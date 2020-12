L’ECDC avertit que les nouvelles variantes de coronavirus présentent un risque «  élevé  »

Les nouvelles variantes du coronavirus en provenance du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud présentent un risque global élevé pour l’Europe, a déclaré mardi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Il existe un risque élevé que les variantes continuent d’être introduites et diffusées dans l’UE et dans l’Espace économique européen, a déclaré l’agence dans une nouvelle évaluation des risques. Bien qu’il n’y ait aucune preuve à ce stade que les nouvelles variantes provoquent une maladie plus grave, elles semblent se propager plus facilement. Cela se traduit par un impact «élevé» du COVID-19 en ce qui concerne les hospitalisations et les décès, qui est aggravé par une propagation généralement accrue en raison de la saison des vacances, selon l’ECDC.

«L’impact de cette pression accrue sur les systèmes de santé est considéré comme élevé même si les mesures de santé publique actuelles sont maintenues», a déclaré l’ECDC.

Jusqu’à présent, la variante du Royaume-Uni a été détectée en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Islande, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Espagne et en Suède. La variante sud-africaine n’a pas encore été aussi bien implantée: deux cas au Royaume-Uni et un en Finlande, tous directement liés au voyage depuis l’Afrique du Sud.

Pour améliorer la détection de nouvelles variantes, l’ECDC a exhorté les pays de l’UE / EEE à imiter l’approche rapide et large du Royaume-Uni pour séquencer les génomes des cas de coronavirus.

L’impact sur l’efficacité du vaccin est l’une des nombreuses inconnues concernant la nouvelle souche, a noté l’ECDC. Et bien que les données par âge pour la nouvelle variante britannique soient toujours en attente, a déclaré l’agence, les fermetures d’écoles devraient être un «dernier recours».