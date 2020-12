L’industrie de l’UE à l’époque du coronavirus – en 4 graphiques

Ce fut une année difficile pour l’industrie européenne. Battues par la première vague du coronavirus au printemps et en combattant une deuxième à l’automne, les usines européennes ont enregistré une baisse spectaculaire de leur production avant de tempérer la baisse des derniers mois. Et si le rebond a été plus fort que prévu, certains secteurs s’en tirant mieux que d’autres, l’incertitude quant à la pandémie en cours continue d’assombrir l’avenir de l’industrie manufacturière dans l’UE.

Alors que la pandémie atteignait son premier pic au début de 2020, la production industrielle dans l’UE a chuté d’un record de 27,6% en avril par rapport au mois précédent. Dans les pays qui ont imposé la fermeture d’usines et d’autres lieux de travail, comme l’Espagne, la France et l’Italie, la production a été la plus touchée (plus de 40 pour cent dans le cas de l’Italie). En comparaison, les pays qui ont maintenu les chaînes de montage, comme l’Allemagne et la Suède, s’en sont mieux sortis.

Au fil de l’année, les usines ont rouvert et les chaînes d’approvisionnement perturbées ont été réparées et la production a redémarré plus rapidement que prévu. En octobre – dernier mois pour lequel des données sont disponibles – la production industrielle de l’UE n’a baissé que de 3,1 pour cent par rapport au même mois l’année dernière. Cependant, la production pourrait encore baisser pendant le reste de l’année, car la deuxième vague de la pandémie fait toujours rage dans de nombreux pays de l’UE et son plein impact n’est pas encore pris en compte dans les données.

Dans l’ensemble, l’indice de production de l’UE – une mesure de la valeur ajoutée nette créée dans l’ensemble de l’industrie et de la construction – a chuté au cours des 10 premiers mois de 2020, tombant à 95,8, contre 105,6 pour l’ensemble de 2019. Les pays ont été les plus touchés lors de la première vague de la pandémie, dont l’Italie, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, ont été parmi les plus touchées en termes de production.

L’examen de la production secteur par secteur révèle les gagnants et les perdants industriels du COVID-19. Tous les secteurs actifs dans la fabrication, l’exploitation minière et la production d’énergie ont chuté au printemps, à la seule exception des produits pharmaceutiques et des mines de minerais métalliques.

Les sociétés pharmaceutiques de l’UE ne sont pas surprenantes gagnants de la crise sanitaire, enregistrant une augmentation de 5,1% de la production de janvier à octobre par rapport à la même période de 10 mois en 2019. La demande due à la pandémie d’ingrédients pharmaceutiques ainsi que de produits chimiques utilisés pour produire des solvants et des désinfectants était particulièrement élevée en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, qui a poussé les gouvernements de l’UE à augmenter la production nationale de ces produits, ainsi que des ventilateurs.

La demande de métaux a profité, les investisseurs recherchant un actif sûr dans l’incertitude du marché, ce qui a entraîné des prix élevés et encouragé l’exploration dans le monde entier. Dans l’UE, l’extraction de minerais métalliques a augmenté de 0,7% au cours des 10 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 2019.

Parmi les autres secteurs qui ont mieux ou moins souffert pendant la pandémie, citons le tabac et la transformation des aliments – deux secteurs pour lesquels la demande est restée relativement forte alors que les gens coincés à la maison se sont tournés vers la cuisine, la boisson et le tabac.

Les fortunes d’autres secteurs ont été écrasées par la pandémie, notamment l’industrie de la mode.

Avec des magasins fermés et des gens confinés à la maison avec peu de besoin de nouvelles tenues, la demande de vêtements a chuté. Ceci, à son tour, a conduit la fabrication de textiles, de vêtements et de vêtements en cuir à chuter – de 13,7%, 23,9% et 27,2%, respectivement, entre janvier et octobre par rapport à 2019. Le seul autre secteur qui s’en tire aussi mal est la fabrication de voitures et les camions, qui ont chuté de 25,8% au cours de la même période.

Sur une note positive pour la planète, l’extraction de combustibles fossiles a enregistré une forte baisse (le pétrole et le gaz ont baissé de 23,7%, les mines de charbon et de lignite ont chuté de 20,7%) – quelque chose qui, selon les analystes, pourrait être là pour rester, alors que la pandémie s’est réduite demande de pétrole à long terme de 2,5 millions de barils par jour, accélérant ainsi la transition énergétique.

