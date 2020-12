Des scientifiques du gouvernement britannique demandent à Boris Johnson de fermer les écoles en janvier

LONDRES – Des scientifiques du gouvernement britannique ont dit à Boris Johnson en termes directs qu’il devait garder les écoles secondaires fermées en janvier – et potentiellement ordonner un verrouillage national plus strict que celui qu’il a mis en place en novembre – pour éviter que les infections à coronavirus ne deviennent incontrôlables.

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences, l’organe qui conseille les ministres sur la pandémie de COVID, a émis le nouvel avis brutal lors d’une réunion la semaine dernière, a déclaré un conseiller familier avec leurs conclusions.

Dirigé par le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Patrick Vallance, le SAGE a convenu qu’en raison de la prévalence d’une nouvelle souche du virus identifiée au Royaume-Uni à l’automne, le taux de reproduction – connu sous le nom de R – augmenterait encore au-dessus de 1 en janvier, même si le premier ministre met en place un autre verrouillage national de style novembre au cours de la nouvelle année.

En d’autres termes, le conseil des experts à Johnson était qu’un verrouillage national du Nouvel An en Angleterre identique à celui qu’il avait ordonné en novembre – pendant lequel les écoles restaient ouvertes – ne serait pas suffisant pour garder le virus sous contrôle, et que des mesures encore plus fortes le seraient. être nécessaire.

Le conseil du SAGE était que le taux R pourrait être maintenu en dessous de 1 si les écoles restent fermées en janvier. L’organe consultatif a constaté que la fermeture des écoles secondaires aurait un impact plus important que la fermeture des écoles primaires.

L’été dernier, le Premier ministre a déclaré qu’il était « d’une importance vitale » que les enfants retournent à l’école, après que beaucoup aient appris pratiquement entre mars et les vacances d’été. Plus tôt la semaine dernière, cependant, Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que le gouvernement s’en tiendrait au plan d’étaler la réouverture des écoles « si nous le pouvons ».

Lors de la même réunion du SAGE, le comité a également exprimé une inquiétude croissante concernant une deuxième nouvelle souche de COVID qui aurait voyagé au Royaume-Uni en provenance d’Afrique du Sud. Les scientifiques ont déclaré à Johnson que la souche sud-africaine se propage encore plus rapidement que la nouvelle souche identifiée en Grande-Bretagne et que ses mutations soulèvent des inquiétudes quant à l’immunité. Cela est devenu une préoccupation majeure parmi les scientifiques du gouvernement, a déclaré un responsable de Whitehall.

Le Sunday Telegraph a rapporté que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, avait dit à ses alliés qu’il faisait face à une « bataille énorme » pour garder les écoles secondaires ouvertes le mois prochain, dans un article qui semblait tenter de préparer le public à une annonce cette semaine. Les responsables du ministère de l’Éducation tiendront lundi une réunion critique avec Downing Street pour décider si les écoles peuvent rouvrir, a rapporté le journal.