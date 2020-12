Les médecins généralistes signalent une augmentation des appels et des références de test liés à Covid

Les médecins généralistes à travers le pays ont signalé une augmentation des appels liés à Covid-19 et des renvois pour des tests ces derniers jours.

Le médecin généraliste de Dublin, le Dr Ray Walley, a déclaré qu’il y avait une augmentation de 50 pour cent des appels vers le service en dehors des heures d’ouverture D Doc le jour de Noël et une augmentation de 100 pour cent le jour de la Saint-Étienne par rapport à l’année dernière.

«Soixante-dix pour cent de ces appels étaient liés à Covid, ce qui explique évidemment pourquoi les nombres ont considérablement augmenté … D Doc couvre pratiquement tout Dublin», a-t-il déclaré.

Le Dr Walley a déclaré qu’il avait reçu lundi « un certain nombre de notifications positives » du HSE.

«Nous devons être prudents avec les notifications non détectées – cela ne signifie pas que vous n’avez pas Covid si vous êtes symptomatique, ce qui peut être une erreur que les gens peuvent faire», a-t-il ajouté.

Le Dr Illona Duffy, GP de Monaghan, a déclaré que lundi avait été «exceptionnellement chargé» avec les présentations de Covid-19 dans tous les groupes d’âge.

«Au cours des derniers jours, nous en avons référé des centaines pour des tests. Il y a eu bien plus de 20 renvois aujourd’hui et c’était juste en un quart de six heures », a-t-elle dit.

«Nous avons eu beaucoup de gens qui sont des contacts étroits et d’autres qui sont symptomatiques sans antécédents de contact étroit.»

Le Dr Duffy a déclaré qu’elle s’attendait à «une augmentation très rapide» du nombre de cas de Covid-19 signalés dans les cinq à sept prochains jours.

«Nous savions que cela allait arriver, les taux étaient trop élevés avant Noël, donc nous savions qu’il y avait trop de Covid en circulation avant Noël», a-t-elle déclaré.

«De toute évidence maintenant, avec Noël ici, les gens se rencontrent, c’est naturel et nous ne pouvions pas arrêter cela. Nous savions que les conséquences seraient mauvaises – une augmentation des présentations et, par conséquent, une augmentation du nombre de Covid. «

Le médecin généraliste de Kerry, le Dr Gary Stack, a déclaré que lundi avait été «assez occupé» avec 40 à 50 pour cent des appels liés à Covid-19 et que la plupart des jeunes présentaient des symptômes.

Paul Reid, directeur général du HSE, a déclaré dimanche que les volumes de test et de traçage étaient «maintenant à des niveaux alarmants». Il a déclaré que 23 000 tests avaient été effectués en une journée, le total quotidien le plus élevé avec une positivité communautaire atteignant 10%.

«Grande augmentation»

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a également déclaré qu’elle s’attend à voir « une forte augmentation » des cas signalés dans les prochains jours.

Sur les 765 cas signalés lundi, 291 étaient à Dublin, 63 à Cork, 59 à Monaghan, 49 à Louth, 43 à Meath, les 260 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés.

Environ 70% de ces cas étaient âgés de moins de 45 ans, tandis que l’âge médian était de 33 ans.

Le taux d’incidence sur 14 jours en Irlande est désormais de 220,1 pour 100 000 habitants. Le Donegal a le taux d’incidence le plus élevé (425,3), suivi de Monaghan (384,5) et de Louth (342,2). Le taux d’incidence de Dublin sur 14 jours est de 265 pour 100 000 habitants.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que la «forte augmentation» des taux de positivité dans les tests communautaires indiquait que «le virus est de plus en plus présent dans nos communautés».

« Ce n’est qu’une raison de plus pour laquelle nous conseillons vivement à chacun de rester en sécurité chez soi pour éviter de transmettre ou d’attraper ce virus, car il continue de circuler largement », a-t-il déclaré.