoire.

Sur le plan international, l’accord évite une fin acrimonieuse de la période de transition du Brexit qui aurait pu altérer les relations non seulement avec l’Europe, mais avec une nouvelle administration Joe Biden aux États-Unis qui aurait semblé vaguement sur une rupture de confiance sans accord entre Londres et le capitales de l’UE. Malgré beaucoup de mauvais sang sur la voie de l’accord, les deux parties ont accueilli l’accord avec une rhétorique chaleureuse.

Il est bien plus douteux que cela mette vraiment fin à la «question européenne» de la politique britannique – comme l’ancien Premier ministre David Cameron avait espéré le faire et Johnson affirmait que son accord le ferait. Et cela soulève également de nouvelles questions fondamentales, notamment concernant l’avenir du Royaume-Uni lui-même, qui pourraient encore définir le poste de Premier ministre de Johnson bien plus que la négociation de la 11e heure de 2020.

Brexit terminé

À très court terme, cependant, cela ressemble à de la voile pour Johnson. L’accord, qui sera soumis à un vote de ratification au parlement britannique le 30 décembre, est très susceptible d’être adopté.

Certains députés conservateurs, qui ont déclaré qu’ils étudieraient l’accord en profondeur au cours des prochains jours, pourraient se plaindre des détails, mais la forme générale de l’accord est – et a été depuis un certain temps – une victoire fondamentale pour les Brexiteers. Le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE. Il continuera à gérer son économie selon des règles similaires à celles de l’UE, mais s’il souhaite modifier ces règles à l’avenir, il en a la liberté (avec des conséquences sous forme de tarifs).

Même sur la question totémique de la pêche, où le Royaume-Uni a cédé dans les dernières étapes des pourparlers, seul le Brexiteer le plus puriste pourrait prétendre que le règlement final (une période de transition de cinq ans et demi vers une situation où le Royaume-Uni est libre de décider qui accède à ses eaux de pêche) n’est pas un changement majeur par rapport au statu quo.

Le genre de récits de «trahison» qui ont harcelé le prédécesseur de Johnson, Theresa May, ne montre aucun signe de décollage; Johnson, la figure de proue de Vote Leave, a gardé les fidèles à leurs côtés. Même l’archi-eurosceptique Nigel Farage, chef du Brexit Party a qualifié l’accord de «grand moment» et de «victoire» – sinon parfait.

Pendant ce temps, le parti travailliste d’opposition a pris une décision stratégique plus tôt cette année pour mettre la question du Brexit derrière elle. Il a autrefois soutenu un deuxième référendum, mais après avoir perdu une partie de ses partisans soutenant le Brexit, il veut maintenant simplement que le Brexit se déroule de la manière la plus fluide possible – et son chef Keir Starmer a déclaré jeudi que son parti soutiendrait l’accord. Starmer l’a qualifié de «mince accord» qui n’offrait pas de protection adéquate aux entreprises ou aux services financiers britanniques, mais a conclu: «Contre aucun accord, nous acceptons cet accord».

Les électeurs du Brexiteer se réjouiront du succès de la conclusion d’un accord avec le Premier ministre qu’ils ont fermement soutenu lors des élections générales de décembre avec sa promesse «de faire aboutir le Brexit»; Les autres seront soulagés qu’il y ait eu un accord.

Soulagement (et tremblements)

Le soulagement des entreprises britanniques peut être plus de courte durée.

L’affirmation de Johnson lors de son annonce selon laquelle il n’y aura «pas de barrières non tarifaires» au commerce n’est pas correcte. L’accord supprime les tarifs et les quotas. Cela ne supprime pas des montagnes de nouvelles formalités administratives pour les entreprises qui cherchent à commercer avec l’UE, comme en témoigne les nombreuses instructions du gouvernement destinées aux entreprises.

L’interdiction française de deux jours de cette semaine sur le fret accompagné traversant la Manche (ordonnée en raison des craintes concernant une nouvelle souche de coronavirus qui a émergé au Royaume-Uni) a conduit à l’arrêt de milliers de camions dans le Kent – et peut avoir été un avant-goût de ce est à venir. La capacité des ports à faire face au cours des premiers jours et semaines suivant le début de l’accord le 1er janvier sera un facteur majeur qui déterminera la durée de la lune de miel après l’accord de Johnson, en particulier pour un Premier ministre poursuivi tout au long de la pandémie par des accusations de chaos.

«En arrivant si tard dans la journée, il est vital que les deux parties prennent des mesures instantanées pour maintenir le commerce et les services à flot pendant que les entreprises s’adaptent», a déclaré Tony Danker, directeur général du groupe de pression des entreprises britanniques, la Confederation of British Industry, qui a appelé à « délais de grâce »sur de nombreux aspects de l’accord.

Un porte-parole n ° 10 a admis qu’il y a des «défis et des bosses» à venir sur la piste.

«Depuis plus d’un an, nous avons fait des préparatifs approfondis et investi 4 milliards de livres sterling pour la fin de la période de transition», a déclaré le porte-parole. «Comme pour tout changement majeur, il y aura des défis et des obstacles à surmonter. Mais nous avons jeté les bases pour minimiser les perturbations. »

Sur la scène internationale aussi, le soulagement n’est pas certain de durer. Ceux en Europe et aux États-Unis qui craignaient que le Brexit ne rompe le pilier européen de l’alliance occidentale seront rassurés par les propos de Johnson sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qui a parfois été une relation brisée et difficile », a déclaré Johnson. «Nous serons votre ami, votre allié, votre partisan et en fait – ne l’oublions jamais – votre marché n ° 1. Parce que bien que nous ayons quitté l’UE, ce pays restera attaché culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géologiquement à L’Europe . »

David Lidington, ancien adjoint de Theresa May, qui avait précédemment mis en garde contre les dangers d’un non-accord empoisonnant le puits des relations pendant des années, a déclaré qu’il était soulagé par ce qu’il avait entendu. L’accord, a-t-il dit, permettrait un «divorce à l’amiable et la création dans les mois et les années à venir d’un nouveau partenariat stratégique différent et étroit».

Mais après plus de quatre ans de rhétorique hostile, aggravée par la menace du Royaume-Uni plus tôt cette année de violer le droit international, une étreinte chaleureuse du continent n’est en aucun cas garantie.

Brexit pas si fait

Bien que salue la victoire, Johnson ne pourra pas échapper à la dynamique du Brexit.

Pour commencer, les échanges commerciaux vont probablement se poursuivre – il existe même des mécanismes pour gérer les accusations de sous-cotation d’un côté de l’autre, qui viennent avec des options pour imposer des tarifs. De nombreux secteurs attendent toujours que les détails concernant leurs activités soient résolus, et certains domaines des négociations, comme le poisson, seront rouverts pour une autre négociation à une date ultérieure.

Bien qu’un responsable de Downing Street ait décrit le Royaume-Uni comme sortant de «l’attraction lunaire» de l’UE, Londres sera confrontée à de fréquentes décisions de mini-Brexit au cours des prochaines années sur l’opportunité de se déplacer avec son voisin économique géant sur de nouvelles réglementations ou de diverger. et faire face aux conséquences – sous la forme de sanctions ciblées, y compris les tarifs.

Un porte-parole de Downing Street a confirmé qu’un «examen formel des arrangements» pourrait également avoir lieu après quatre ans; un autre moment où la «question européenne» ne manquera pas de refaire surface dans la politique britannique.

Dès mai prochain, lorsque l’Écosse, qui soutient Remain, se rendra aux urnes pour choisir son prochain parlement décentralisé, le Brexit tirera à nouveau sur les coutures du Royaume-Uni.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon – qui devrait remporter la majorité à cette élection – s’oppose à toute forme de Brexit, mais en particulier à celui que Johnson a offert.

« Avant que l’essorage ne commence, » elle a tweeté alors que l’accord était annoncé, «Il convient de rappeler que le Brexit se déroule contre la volonté de l’Écosse. Et aucun accord ne compensera jamais ce que le Brexit nous enlève. Il est temps pour nous de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante. »

Une victoire convaincante en mai donnerait un nouvel élan à la campagne pour l’indépendance de Sturgeon, qui semblait morte depuis une génération après un premier référendum en 2014. Johnson s’est opposé à l’octroi d’un autre vote à l’Écosse pour l’indépendance. Cela peut devenir une position plus difficile à maintenir à mesure que l’impact du Brexit se fait sentir.

Le processus politique du Brexit est terminé (et Johnson s’en réjouira). Mais la réalité vécue du Brexit ne fait que commencer.

