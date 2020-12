La Commission publie le texte intégral de l’accord commercial UK-UE sur le Brexit

LONDRES – La Commission européenne a publié samedi matin le texte intégral de l’accord commercial de principe entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le texte est daté du 25 décembre. Une version obtenue par POLITICO vendredi était datée du 24 décembre.

L’accord doit encore être approuvé par les 27 pays de l’UE, le Royaume-Uni et les parlements européens. Les ambassadeurs de l’UE réexaminent l’accord à l’issue d’une réunion du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper) le 25 décembre.

Étant donné qu’il reste si peu de jours avant la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre, le Parlement européen devrait voter rétrospectivement en janvier. Le Parlement britannique sera rappelé le 30 décembre.

Le gouvernement britannique a publié le texte sur son site Web peu de temps après. Le Royaume-Uni et la Commission ont également publié des textes supplémentaires couvrant la coopération économique, sécuritaire et nucléaire. L’une comprend des déclarations conjointes dans des domaines tels que les services financiers.

Cet article a été mis à jour.

