La France prévoit un couvre-feu à 18 heures pour empêcher la troisième vague de coronavirus

PARIS – La France envisage d’imposer un couvre-feu à 18 heures dans les villes et départements français où les taux d’infection à coronavirus augmentent rapidement, a déclaré mardi le ministre français de la Santé, Olivier Véran.

« Nous allons proposer une prolongation du couvre-feu, de 20h à 18h, dans les départements où le taux d’incidence serait supérieur au niveau national », a déclaré Véran sur France 2 TV.

La France a mis fin à son deuxième verrouillage national cette année le 15 décembre mais applique toujours un couvre-feu à 20 heures.

Le ministre de la Santé a déclaré qu’une décision officielle de mise en œuvre du couvre-feu antérieur serait prise lors d’une consultation publique dans les prochains jours et pourrait s’appliquer à partir du 2 janvier pour une période indéterminée. Une vingtaine de départements pourraient être concernés par le nouveau couvre-feu, selon Le Monde.

«Nous sommes sur un plateau depuis trois semaines, avec une moyenne de 15 000 infections par jour», a déclaré Véran. La situation est « problématique » dans des régions telles que « la région de l’Est, la Bourgogne-Franche-Comté et la région du sud-est », a-t-il ajouté.

Sur la Côte d’Azur, par exemple, le taux d’incidence était de 340 cas pour 100 000 personnes par jour la semaine dernière, soit deux fois plus que la moyenne nationale pour la même période (154 cas pour 100 000 personnes), selon les données du ministère de la Santé.

Le gouvernement a exclu d’imposer un autre verrouillage national ou local, a déclaré Véran.

Cela va à l’encontre des recommandations publiées plus tôt dans la journée par le conseil scientifique du pays, un organisme indépendant qui conseille le gouvernement sur sa stratégie contre les coronavirus.

Le risque d’une « reprise incontrôlée de l’épidémie » en janvier est « probable » en raison d’infections supplémentaires causées par les fêtes de fin d’année, a indiqué le conseil. Il a suggéré un verrouillage national dans les zones les plus touchées ou des mesures plus strictes limitant les activités sociales et économiques.