«  Fenêtre d’espoir  »: l’Europe se prépare à lancer les vaccinations contre Covid-19

La Hongrie et la Slovaquie ont volé une marche sur leurs compatriotes de l’Union européenne alors qu’elles commençaient à vacciner leur peuple contre le coronavirus samedi.

La décision des pays intervient un jour avant les déploiements dans plusieurs autres pays, dont la France, l’Allemagne et l’Espagne, alors que la pandémie se propage à travers le continent.

La vaccination de masse dans toute l’Union européenne serait une étape cruciale pour mettre fin à une pandémie qui a tué plus de 1,7 million de personnes dans le monde, paralysé des économies et détruit des entreprises et des emplois. L’UE compte près de 450 millions de personnes.

L’arrivée samedi des vaccins Pfizer-BioNTech dans un hôpital de Nitra, en Slovaquie. La Slovaquie a commencé à vacciner ce soir. Photographie: EPA



La Hongrie a administré le vaccin, mis au point par Pfizer et BioNTech, aux travailleurs de première ligne des hôpitaux de la capitale Budapest après avoir reçu son premier envoi de doses suffisantes pour inoculer 4 875 personnes.

Le premier travailleur à recevoir le vaccin était un médecin de l’hôpital central Del-Pest. La Hongrie a signalé 315 362 cas et 8 951 décès. Plus de 6000 personnes sont toujours hospitalisées avec la maladie, ce qui met à rude épreuve le système de soins du pays d’Europe centrale.

En Slovaquie, Vladimir Krcmery, infectologue et membre de la commission gouvernementale sur la pandémie a été le premier à recevoir le vaccin, suivi de ses collègues.

Le déploiement hongrois et slovaque est intervenu un jour avant que des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et l’Espagne ne commencent les vaccinations de masse, en commençant par les agents de santé.

La distribution de la photo Pfizer-BioNTech, qui a été lancée pour la première fois en Grande-Bretagne au début du mois, présente des défis de taille. Le vaccin utilise une nouvelle technologie génétique d’ARNm, ce qui signifie qu’il doit être conservé à des températures ultra-basses d’environ -80 degrés.

Le vaccin arrive en Irlande

En Irlande, la première livraison du vaccin Pfizer-BioNTech est arrivée.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que le pays commencerait son programme de vaccination mercredi prochain, avec les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des maisons de soins infirmiers en premier pour recevoir le vaccin.

«Après un Noël difficile et différent pour de nombreuses personnes, il est merveilleux de voir les premières livraisons de vaccins Covid-19 en Irlande aujourd’hui», a déclaré M. Donnelly. «L’arrivée de ces vaccins. . . est un élément significatif et positif », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la récente augmentation des cas avait concentré «nos esprits collectifs sur le défi permanent de Covid-19» et a déclaré que l’avènement de «vaccins sûrs et efficaces nous aidera à protéger les plus vulnérables de notre société alors que nous intensifions notre programme de vaccination. ».

Samedi marque le deuxième jour consécutif où le nombre d’infections quotidiennes a franchi la barre des 1000. Avant cette semaine, le chiffre quotidien ne dépassait pas les 1 000 depuis le 25 octobre. Il y a eu 2 200 décès dus à la pandémie et 85 394 cas confirmés de la maladie dans la République.

Nouvelle variante en France, Espagne

La France, qui a reçu samedi son premier envoi du vaccin Pfizer-BioNTech à deux doses, commencera à l’administrer dimanche dans la région parisienne et dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

«Nous avons 19 500 doses au total, ce qui équivaut à 3 900 flacons. Ces doses seront stockées dans notre congélateur à -80 degrés et seront ensuite distribuées dans différentes maisons de retraite et hôpitaux », a déclaré Franck Huet, responsable des produits pharmaceutiques du système hospitalier public parisien.

Le gouvernement français espère faire vacciner environ un million de personnes dans les maisons de retraite en janvier et février, puis 14 à 15 millions supplémentaires dans la population au sens large entre mars et juin.

Le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé jeudi par le régulateur médical français.

La France n’a signalé que 3093 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures samedi, en forte baisse par rapport aux plus de 20000 cas sur chacun des deux jours précédents, des chiffres non vus depuis le 20 novembre. Mais la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens, qui égalise les irrégularités de signalement, est à environ un mois plus haut.

Le premier lot de vaccins Covid-19 arrive à Tenerife, en Espagne. Photographie: EPA



Le nombre de cas de virus confirmés en France s’élève désormais à 2.550.864, le cinquième plus haut bilan au monde, tandis que son bilan est de 62.573 morts, le septième le plus élevé.

Dans un développement inquiétant, le ministère de la Santé a déclaré vendredi qu’un homme récemment arrivé de Londres avait été testé positif pour une nouvelle variante du virus qui se propageait rapidement dans le sud de l’Angleterre et serait plus contagieuse.

Et l’Espagne?

En Espagne, les autorités sanitaires de Madrid ont déclaré samedi qu’elles avaient confirmé quatre cas de la nouvelle variante du virus, alors que le pays avait reçu ses premières livraisons du vaccin.

Les boîtes sont arrivées par camion dans un entrepôt près de Madrid à l’aube. Les employés de l’agence espagnole des médicaments ont déballé le vaccin, qui est conservé dans de la glace sèche, avec des mains gantées.

«La vaccination commencera demain en Espagne, coordonnée avec le reste de l’Europe», a déclaré le ministre de la Santé Salvador Illa. «C’est le début de la fin de la pandémie.»

La police italienne mène un camion transportant le premier lot de vaccins Covid-19 arrivant à l’hôpital Spallanzani de Rome, Italie. Photographie: EPA



Les doses seront acheminées par avion vers les îles espagnoles et les enclaves nord-africaines de Ceuta et Melilla. Ils seront également transportés par la route vers d’autres régions où quelque 50 000 personnes sont mortes de la maladie.

Logistique en Allemagne

L’Allemagne, quant à elle, a déclaré que des camions étaient en route pour livrer le vaccin aux maisons de retraite pour personnes âgées, qui sont les premières à recevoir le vaccin dimanche.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus dans tout le pays a progressé de 14 455 à 1627 103, ont montré samedi les données de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Plus de 29 000 personnes sont décédées au total.

Le gouvernement fédéral prévoit de distribuer plus de 1,3 million de doses de vaccin aux autorités sanitaires locales d’ici la fin de cette année et environ 700 000 par semaine à partir de janvier.

«Il peut y avoir quelques ratés à un moment ou à un autre au début, mais c’est tout à fait normal lorsqu’un processus aussi complexe sur le plan logistique commence», a déclaré le ministre de la Santé Jensen Spahn.

Et au Portugal

Un camion escorté par la police a déposé le premier lot de vaccins dans un entrepôt de la région centrale du pays. À partir de là, les près de 10 000 clichés seront livrés à cinq grands hôpitaux.

«C’est une étape historique pour nous tous, un jour important après une année aussi difficile», a déclaré la ministre de la Santé Marta Temido devant l’entrepôt.

«Une fenêtre d’espoir s’est maintenant ouverte, sans oublier qu’un combat très difficile s’annonce.» – Reuters