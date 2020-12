Les vaccinations contre Covid-19 commenceront mardi, un jour plus tôt que prévu, selon HSE

Le programme de vaccination irlandais et le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 commenceront le mardi 29 décembre, a déclaré le directeur général de HSE, Paul Reid.

M. Reid a déclaré au programme This Week de RTÉ qu’il s’attendait à ce que les premières vaccinations aient lieu mardi, un jour plus tôt que prévu. M. Reid s’exprimait après l’arrivée du premier envoi de 10 000 doses du vaccin Pfizer en Irlande samedi.

Interrogé sur la raison pour laquelle l’Irlande ne déployait pas le programme tout de suite comme d’autres pays européens, M. Reid a déclaré que la priorité absolue du HSE était de commencer à vacciner les gens de manière sûre et efficace.

«Nous voulons instaurer la confiance très tôt et immédiatement avec notre propre processus de déploiement de vaccins. Nous commencerons dans quatre hôpitaux avec des résidents très âgés. »

Il a dit que les trois premières semaines se concentreraient sur un «balayage» complet de vaccination des maisons de soins infirmiers suivi d’une autre période de trois semaines où les résidents des maisons de soins infirmiers recevraient leur deuxième vaccin Pfizer. Ce premier groupe à recevoir le vaccin est «très vulnérable» et le processus de consentement est «assez complexe», a-t-il dit.

Quelque 180 personnes ont été formées pour effectuer des vaccinations dans la communauté, tandis que 1500 autres vaccinateurs doivent être disponibles dans le système hospitalier de soins aigus, a déclaré M. Reid. Le HSE déploiera ensuite son programme de vaccination auprès des généralistes et des pharmacies, a-t-il ajouté.

30 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer devraient être livrées la semaine prochaine, 40 000 doses étant dues chaque semaine jusqu’en janvier et en février, a déclaré M. Reid, ajoutant que l’État était «en dialogue» avec Moderna concernant son calendrier de livraison et son déploiement.

‘Nous rattraperons’

Pendant ce temps, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré ne pas savoir pourquoi les vaccins Covid-19 sont déployés en Irlande à un rythme plus lent que dans d’autres pays, mais insiste sur le fait que l’État «rattrapera son retard».

«Je ne vois pas cela comme une course. Je pense qu’il est important que nous le fassions correctement », a-t-il déclaré dimanche à l’émission On The Record de Newstalk, interrogé sur le retard.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le vaccin arrivé en Irlande le jour de la Saint-Sephen ne serait pas distribué avant le 30 décembre, il a répondu: «Je ne suis pas sûr à 100%» mais qu’il «faut quelques jours pour organiser les choses».

«Alors que vous auriez pu faire quelques personnes dans les premiers jours, les autorités ont pensé qu’il valait mieux commencer mercredi, commencer correctement», a-t-il déclaré.

«Nous avons 10 000 doses. Nous aurons environ 40 000 doses arrivant chaque semaine à partir de janvier », a-t-il dit, ajoutant que« les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée, des maisons de soins infirmiers et aussi le personnel qui y travaille »seraient les premières à être innoculées.

«Je pense que nous allons commencer un peu plus lentement, mais rattraper le retard. Nous faisons partie du système européen. Nous recevons 1,11 p. 100 du vaccin et c’est proportionnel à notre population. Je pense que nous commencerons un peu plus lentement que d’autres pays. »

M. Varadkar a déclaré qu’il prévoyait que le vaccin Moderna serait approuvé pour utilisation le 6 janvier.

«Cela ne fait pas partie du calendrier actuel que vous voyez dans le journal aujourd’hui et il semble y avoir de bonnes chances que celui d’AstraZenaca soit approuvé d’ici la fin janvier et c’est particulièrement important parce que nous en avons commandé un grand nombre, plus que nous l’avons fait de Pfizer.

Il a déclaré que le programme de vaccination «sera accéléré à mesure que ces autres vaccins seront mis en ligne».

Espérer

Le professeur Sam McConkey, consultant en maladies infectieuses, a déclaré dimanche qu’il était « très confiant » dans la sécurité du vaccin Pfizer et a souligné que le public ne devrait pas s’inquiéter de la sécurité du vaccin.

«Je pense que nous pouvons dire avec beaucoup de confiance que c’est un produit sûr», a-t-il déclaré à l’émission Brendan O’Connor de RTÉ. «Il est clair que le vaccin Pfizer prévient les maladies légères et modérées chez les jeunes en bonne santé. Maintenant, bien sûr, la maladie légère et moderne n’est pas ce qui nous inquiète, c’est la mort chez les 90 ans. Dans quelle mesure sommes-nous sûrs qu’il sera efficace à 90% pour prévenir la mort chez les 90 ans? Nous ne le savons pas encore tout à fait, mais il semble que cela préviendra des maladies légères et modérées et probablement des décès.

«Il y a un moment où vous devez aller de l’avant avec des connaissances en matière de sécurité, la confiance en la sécurité et des preuves très solides de la prévention des maladies légères et modérées et un indicateur vers la prévention de la mort.

«Je pense donc que c’est le moment de la fête. C’est une nouvelle année, c’est Noël, nous avons besoin d’espoir. Les jours s’allongent, le soleil brille, la tempête est finie et les vaccins sont en route. Je pense que nous avons tous besoin d’un peu d’espoir. »

Le professeur McConkey a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il y ait entre trois et cinq options de vaccins disponibles dans l’État d’ici quatre à six mois, ajoutant qu’il espérait obtenir plus de «détails nuancés sur les caractéristiques spécifiques» des différents vaccins.

Certains des vaccins qui devraient être disponibles dans les semaines à venir pourraient mieux fonctionner chez les enfants de moins de deux ans, tandis que d’autres pourraient mieux fonctionner chez les jeunes ou les 90 ans, a-t-il déclaré.

D’autres vaccins pourraient s’avérer plus efficaces pour prévenir la transmission, ce qui sera particulièrement important pour les personnes travaillant dans les maisons de retraite «dont le principal risque n’est pas seulement pour elles-mêmes, mais en fait de transmettre comme vecteur le virus aux personnes dont elles s’occupent».

L’Europe a commencé son programme de vaccination transfrontalière dimanche après que les premières doses du vaccin Pfizer ont été livrées aux États membres de l’UE. Des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, le Portugal et l’Espagne prévoient de commencer les vaccinations de masse, en commençant par les agents de santé dimanche.

Le prochain vaccin soumis à l’approbation de l’UE est le vaccin Moderna, dont l’autorisation est attendue le 6 janvier. Après cela, le vaccin Oxford / AstraZeneca, qui est considérablement plus facile à administrer car il ne nécessite pas de stockage très froid comme c’est le cas avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, devrait être approuvé par l’UE début janvier.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a enregistré 1 296 nouveaux cas de Covid-19 le 26 décembre, le plus grand nombre de cas signalés en une seule journée depuis le début de la pandémie. Avant cette semaine, le chiffre quotidien ne dépassait pas les 1 000 depuis le 25 octobre.

Quelque six décès liés aux coronavirus ont également été signalés le jour de la Saint-Étienne, portant à 2200 le nombre total de décès dus à la pandémie.