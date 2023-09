Sécuriser la navigation sur Internet ainsi que son ordinateur avec un logiciel de sécurité !

Sommaire



Sécurité sur Internet pour surfer sur le web en toute tranquillité

Sur le Web, un nombre exponentiel d’informations se partagent quotidiennement. Ce qui vous expose généralement à un risque de piratage ou de détournement de vos données personnelles.

Envisagez-vous de sécuriser votre navigation sur Internet et protéger votre ordinateur contre les intrusions malveillantes ? L’utilisation d’un logiciel de sécurité fait partie de l’une des solutions pour y parvenir. Retrouvez ici les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre navigation sur Internet de même que votre ordinateur avec un logiciel de sécurité.

Activer le pare-feu et mettre à jour votre logiciel antivirus

Le pare-feu est un programme intégré de votre ordinateur qui permet de filtrer le trafic réseau et empêcher toute intrusion ou tout vol d’informations. Il s’agit d’un logiciel natif de votre système d’exploitation qui contrôle en permanence les transferts de données effectués entre votre appareil et Internet ou le réseau local.

En activant ce programme, vous offrez une protection de base à votre navigation ainsi qu’à votre ordinateur. Mais avec la complexité des algorithmes des programmes malveillants, l’activation du pare-feu peut sembler insuffisante. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est conseillé de combiner le pare-feu à un logiciel antivirus.

Tout comme le pare-feu, l’antivirus analyse et détecte tous les fichiers et programmes malveillants présents dans votre ordinateur. Aujourd’hui, avec les mises à jour, l’antivirus reste le moyen le plus adapté de maintenir un niveau de sécurité élevé sur votre machine.

Vous pouvez par exemple opter pour cet antivirus gratuit. Ce programme innovant offre une protection optimale à votre ordinateur sur le Web. Il reste la parfaite solution contre les récentes menaces informatiques basées sur l’IA (Intelligence artificielle). Il est adopté par de nombreuses firmes qui apprécient son efficacité.

Utiliser un navigateur et un moteur de recherche sécurisé

Le navigateur est ce programme qui vous permet de visiter les sites sur Internet. Aujourd’hui, avec le panel de sites disponibles sur le Web, il est difficile de savoir lequel est fiable ou non. C’est pourquoi il est recommandé d’opter pour un navigateur sécurisé qui dispose d’une solution anti-phishing.

Les navigateurs les plus utilisés, notamment Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer, etc., sont optimisés pour assurer votre protection sur le Web. Ils disposent d’options qui vous permettent d’installer des plug-ins supplémentaires pour renforcer la sécurité de votre navigation et celle de votre ordinateur sur Internet.

Parmi ces options, vous avez l’activation du mode de navigation privée. En effet, cette fonction empêche la sauvegarde et la collecte de vos données personnelles par la plupart des sites que vous visitez. Lorsque vous naviguez en mode normal, il est conseillé de supprimer l’historique et les cookies de votre ordinateur.

Lorsque vous effectuez vos recherches sur le Web, il est conseillé d’opter pour les moteurs de recherche sécurisés. Ces derniers ne traquent pas vos requêtes pour les réutiliser sur les sites publicitaires ou les réseaux sociaux.

Utiliser des mots de passe complexes et activer la double authentification

Il est une évidence que les mots de passe sont un moyen imparable de protéger vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le Web. Lorsqu’il n’est pas bien édité, il peut constituer une faille que les cybercriminels peuvent exploiter.

C’est pourquoi il faut opter pour des mots de passe complexes. En effet, un mot de passe devient complexe lorsqu’il est formé d’au moins 8 caractères combinant les chiffres, les lettres et les caractères spéciaux.

Si vous avez des difficultés à creuser vos méninges pour composer un mot de passe complexe, la double identification est une option qui vous permet de sécuriser votre navigation sur Internet. En effet, il s’agit d’une couche de sécurité supplémentaire avec laquelle vous profitez d’une protection optimale de votre navigation sur le Web.

Dans cette perspective, il existe des logiciels et programmes informatiques qui proposent un service de contrôle d’identité. C’est une solution qui vous met à l’abri des fuites de vos données personnelles. Cette authentification se manifeste généralement par l’envoi de SMS ou l’utilisation d’outils biométriques (capteurs d’empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc.).

Privilégier les plateformes sécurisées et limiter le démarrage automatique des applications

Lorsque vous visitez un site Web, vérifiez si ce dernier est sécurisé. Pour reconnaître un site Web sécurisé, il faut juste regarder si l’URL de l’adresse du site commence par HTTPS. Il s’agit d’un protocole de sécurité qui assure le chiffrement de vos données.

Ce qui signifie que ces dernières ne peuvent être ni espionnées ni récupérées. Lorsque vous démarrez votre appareil, certaines applications s’exécutent en arrière-plan. Ces dernières peuvent constituer une faille pour les hackers qui se connectent à votre ordinateur et collecter vos données personnelles.

Choisir le VPN et éviter les réseaux wifi publics

Le VPN est une solution technologique qui permet de renforcer votre sécurité de navigation sur le Web. En effet, ce réseau virtuel privé empêche toute intrusion et toute surveillance de votre présence numérique. C’est l’option la plus simple, la plus pratique et la plus efficace de sécuriser votre navigation sur Internet.

Avec le VPN, le FAI (fournisseur d’accès à Internet) ne pourra plus accéder à vos données ou connaître votre identité numérique (adresse IP). Toutefois, il ne faut pas choisir n’importe quel VPN comme solution de sécurisation de votre présence numérique. Il faut également éviter les solutions gratuites afin de bénéficier d’une protection optimale.

Il faut aussi éviter de vous connecter aux réseaux wifi publics. En effet, ce sont des espaces privilégiés des personnes mal intentionnées de collecter frauduleusement vos données personnelles à des fins inavouées. Lorsqu’il arrive que vous vous connectiez sur un réseau wifi public, il faut prendre toutes les mesures de sécurité afin de garantir la protection de vos données.

Garantir la sécurité de vos données personnelles et de votre ordinateur lorsque vous êtes sur le Web est un défi permanent. Avec les prouesses technologiques (objets connectés, intelligence artificielle, etc.), il est important d’adopter de bons gestes et d’utiliser des programmes de sécurité innovants et performants.

Cependant, en cas d’apparition d’activités inhabituelles de votre ordinateur (création ou suppression de fichiers sans aucune autorisation, modification, etc.), déconnectez tout de suite votre ordinateur et faites recours aux compétences d’un expert en cybersécurité.